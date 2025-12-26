Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam

26-12-2025 - 20:49 PM | Lifestyle

Không gian sống của mỹ nhân này gây choáng với căn bạch dinh 5 tầng xa hoa, tráng lệ.

Hoa hậu - doanh nhân Phương Lê sinh năm 1979, từng ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu như Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2016 và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, cô còn được biết đến là nữ đại gia thành đạt khi sở hữu khối tài sản đáng nể.

Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phương Lê là mẹ đơn thân của ba con gái. Tháng 4/2024, cô chính thức đăng ký kết hôn với NSƯT Vũ Luân. Cuối tháng 10/2025 vừa qua, người đẹp hạ sinh con gái thứ tư, đánh dấu chặng đường hôn nhân mới viên mãn. Hiện tại, Phương Lê và Vũ Luân đang sinh sống trong căn biệt thự tráng lệ trị giá 200 tỷ đồng, tọa lạc tại TP.HCM.

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 1.
Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 2.

Biệt thự 5 tầng được đặt tên là Bình Phương Villa, lấy cảm hứng từ tên thật của hai vợ chồng là Lê Thị Hậu Phương và Lương Văn Bình. Công trình nằm trên khu đất rộng hơn 600m², có giá trị ước tính 200 tỷ đồng. Tổng thể căn biệt thự nổi bật với gam màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác thanh lịch và bề thế ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cơ ngơi được xây dựng theo phong cách tân cổ điển, gây ấn tượng bởi những đường phào chỉ lớn, hệ trụ cột vuông vức cùng ban công sắt nghệ thuật tinh xảo. Nhìn từ xa, công trình mang dáng dấp như một tòa bạch dinh thu nhỏ, vừa sang trọng vừa uy nghi. Bao quanh biệt thự là không gian ngoài trời rộng rãi, được bố trí hài hòa cho nhu cầu nghỉ ngơi và sinh hoạt chung của gia đình.

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 3.

Bạch dinh xa hoa là nơi ở hiện tại của vợ chồng Phương Lê - Vũ Luân

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 4.

Toàn cảnh cơ ngơi 5 tầng trị giá 200 tỷ

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 5.
Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 6.

Phương Lê thuyền xuyên check-in bên ngoài biệt thự

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 7.
Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 8.

Không gian sân vườn xanh mướt, khu vực công nhà thường xuyên được trang trí lộng lẫy mỗi dịp lễ Tết

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 9.

Khu vực sân vườn rộng rãi của biệt thự

Bên trong biệt thự

Bước vào bên trong, biệt thự tiếp tục gây choáng ngợp bởi vẻ xa hoa tương xứng với diện mạo bên ngoài. Không gian nội thất được đầu tư kỹ lưỡng, từng chi tiết đều cho thấy sự chỉn chu và gu thẩm mỹ tinh tế của vợ chồng Phương Lê. Những món đồ nội thất cao cấp được lựa chọn hài hòa, tạo nên tổng thể sống vừa sang trọng, vừa đậm chất đẳng cấp.

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 10.
Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 11.

Nội thất bên trong biệt thự sử dụng chủ yếu tông trắng để hài hòa với tổng thể kiến trúc

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 12.

Biệt thự thiết kế theo phong cách tân cổ điển, gắn đèn chùm lớn ở giữa phòng khách

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 13.

Không gian ăn uống gây ấn tượng với bàn ăn dài với đèn chùm lộng lẫy

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 14.

Khu vực bếp rộng rãi, hiện đại và tiện nghi

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 15.

Phương Ly thiết kế hệ tủ để trưng bày những túi xách hiệu của cô

Cận cảnh biệt thự 200 tỷ đồng của Hoa hậu Việt Nam- Ảnh 16.

Góc nào trong biệt thự 200 tỷ cũng có thể là nơi check-in tuyệt đẹp.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

