Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ứng dụng gây mất tiền mà người dùng nên xóa ngay

26-12-2025 - 11:50 AM | Sống

Ứng dụng này có thể thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm như khóa thiết bị, thay đổi mã PIN hoặc hình vẽ mở khóa, thậm chí khoá dữ liệu để đòi tiền chuộc.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, người dùng smartphone liên tục đối mặt với những hiểm họa ẩn sau các ứng dụng trôi nổi trên Internet. Mới đây, giới nghiên cứu bảo mật cảnh báo sự xuất hiện của DroidLock, mã độc Android có thể chiếm quyền thiết bị và đe dọa xóa sạch dữ liệu chỉ trong vài giờ.

Theo Zimperium, ứng dụng chứa mã độc được phát tán thông qua các website giả mạo quảng bá ứng dụng hoặc bản cập nhật hệ thống. Khi tải xuống, nạn nhân thường bị yêu cầu cấp quyền quản trị và quyền trợ năng, hai quyền cho phép can thiệp sâu vào thiết bị.

Ứng dụng chứa mã độc DroidLock có thể thay đổi thông tin bảo mật, khiến chủ sở hữu hoàn toàn mất quyền truy cập vào điện thoại. (Ảnh: Zimperium)

Một khi các quyền này được cấp, DroidLock có thể thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm như khóa thiết bị, thay đổi mã PIN hoặc hình vẽ mở khóa, thậm chí xóa dữ liệu hoặc khôi phục cài đặt gốc. Các thao tác này diễn ra âm thầm thông qua lớp phủ màn hình, khiến người dùng không kịp nhận ra điều bất thường.

Trong thời gian thiết bị không được sử dụng, mã độc có thể thay đổi thông tin bảo mật, khiến chủ sở hữu hoàn toàn mất quyền truy cập vào điện thoại. Sau khi chiếm quyền kiểm soát, tin tặc sẽ gửi yêu cầu tiền chuộc, đe dọa xóa vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu nếu nạn nhân không thanh toán trong vòng 24 giờ. Việc liên lạc thường được thực hiện qua các địa chỉ email sử dụng dịch vụ Proton nhằm che giấu danh tính.

Zimperium cho biết DroidLock không mã hóa dữ liệu như các biến thể ransomware truyền thống. Tuy nhiên, nguy cơ bị xóa dữ liệu vĩnh viễn vẫn đủ để gây hoang mang cho người dùng Android.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tránh cài đặt ứng dụng từ nguồn không tin cậy ngoài Google Play Store, con đường phổ biến để mã độc thâm nhập. Việc kiểm tra kỹ thông báo cập nhật và hạn chế cấp quyền nhạy cảm cho ứng dụng cũng là biện pháp quan trọng để bảo vệ thiết bị.

Thông tin mới nhất về ứng dụng Zalo, người dùng thực hiện loạt thao tác sau để không bị mất quyền lợi

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
ứng dụng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đôi bạn khởi nghiệp từ năm nhất đại học: Từ mất phương hướng đến đồng hành cùng những giấc mơ vươn ra giảng đường quốc tế

Đôi bạn khởi nghiệp từ năm nhất đại học: Từ mất phương hướng đến đồng hành cùng những giấc mơ vươn ra giảng đường quốc tế Nổi bật

Bức ảnh chụp 2 người đàn ông bước ra từ Olympia gây trầm trồ

Bức ảnh chụp 2 người đàn ông bước ra từ Olympia gây trầm trồ Nổi bật

Giải mã "kho báu" của loài ong ở Tây Nguyên: Phát hiện hợp chất quý chưa từng công bố

Giải mã "kho báu" của loài ong ở Tây Nguyên: Phát hiện hợp chất quý chưa từng công bố

11:48 , 26/12/2025
Vừa trúng số độc đắc, cậu sinh viên nghèo lập tức chuyển khoản cho 3 người: Quyết định mà 25 năm sau vẫn nhớ mãi không quên

Vừa trúng số độc đắc, cậu sinh viên nghèo lập tức chuyển khoản cho 3 người: Quyết định mà 25 năm sau vẫn nhớ mãi không quên

11:33 , 26/12/2025
3 "kẻ thù" giấu mặt đang âm thầm bóp nghẹt mạch máu mỗi ngày, đột quỵ dễ ập đến bất ngờ

3 "kẻ thù" giấu mặt đang âm thầm bóp nghẹt mạch máu mỗi ngày, đột quỵ dễ ập đến bất ngờ

11:32 , 26/12/2025
Người đàn ông nhập viện khẩn, suýt mất mạng vì 300 cái squats, đừng dại mà thử!

Người đàn ông nhập viện khẩn, suýt mất mạng vì 300 cái squats, đừng dại mà thử!

10:51 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên