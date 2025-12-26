Cà phê ngon nhất, đắt tiền là chưa đủ, bậc thầy cà phê Nhật tiết lộ: Phải pha bằng nước này!

Khi mới mở gói, hạt cà phê tỏa mùi thơm nồng nàn, hương vị rõ lớp rõ tầng. Thế nhưng nhiều người cho hạt vào hũ thủy tinh đậy kín để bảo quản, chỉ một thời gian sau lại thấy cà phê “xuống mùi”, vị nhạt và kém ngon. Nguyên nhân nằm ở đâu và bảo quản thế nào mới đúng?

Hạt cà phê không nên cất trong hũ kín

Thói quen phổ biến của nhiều người là mua cà phê về rồi đổ vào hũ thủy tinh hoặc hũ sứ, đậy kín nắp với mong muốn giữ được độ tươi. Thực tế, cách làm này lại phản tác dụng vì ba lý do chính.

Thứ nhất, làm “bí” hạt cà phê. Hạt cà phê mới rang vẫn tiếp tục giải phóng khí carbon dioxide. Khi bị nhốt trong hũ kín, lượng khí này không thoát ra được, khiến hạt cà phê bị “ủ ngược”, dễ sinh mùi chua do lên men.

Thứ hai, đẩy nhanh quá trình oxy hóa. Mỗi lần mở hũ, oxy bên ngoài tràn vào sẽ thúc đẩy dầu cà phê bị oxy hóa nhanh hơn, làm hương vị trở nên nhạt nhẽo.

Thứ ba, ánh sáng và nhiệt độ phá hủy hương vị. Ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng, làm tăng tốc các phản ứng hóa học, phá vỡ hương thơm tinh tế của cà phê. Nếu đặt hũ gần bếp nấu hay nơi có nhiệt độ cao, mùi cà phê càng bay hơi nhanh hơn.

Cách bảo quản cà phê đúng theo chuyên gia Nhật Bản

Chuyên gia cà phê Nhật Bản Izaki Hidenori trong cuốn sách Coffee như một nền tảng giáo dưỡng cho rằng, cà phê về bản chất là một loại “thực phẩm tươi”. Thời điểm ngon nhất là trong vòng 1 tuần sau khi rang. Sau 2 tuần, hương và vị bắt đầu giảm rõ rệt, kèm theo vị chua do oxy hóa.

Ba “kẻ thù” lớn nhất của cà phê là oxy, ánh sáng và nhiệt. Vì vậy, tốt nhất không nên mua quá nhiều một lần. Nếu lỡ mua nhiều, có thể áp dụng các cách sau.

- Cấp đông hạt cà phê. Giữ nguyên hạt trong bao bì gốc rồi cho thẳng vào ngăn đông tủ lạnh. Khi dùng, lấy trực tiếp lượng cần thiết ra xay, không cần rã đông, sau đó nhanh chóng cho phần còn lại trở lại ngăn đông để tránh hơi nước ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ.

- Cà phê xay dễ hỏng hơn hạt. Khi đã xay, diện tích tiếp xúc với không khí tăng mạnh, cà phê mất độ tươi rất nhanh. Vì vậy, cà phê bột nên được dùng hết trong vòng 1 tuần sau khi mở bao.

Thời hạn bảo quản cà phê

Phần lớn cà phê rang dù đã qua thời điểm ngon nhất vẫn có thể uống an toàn, không đồng nghĩa với việc bị hỏng hay mốc. Tuy nhiên, chất lượng sẽ giảm dần theo thời gian, mùi thơm yếu đi, màu sắc nhạt hơn, pha lên có cảm giác “cà phê cũ”, thiếu chiều sâu hương vị.

Theo Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ, thời gian bảo quản tham khảo như sau.

Cà phê rang hoặc cà phê bột chưa mở: dùng trước hạn ghi trên bao bì. Cà phê hạt rang ở nhiệt độ phòng: khoảng 1 đến 3 tuần. Cà phê hạt rang bảo quản ngăn mát: khoảng 2 tuần. Cà phê hạt rang bảo quản ngăn đông: 3 đến 4 tháng. Cà phê xay để nhiệt độ phòng: 1 đến 2 tuần. Cà phê viên nén và cà phê hòa tan: dùng trước hạn ghi trên bao bì.

Muốn pha cà phê ngon, yếu tố then chốt là nước

Theo Izaki Hidenori, chỉ chọn hạt cà phê ngon và đắt tiền là chưa đủ. Muốn pha được một ly cà phê ngon, thứ quan trọng nhất lại là nước.

- Nếu dùng nước máy, cần lọc trước. Nước máy thường có mùi clo. Nếu không lọc mà đun trực tiếp, clo sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến hương vị cà phê. Có thể dùng bình lọc nước gia đình rồi mới đun sôi.

- Ưu tiên nước khoáng. Nước khoáng chứa các khoáng chất tự nhiên như canxi và magie. Canxi giúp vị cà phê dày, tròn miệng hơn, trong khi magie làm nổi bật vị chua trái cây và hương thơm.

- Chú ý độ cứng của nước. Độ cứng vừa phải là chìa khóa cho quá trình chiết xuất cà phê. Nếu dùng nước quá mềm, như nước cất, thiếu khoáng chất, cà phê sẽ khó chiết xuất hết hương vị, uống nhạt và rỗng. Ngược lại, nước quá cứng với nhiều khoáng chất lại kìm hãm hương vị, dễ tạo cặn, khiến cà phê thiếu cân bằng và kém tinh tế.

Tóm lại, muốn cà phê luôn thơm ngon, đừng vội đổ hạt vào hũ thủy tinh cho “gọn bếp”. Bảo quản đúng cách và chọn đúng loại nước, đôi khi còn quan trọng không kém việc mua hạt cà phê đắt tiền.

Nguồn và ảnh: Health 2.0