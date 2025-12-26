Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh chụp 2 người đàn ông bước ra từ Olympia gây trầm trồ

26-12-2025 - 08:30 AM | Sống

Không ai nghĩ họ có nhiều điểm chung như vậy.

Những gương mặt từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia, dù xuất hiện ở bất kỳ vai trò nào, dường như cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Không chỉ bởi đây là chương trình gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh, mà còn vì những con người bước ra từ Olympia thường tiếp tục có những hành trình rất riêng, rất đáng dõi theo. Mỗi khi họ xuất hiện trở lại trên mạng xã hội, câu chuyện xung quanh luôn dễ dàng thu hút sự chú ý.

Mới đây, một bài đăng chia sẻ của MC Việt Khuê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Bài viết xoay quanh bức ảnh chụp chung của anh và một gương mặt quen thuộc khác của Olympia, kèm theo câu hỏi mở về “điểm chung của hai người trong ảnh”. Không khó để nhận ra người đứng cạnh nam MC chính là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10 - Phan Minh Đức, trong khi đó nam MC cũng là người từng gắn bó với chương trình ở vai trò dẫn dắt suốt 6 năm liền.

MC Việt Khuê hội ngộ cùng Quán quân Phan Minh Đức. (Ảnh: FBNV)

Trong bài viết, MC Việt Khuê lần lượt điểm lại những sự trùng hợp thú vị giữa hai người:

- Một người là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10, một người dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia 6 năm liền.

- Cả hai đều là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Năm Minh Đức lên ngôi vô địch thì MC Việt Khuê dẫn đúng điểm cầu ngôi trường thân yêu luôn.

- Cả hai bây giờ đều là thầy giáo toán dù một người học chuyên Lý còn một người học chuyên Toán nhưng gần 20 năm qua làm truyền hình.

Kết lại, nam MC chia sẻ: "Các bạn học sinh nghĩ sao về sự kết hợp giữa thầy Phan Minh Đức và thầy Khuê cho dự án giáo dục sắp tới? Cây thông Noel ở đằng sau liệu có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự hợp tác này?".

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của MC Việt Khuê nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những khán giả từng gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia qua nhiều mùa. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên trước những điểm chung này giữa 2 người. Nhiều bình luận cho rằng câu chuyện khiến họ nhớ lại những buổi trưa ngồi trước màn hình tivi, hồi hộp theo dõi từng vòng thi Olympia.

MC Việt Khuê dẫn Olympia 6 năm liền (Ảnh: Chụp từ màn hình)

Phan Minh Đức là quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10 (Ảnh: Người lao động)

Một số bình luận của dân tình:

- Đọc bài của anh Việt Khuê tự nhiên thấy cả một bầu trời ký ức ùa về. Hồi đó trưa nào cũng cố ăn cơm thật nhanh để kịp bật tivi xem Olympia, hồi hộp từ vòng Khởi động tới Về đích. Không ngờ sau ngần ấy năm, nhìn lại vẫn thấy nhiều điểm chung thú vị giữa những người từng gắn bó với chương trình.

- Đúng là Olympia không chỉ là một cuộc thi mà với nhiều người, đó là cả một quãng ký ức rất đặc biệt. Bài viết gợi lại cảm giác ngồi trước màn hình tivi, tim đập nhanh theo từng câu hỏi, từng cú bấm chuông. Đọc mà thấy vừa vui, vừa bồi hồi.

- Mình từng là “fan cứng” của Olympia nhiều năm liền nên đọc tới đoạn này thấy rất vui vì tri thức mãi lớn mạnh.

- Không biết mọi người sao chứ riêng mình đọc xong là nhớ ngay cảm giác hồi hộp mỗi lần vào vòng Về đích. Olympia đúng là đã để lại dấu ấn rất riêng với thế hệ khán giả một thời.

- Không ngờ 2 người có nhiều điểm chung như thế.

Từ một bài chia sẻ cá nhân của MC Việt Khuê, câu chuyện về những con người bước ra từ Đường Lên Đỉnh Olympia một lần nữa được nhắc lại. Và có lẽ, chính những câu chuyện như vậy đã giúp Olympia ở lại rất lâu trong ký ức của khán giả, vượt xa khuôn khổ của một chương trình truyền hình tri thức.

