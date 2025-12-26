Giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam đã tìm được “hạnh phúc mới”

Màn song ca của Dương Hoàng Yến và Jun Phạm tại Y Concert đang trở thành một trong những khoảnh khắc sân khấu được bàn luận nhiều nhất những ngày qua. Trong phần giao lưu ca khúc Chưa Quên Người Yêu Cũ , cả hai xuất hiện như một cặp tình nhân, mang đến cảm xúc tròn đầy cả về nghe lẫn nhìn. Màn song ca nam - nữ tạo nên một sắc thái hoàn toàn mới cho ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả yêu nhạc.

Phân đoạn gây sốt của Dương Hoàng Yến và Jun Phạm

Trước đó, Chưa Quên Người Yêu Cũ từng gây tiếng vang trong khuôn khổ Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2, qua phần trình diễn của Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm. Đoạn X-part với thông điệp “tìm được hạnh phúc mới” nhanh chóng được cộng đồng người xem ưu ái gọi là “thánh ca” của fan Chị Đẹp. Trở lại tại Y Concert, bài hát được khoác lên một diện mạo khác khi Dương Hoàng Yến song ca cùng Jun Phạm. Dù chỉ là phân đoạn giao lưu hài hước vẫn đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Dương Hoàng Yến gọi Jun Phạm là "hạnh phúc mới"

Cái ôm khiến cả khán đài bùng nổ

Trên mạng xã hội, Dương Hoàng Yến cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của sân khấu song ca và gọi Jun Phạm là “hạnh phúc mới”, càng khiến cộng đồng fan Chị Đẹp - Anh Tài thêm phần phấn khích. Tương tác tự nhiên, ăn ý giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi sau đêm diễn.

Bộ ảnh tình tứ được 2 ngôi sao chia sẻ (ảnh: FBNV):

Năm 2025 được xem là cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Dương Hoàng Yến. Không chỉ khẳng định vị thế của một vocalist hàng đầu, cô còn được truyền thông và công chúng ưu ái gọi với danh xưng “giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam”. Đây là sự ghi nhận cho một năm hoạt động bền bỉ, khi nữ ca sĩ cân bằng được cả hai vai trò: nghệ sĩ trình diễn và người làm nghề giáo.

Dương Hoàng Yến được khán giả ưu ái với danh xưng "giảng viên âm nhạc đắt show nhất" (ảnh: FBNV)

Đặc biệt trong nửa cuối 2025, lịch trình của Dương Hoàng Yến gần như kín đặc với mật độ di chuyển liên tục giữa Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành. Cô góp mặt trong loạt sự kiện lớn, từ sân khấu âm nhạc thương mại đến các chương trình mang tính chính luận. Với kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và hình ảnh tích cực, Dương Hoàng Yến trở thành lựa chọn quen thuộc của các đại lễ quốc gia, các chương trình truyền hình. Dù đắt show, nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên tắc nghề nghiệp: sẵn sàng điều chỉnh lịch diễn để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, điều giúp cô nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò.

Dương Hoàng Yến biểu diễn ở Đại lễ A80 (ảnh: FBNV)

Năm 2025 cũng ghi dấu bằng những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ. MV Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời ra mắt vào tháng 8 nhanh chóng trở thành một hit cộng đồng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và cho thấy lựa chọn con đường âm nhạc văn minh, giàu cảm xúc mà Dương Hoàng Yến theo đuổi. Trên sân khấu Better Choice Awards 2025, cô gây bất ngờ khi vừa hát vừa trực tiếp thổi kèn melodica, cho thấy sự đa dạng trong khả năng biểu diễn. Bên cạnh đó, khoảnh khắc “đi lạc” đáng yêu khi vô tình đứng nhầm vào hàng ngũ khối thiếu nhi trong buổi sơ duyệt một đại lễ cũng trở thành hình ảnh viral, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước visual trẻ trung của nữ ca sĩ ở tuổi 34.

Dương Hoàng Yến và động tác Chào cờ được ví như "tiên tử kết màn" (ảnh: FBNV)

Thành công của năm 2025 có nền móng rõ ràng từ việc Dương Hoàng Yến tham gia Chị đẹp đạp gió mùa 2. Tại đây, cô bứt phá khỏi hình ảnh giảng viên thanh nhạc an toàn, mạnh dạn thử sức với vũ đạo, trình diễn nhóm và tư duy giải trí hiện đại. Việc góp mặt trong đội hình chiến thắng cuối cùng giúp Dương Hoàng Yến mở rộng tệp khán giả trẻ, đồng thời củng cố vị thế một nghệ sĩ giải trí toàn diện bên cạnh nền tảng kỹ thuật hàn lâm đã được công nhận.

Năm 2025 là năm Dương Hoàng Yến gặt hái “quả ngọt” sau nỗ lực không ngừng trong việc làm mới bản thân (ảnh: FBNV)

Nhìn tổng thể, năm 2025 là năm Dương Hoàng Yến gặt hái “quả ngọt” sau nỗ lực không ngừng trong việc làm mới bản thân. Từ những sân khấu song ca gây sốt đến hình ảnh một giảng viên tận tâm, cô cho thấy hành trình bền bỉ của một nghệ sĩ có thực lực, có kỷ luật nghề nghiệp và biết cách nắm bắt thời điểm.