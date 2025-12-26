Người đàn ông nhập viện khẩn, suýt mất mạng vì 300 cái squats, đừng dại mà thử!

Michael Congdon (32 tuổi) vốn không phải là một tay mơ trong làng thể hình. Với bảng thành tích từng chinh chiến tại các cuộc thi sức mạnh tầm cỡ quốc tế, anh luôn tự tin vào khả năng chịu đựng của cơ thể mình. Thế nhưng, tất cả sự tự tin đó đã sụp đổ hoàn toàn sau khi anh quyết định thực hiện thử thách tập bài tập khắc nghiệt.

Thử thách yêu cầu người tập mặc áo giáp tạ nặng gần 10kg, thực hiện liên hoàn các bài tập chạy 1,6km, 100 lần kéo xà, 200 lần chống đẩy, 300 lần squats với cường độ cao liên tục. Đối với Michael, đây ban đầu chỉ là một cột mốc khác cần chinh phục. Nhưng khi vừa kết thúc bài tập, cơ thể anh bắt đầu phát ra những tín hiệu đình công dữ dội.

Michael Congdon tập luyện quá sức, suýt mất mạng (Ảnh: The Sun)

Theo The sun, cơn ác mộng bắt đầu bằng trạng thái mê sảng và nôn mửa không kiểm soát. Chỉ vài giờ sau, hai cánh tay của Michael sưng vù, cứng đờ đến mức không thể gập lại, kèm theo những cơn đau mà anh mô tả là "vượt quá sức tưởng tượng của con người". Trong cơn tuyệt vọng, người đàn ông vốn được coi là biểu tượng của sức mạnh đã phải bật khóc và gục ngã trên sàn nhà trước khi được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định Michael mắc hội chứng tiêu cơ vân (Rhabdomyolysis) – một tình trạng y tế cực kỳ nguy hiểm. Khi cơ bắp bị phá hủy quá mức do vận động quá tải, các sợi cơ giải phóng trực tiếp protein myoglobin vào máu. Chất này như một loại "thuốc độc" tấn công trực diện vào hệ thống lọc của thận. Chỉ số men cơ trong máu của Michael cao đến mức máy đo y tế không thể hiển thị kết quả, báo hiệu một tình trạng suy thận cấp cận kề.

"Tôi đã suýt chết," Michael bàng hoàng nhớ lại những ngày nằm trên giường bệnh với đủ loại dây nhợ và máy lọc độc tố. Anh thừa nhận rằng, chính ham muốn chứng tỏ bản thân và việc phớt lờ những giới hạn tự nhiên của cơ thể đã đẩy anh vào cửa tử.

May mắn sống sót sau biến cố, nhưng Michael của hiện tại đã là một con người khác. Anh từ bỏ lối tập luyện "hành xác", từ bỏ những bài tập đẩy cơ thể đến mức kiệt quệ. Giờ đây, thay vì theo đuổi những danh hiệu hay những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, anh dành thời gian để cảnh báo cộng đồng về hội chứng "tiêu cơ vân", sát thủ thầm lặng núp bóng dưới danh nghĩa đam mê thể thao.