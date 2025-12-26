‘Bốc hơi’ gần 8 tỷ đồng bằng căn chung cư xịn ở Hà Nội, chiếc Maserati MC20 này vẫn mòn mỏi tìm chủ sau gần 4 năm về nước

Từng là một trong những siêu phẩm gây chú ý nhất khi cập bến Việt Nam vào đầu năm 2022, chiếc Maserati MC20 nhập khẩu tư nhân màu trắng đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các hội nhóm kinh doanh xe sang. Trong diễn biến mới nhất vào thời điểm cuối năm 2025, mẫu siêu xe này tiếp tục được chào giá ở mức khoảng 12 tỷ đồng, đánh dấu một cột mốc sụt giảm giá trị kỷ lục đối với một dòng xe vẫn đang trong tình trạng "mới tinh".

Maserati MC20 màu trắng nhập khẩu tư nhân được rao bán tại Việt Nam sau hơn 3 năm về nước. Ảnh: Facebook

Nhìn lại hành trình 3 năm có mặt tại dải đất hình chữ S, chiếc Maserati MC20 này đã trải qua những đợt "trượt giá" gây sốc. Ở thời điểm vừa về nước, xe từng được các đơn vị nhập khẩu tư nhân chào bán với mức giá vượt ngưỡng 20 tỷ đồng. Đến tháng 4/2025, giá xe giảm xuống còn khoảng 15,9 tỷ đồng và đến nay, con số này chỉ còn lại vỏn vẹn 12 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 năm nằm chờ khách trong kho, giá trị của chiếc siêu xe Ý đã "bốc hơi" gần 8 tỷ đồng – một con số đủ để sở hữu thêm một chiếc xe siêu sang hạng đầu bảng khác như Mercedes-Maybach S 450 (8,199 tỷ đồng) hay Range Rover Sport Autobiography (8,269 tỷ đồng) hoặc thậm chí một căn chung cư trung cấp ở thủ đô.

Mẫu siêu xe này vẫn ở tình trạng mới, chưa đăng ký và chưa từng lăn bánh. Ảnh: Facebook

Dù đã qua nhiều lần đổi showroom và điều chỉnh giá, chiếc MC20 này vẫn chưa từng lăn bánh hay đăng ký biển số. Việc một mẫu xe "flagship" của Maserati liên tục hạ giá nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân phản ánh sự biến động mạnh mẽ của thị trường siêu xe trong nước. Với mức giá 12 tỷ đồng hiện tại, chiếc MC20 nhập tư này thậm chí còn rẻ hơn đáng kể so với giá niêm yết chính hãng từng được công bố tại Việt Nam (từ 16 tỷ đồng).

Nội thất MC20 thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm vận hành. Ảnh: Facebook

Về thông số kỹ thuật, Maserati MC20 vẫn là một cỗ máy đầy uy lực với khối động cơ V6 Nettuno 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 621 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm. Sức mạnh này giúp xe chỉ mất 2,9 giây để đạt vận tốc 100 km/h trước khi chạm ngưỡng tốc độ tối đa trên 320 km/h. Chiếc xe đang rao bán sở hữu ngoại thất trắng Bianco Audace, đi kèm bộ mâm 20 inch và hệ thống phanh gốm carbon cao cấp. Nội thất được tối giản hóa với vật liệu Alcantara và sợi carbon, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm lái.

Maserati MC20 sử dụng động cơ V6 Nettuno 3.0L tăng áp kép do hãng tự phát triển. Ảnh: Facebook

Có thể thấy, việc liên tục điều chỉnh giá bán về mức "chạm đáy" là động thái quyết liệt của đơn vị kinh doanh nhằm giải phóng hàng tồn trong bối cảnh thị trường xe xa xỉ đang bão hòa. Với những dân chơi không quá đặt nặng vấn đề đời xe (model year) mà ưu tiên hiệu năng thực thụ, mức giá 12 tỷ đồng cho một chiếc siêu xe động cơ đặt giữa như MC20 hiện là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn nhưng cũng đầy tính toán.