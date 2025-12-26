Khám phá chiếc điện thoại kim cương XOR hơn 1 tỷ trong wishlist của Fabo Nguyễn

Không phải đồng hồ hay siêu xe, thứ khiến anh tỏ ra đặc biệt ấn tượng lần này là XOR Elite Eternity Diamond, mẫu điện thoại kim cương được làm hoàn toàn thủ công đến từ Anh Quốc, với mức giá hơn 1 tỷ đồng.

Khi điện thoại xa xỉ bước ra khỏi khái niệm thiết bị công nghệ

Xuất hiện trong wishlist của Fabo Nguyễn, XOR Elite Eternity Diamond mang tới trải nghiệm sang trọng và tinh tế đến từng đường nét. XOR Elite Eternity Diamond được xem như "the last true luxury phone" – định nghĩa dành cho những kiệt tác không chạy theo vòng đời công nghệ ngắn hạn. Mỗi chiếc điện thoại được hoàn thiện hoàn toàn thủ công tại Anh Quốc bởi một nghệ nhân duy nhất với thời gian chế tác kéo dài gần một tháng và triết lý chỉ tập trung vào độ chính xác, vẻ đẹp vượt thời gian và tính độc bản.

Giá trị tạo nên từ những vật liệu xa xỉ bậc nhất

Được thiết kế bởi Hutch Hutchison – huyền thoại đứng sau những biểu tượng điện thoại nổi danh của Vertu – XOR Elite Eternity Diamond là sự tiếp nối của một di sản chế tác dành cho giới tinh hoa. Sự đắt giá của XOR Elite Eternity Diamond đến từ những nguyên liệu quý hiếm bậc nhất thế giới.

14 viên kim cương tự nhiên Thụy Sĩ được đính kết tỉ mỉ trên phím điều hướng, chế tác bởi những nhà kim hoàn chuyên nghiệp lâu năm, tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe của nghệ thuật kim hoàn cao cấp dành cho giới sưu tầm.

Khung viền vàng 18K Thụy Sĩ, hoàn thiện thủ công theo chuẩn chế tác cao cấp, mang đến vẻ đẹp sang trọng mang tính biểu tượng.

Mặt lưng da cá sấu đen Mississippi, được hoàn thiện thủ công tại Pháp, với những đường vân tự nhiên không trùng lặp, tạo nên dấu ấn riêng cho từng chiếc XOR Elite Eternity Diamond.

Mặt kính sapphire nguyên khối, sở hữu độ cứng vượt trội, chỉ xếp sau kim cương, giúp bề mặt luôn trong suốt và bền bỉ theo thời gian.

Mặt trước và hệ thống loa gốm ceramic đen loại vật liệu thường được ứng dụng trong ngành hàng không và vũ trụ, vừa bền chắc vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ hiện đại.

Tất cả những vật liệu tinh hoa ấy được tuyển chọn từ khắp châu Âu và sau đó được lắp ráp thủ công theo chuẩn mực chế tác Anh Quốc. Chính tại đây, những chất liệu xa xỉ được hòa quyện tạo nên tinh thần quiet luxury, dành cho những chủ nhân hiểu rõ giá trị thật sự của xa xỉ.

Thiết kế công thái học tinh tế chuẩn Anh quốc

Bên cạnh giá trị vật liệu, điểm làm nên sự khác biệt của XOR Elite Eternity Diamond nằm ở hình khối thiết kế. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu trải nghiệm người dùng một cách kỹ lưỡng dưới bàn tay của Hutch Hutchison.

Thân máy được bo cong có chủ đích, tỷ lệ được tính toán chuẩn xác theo nguyên lý công thái học, mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ, thoải mái và sang tay ngay cả khi sử dụng trong thời gian dài. Đây là sự tinh tế được tích lũy qua trải nghiệm, một dấu ấn đặc trưng của tư duy thiết kế Anh quốc, để mọi trải nghiệm và hình thức đều đạt đến độ chính xác và sang trọng.

Khi bảo mật trở thành chuẩn mực xa xỉ

Điểm khiến Fabo Nguyễn ấn tượng còn nằm ở phần "ẩn" bên trong – nơi XOR khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thị trường điện thoại di động. XOR Elite Eternity Diamond sử dụng XOR OS – hệ điều hành độc quyền phát triển tại Anh Quốc, được thiết kế xoay quanh một mục tiêu duy nhất: bảo mật tuyệt đối.

Từ cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ đến dữ liệu cá nhân, mọi thông tin đều được mã hóa đa tầng. Người dùng có thể chủ động kiểm soát quyền riêng tư thông qua XOR Shield, phát hiện và ngăn chặn các truy cập bất thường. Trong thế giới nơi dữ liệu trở thành tài sản vô hình quý giá, bảo mật không còn là tính năng – mà là một đặc quyền của chủ nhân sở hữu.

Một biểu tượng dành cho giới thượng lưu

XOR Elite Eternity Diamond không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn được coi như biểu tượng của phong cách sống thượng lưu. Nằm trong wishlist của Fabo Nguyễn, chiếc điện thoại kim cương Anh quốc này là món đồ đề cao tinh thần xa xỉ Châu Âu: thủ công, độc bản và bảo mật. Trong mắt giới thượng lưu, mỗi chiếc điện thoại XOR đều là một biểu tượng của chuẩn mực xa xỉ hiếm có.

Trong thời khắc cuối năm, XOR trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho mùa lễ hội. Khi lựa chọn các mẫu điện thoại thuộc Bộ sưu tập XOR Matte và XOR Diamond & Gold, Quý khách sẽ nhận được quà tặng vàng 9999 lên tới 5 chỉ như một lời chúc phú quý và thịnh vượng. Chương trình được áp dụng tại các điểm bán chính hãng của XOR và hệ thống đại lý ủy quyền gồm Toàn Cầu Luxury, Russia Luxury và The Watch Club.

Dòng điện thoại xa xỉ XOR hiện có mặt tại các điểm bán và đại lý ủy quyền của XOR:

XOR Boutique – 17 Hàng Bài, Cửa Nam, TP. Hà Nội

XOR Showroom – 5 Nguyễn Thị Duệ, Yên Hoà, TP. Hà Nội

XOR Showroom – 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP. Hồ Chí Minh

Toàn Cầu Luxury – 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, TP. Hà Nội

Russia Luxury – 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

The Watch Club – 81 Nguyễn Du (TP. Hà Nội) & 94 Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh)

Timepiece Luxury – 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, TP. Hà Nội

