Mua trứng về cất tủ lạnh, nên rửa sạch hay để nguyên? Lời giải từ chuyên gia khiến nhiều người "giật mình"

Trong căn bếp của người Việt, trứng là thực phẩm không thể thiếu. Tuy nhiên, một cuộc tranh luận không hồi kết vẫn thường diễn ra: Khi mua trứng về, đặc biệt là loại trứng còn dính bẩn từ chợ dân sinh, chúng ta nên rửa sạch rồi mới cất tủ lạnh hay để nguyên? Câu trả lời không đơn giản là "Có" hay "Không", mà phụ thuộc vào nguồn gốc quả trứng và cách bạn xử lý sau đó. Dưới đây là phân tích chi tiết dựa trên các khuyến cáo an toàn thực phẩm.

Lớp màng "vệ sĩ" vô hình của quả trứng

Để hiểu vì sao không nên tùy tiện rửa trứng, chúng ta cần nhìn vào cấu tạo của vỏ trứng. Theo các chuyên gia công nghệ thực phẩm, khi mới được sinh ra, vỏ trứng được bao bọc bởi một lớp màng mỏng tự nhiên gọi là lớp biểu bì (cuticle) hay lớp phấn.

Lớp màng này đóng vai trò như một "tấm khiên" chắn các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt vỏ trứng, ngăn chặn sự xâm nhập của các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella và bụi bẩn từ môi trường bên ngoài.

Khi bạn rửa trứng dưới vòi nước, vô tình bạn đã rửa trôi luôn lớp màng bảo vệ quý giá này. Lúc này, vỏ trứng trở nên "thông thoáng", tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn từ vỏ hoặc từ nước xâm nhập sâu vào bên trong lòng trứng, gây hỏng nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Phân loại xử lý: Trứng siêu thị và trứng chợ dân sinh

Cách xử lý trứng phụ thuộc rất lớn vào nơi bạn mua chúng.

1. Đối với trứng mua tại siêu thị: Các loại trứng này thường đã trải qua quy trình xử lý công nghiệp, được làm sạch bề mặt và chiếu UV diệt khuẩn trước khi đóng hộp. Do đó, khi mua về, bạn tuyệt đối không cần rửa lại. Việc rửa lại lúc này là thừa thãi và phản khoa học, làm mất đi lớp dầu bảo quản mà nhà sản xuất có thể đã phủ lên để thay thế lớp màng tự nhiên đã mất. Bạn có thể cho ngay vào ngăn mát tủ lạnh.

2. Đối với trứng mua ở chợ dân sinh: Đây là trường hợp gây đau đầu nhất. Trứng gà, vịt mua ở chợ thường còn dính trấu, đất, thậm chí là phân gia cầm. Nếu để nguyên như vậy vào tủ lạnh, vi khuẩn từ vỏ trứng có thể phát tán, lây nhiễm chéo sang các thực phẩm khác (như rau sống, thức ăn chín).

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ trên VTC News , nếu vỏ trứng quá bẩn, chúng ta không thể cứ thế bỏ vào tủ lạnh. Giải pháp dung hòa được đưa ra là:

- Cách 1 (Khuyên dùng): Dùng khăn giấy hoặc khăn bông mềm, khô để lau sạch các vết bẩn bám trên vỏ. Cách này giúp loại bỏ chất bẩn mà không làm mất đi lớp phấn bảo vệ.

- Cách 2 (Nếu quá bẩn): Nếu buộc phải rửa, hãy rửa nhanh bằng nước muối loãng hoặc nước sạch, nhưng sau đó bắt buộc phải lau thật khô ngay lập tức trước khi cất tủ. Tuy nhiên, trứng đã rửa thì thời gian bảo quản sẽ ngắn hơn, bạn nên ưu tiên dùng sớm.

3 Nguyên tắc "vàng" khi bảo quản trứng trong tủ lạnh

Ngoài việc rửa hay không rửa, vị trí và cách đặt trứng cũng quyết định độ tươi ngon.

Không để trứng ở cánh cửa tủ lạnh: Hầu hết các tủ lạnh đều thiết kế khay trứng ở cánh cửa, nhưng đây lại là vị trí "tệ" nhất. Nhiệt độ ở cánh cửa thay đổi liên tục mỗi khi bạn đóng mở tủ, khiến trứng bị "sốc nhiệt", nhanh hỏng. Hãy cất trứng vào trong hộp kín hoặc vỉ, đặt sâu trong ngăn mát để duy trì nhiệt độ ổn định.

Đặt đầu nhọn hướng xuống dưới: Nhiều người có thói quen đặt trứng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cách chuẩn xác là đặt đầu to hướng lên trên, đầu nhỏ hướng xuống dưới. Ở đầu to của trứng có chứa buồng khí (air cell). Việc để đầu to quay lên giúp buồng khí không bị chèn ép, lòng đỏ không bị nổi lên dính vào vỏ, giữ trứng tươi lâu hơn.

Không để lẫn với thực phẩm nặng mùi: Vỏ trứng có hàng nghìn lỗ nhỏ li ti, cho phép không khí lưu thông. Điều này đồng nghĩa trứng rất dễ bị ám mùi. Không nên để trứng cạnh hành tây, gừng, cá hoặc các thực phẩm có mùi mạnh khác để tránh làm biến đổi hương vị của trứng.

Câu trả lời cho việc "có nên rửa trứng không" là: Không nên rửa ngay nếu chưa dùng tới, trừ khi trứng quá bẩn.

Nếu trứng dính bẩn nhiều, hãy lau khô hoặc rửa sạch rồi lau khô ngay và cất trong hộp kín để tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn cho tủ lạnh. Một quả trứng được bảo quản đúng cách có thể giữ được độ tươi ngon từ 3-5 tuần trong tủ lạnh, đảm bảo dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình.

