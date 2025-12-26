Không chỉ là niềng răng hay bọc sứ, đây mới "xương sống" để phòng khám nha khoa hiện đại phát triển mạnh

Song song với đó là những thách thức không nhỏ trong vận hành: phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt, thiếu quy trình thống nhất và khó giữ chân nhân sự.

Gặp khó không phải vì thiếu chuyên môn

Trong bối cảnh ấy, sách “Đường cắn chiến lược-Căn chỉnh phòng khám bằng OKR” tiếp cận ngành nha khoa từ một hướng không xa lạ với các doanh nghiệp lớn nhưng còn khá mới mẻ với phòng khám tư nhân, đó là coi phòng khám như một tổ chức cần được thiết kế, điều phối và phát triển bằng tư duy quản trị hiện đại.

Tác giả Ngụy Quang Đức cho rằng nhiều phòng khám gặp khó không phải vì thiếu chuyên môn mà vì phụ thuộc quá nhiều vào năng lực của một cá nhân, thường là bác sĩ chủ phòng khám. Khi khối lượng công việc tăng hoặc khi nhân sự thay đổi, mô hình này bộc lộ rõ sự mong manh: quá tải, thiếu kế thừa, khó mở rộng và khó giữ ổn định chất lượng dịch vụ.

Cuốn sách “Đường cắn chiến lược-Căn chỉnh phòng khám bằng OKR” của tác giả Ngụy Quang Đức tiếp cận lĩnh vực nha khoa từ góc nhìn tổ chức và quản trị mục tiêu.

Từ thực tế đó, cuốn sách nhấn mạnh khái niệm “tư duy tổ chức” trong vận hành nha khoa. Theo tác giả, một phòng khám chỉ có thể phát triển bền vững khi mỗi thành viên hiểu rõ mục tiêu chung, vai trò của mình trong hệ thống và cách phối hợp với các vị trí khác. Tổ chức mạnh không đồng nghĩa với bộ máy phức tạp, mà là sự rõ ràng về mục tiêu, minh bạch trong quy trình và khả năng chia sẻ dữ liệu, thông tin.

Cách đặt vấn đề này giúp người đọc, đặc biệt là những người đang trực tiếp làm nghề, nhìn lại những điểm yếu quen thuộc trong vận hành phòng khám: công việc phân tán, giao tiếp nội bộ hạn chế, nhiều quyết định phụ thuộc vào cảm tính hoặc kinh nghiệm cá nhân. Dưới góc nhìn đó, cuốn sách không chỉ bàn về quản trị, mà còn gợi ra một cách nghĩ mới về văn hoá làm việc trong môi trường y tế tư nhân.

Cần tìm kiếm con đường vận hành bền vững

Để giải quyết những vấn đề đã nêu ra, tác giả gợi ý sử dụng phương pháp OKR (Objectives and Key Results - Mục tiêu và Kết quả then chốt) và khả năng ứng dụng của nó trong vận hành phòng khám nha khoa.

OKR giúp phòng khám trả lời hai câu hỏi cốt lõi: “Chúng ta muốn đạt điều gì?” và “Làm sao biết mình đang tiến bộ?”. Objective (mục tiêu) mang tính định hướng, đủ rõ ràng để cả đội ngũ cùng hiểu và cùng hướng tới. Key Results (các kết quả then chốt) là những chỉ số cụ thể, có thể đo lường, giúp đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu một cách minh bạch.

Điểm đáng chú ý là OKR không được trình bày như một công thức cứng nhắc mà được đặt trong bối cảnh thực tế của phòng khám nha khoa, với quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế. Tác giả nhấn mạnh chu kỳ vận hành của OKR, bao gồm trao đổi định kỳ, phản hồi hai chiều và điều chỉnh liên tục, nhằm tạo ra sự liên kết giữa các vị trí công việc, từ bác sĩ, phụ tá đến lễ tân, tư vấn…

Cuốn sách này, do Nhà xuất bản Thế giới và Alpha Books ấn hành, gợi mở cách vận hành phòng khám dựa trên hệ thống thay vì phụ thuộc vào cá nhân, qua đó đặt ra những vấn đề có ý nghĩa với cả người làm nghề và độc giả quan tâm đến quản trị hiện đại.

Nhìn chung, nhằm hướng tới chuyên nghiệp và hội nhập, ngành nha khoa cần chuyển từ mô hình dựa trên kinh nghiệm cá nhân sang mô hình tổ chức được vận hành bằng mục tiêu chung, kỷ luật và tri thức.

Với cách trình bày dễ tiếp cận, bám sát thực tiễn, cuốn sách mang lại nhiều gợi ý thiết thực cho những ai đang tìm kiếm một hướng đi bền vững cho phòng khám nha khoa trong giai đoạn phát triển mới.