Vì sao phụ nữ sau tuổi 40 "hít khí trời" cũng béo? Bác sĩ khuyên: Ăn uống phải nhớ 5 điều!

26-12-2025 - 07:24 AM | Sống

Hóa ra có nhiều hơn một bí mật ẩn giấu phía sau việc chị em ăn kiêng khổ sở mà vẫn béo.

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao dù đã cắt giảm khẩu phần ăn đến mức tối đa, thậm chí là "nhịn cực khổ", nhưng vòng eo vẫn cứ âm thầm tăng size? Ở tuổi 20, bạn có thể ăn cả thế giới mà dáng vẫn thon, nhưng khi bước qua cột mốc 40, dường như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng khiến cân nặng nhích lên. Đây không phải là ảo giác, mà là một thực tế sinh học đầy thách thức.

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ Vaishali Sharma - chuyên gia phụ khoa và sức khỏe phụ nữ người Ấn Độ, giai đoạn này chính là lúc cơ thể bắt đầu cuộc "đảo chính" nội tiết tố mang tên tiền mãn kinh, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi hoàn toàn tư duy về dinh dưỡng.

5 "thủ phạm" khiến phụ nữ sau tuổi 40 dễ tích mỡ

Tiến sĩ Vaishali Sharma lý giải 5 nguyên nhân chính khiến phụ nữ sau tuổi 40 dễ tích mỡ, thường được nói đùa là 'hít khí trời" vẫn béo:

Sự sụt giảm estrogen và progesterone

Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nồng độ các hormone này bắt đầu biến động mạnh. Sự thiếu hụt estrogen không chỉ gây ra các cơn bốc hỏa mà còn trực tiếp làm thay đổi cách cơ thể phân phối chất béo, khiến mỡ có xu hướng tập trung "đóng đô" tại vùng bụng thay vì hông và đùi như trước.

Ảnh minh họa

Khối lượng cơ bắp "bốc hơi" tự nhiên

Càng lớn tuổi, cơ thể càng dễ bị mất cơ. Vì cơ bắp là bộ máy đốt cháy calo chính, việc thiếu hụt cơ khiến quá trình trao đổi chất cơ bản bị đình trệ. Kết quả là năng lượng không được tiêu thụ sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành mỡ thừa.

Kháng insulin thầm lặng

Những thay đổi sinh học ở tuổi 40 khiến tế bào trở nên kém nhạy cảm với insulin. Khi đường trong máu không được chuyển hóa hiệu quả vào tế bào để tạo năng lượng, cơ thể sẽ chọn cách dễ nhất là tích trữ chúng dưới dạng mỡ.

Enzyme tiêu hóa giảm sút

Càng có tuổi, các enzyme hỗ trợ tiêu hóa càng ít đi, làm chậm quá trình hấp thụ và đào thải. Điều này gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu và tích tụ độc tố, làm vòng bụng ngày một kém săn chắc.

Hệ quả của việc thiếu ngủ và căng thẳng

Sự lo âu về sự nghiệp, gia đình cộng với những biến đổi nội tiết khiến phụ nữ tuổi 40 thường xuyên mất ngủ. Khi đó, hormone cortisol tăng cao sẽ kích thích sự thèm ăn đồ ngọt và thúc đẩy tích mỡ nội tạng nhanh hơn bao giờ hết.

5 nguyên tắc ăn uống giúp chị em sau tuổi 40 bớt "sợ béo"

Để kiểm soát cân nặng và duy trì sức khỏe trong giai đoạn tiền mãn kinh cũng như sau tuoir 40, Tiến sĩ Vaishali Sharma khuyên chị em cần nhớ 5 lưu ý quan trọng:

- Tái cấu trúc bữa ăn với protein và chất xơ: Hãy ưu tiên thịt gà, cá, trứng hoặc đậu phụ để bảo vệ khối lượng cơ. Đừng quên nạp nhiều chất xơ từ các loại hạt và rau lá xanh để giữ cho hệ tiêu hóa trơn tru và tạo cảm giác no lâu.

- Ưu tiên thực phẩm giàu phytoestrogen: Những món ăn như đậu nành, hạt lanh, đậu lăng chứa estrogen thực vật tự nhiên, giúp bù đắp sự thiếu hụt hormone, từ đó ổn định tâm trạng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ảnh minh họa

- Chăm sóc xương bằng canxi và vitamin D: Estrogen giảm làm xương yếu đi. Chị em nên bổ sung sữa ít béo, hạnh nhân và tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên. Đồng thời, hãy chú ý cung cấp đủ sắt từ thực phẩm để tránh tình trạng mệt mỏi và xanh xao đặc trưng của tuổi trung niên.

- Loại bỏ đường tinh chế và caffeine: Đường là "kẻ thù" số một của nội tiết tố. Việc cắt giảm đường giúp ổn định insulin, giảm mỡ bụng và hạn chế các cơn lo âu, bốc hỏa của thời kỳ tiền mãn kinh.

- Nuôi dưỡng đường ruột bằng probiotic: Bổ sung sữa chua hoặc thực phẩm lên men giúp cân bằng hệ vi sinh, tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn mà không gây dư thừa năng lượng.

Bên cạnh chế độ ăn, việc duy trì vận động 15 - 30 phút mỗi ngày và học cách thiền định để giảm áp lực tâm lý là vô cùng cần thiết. Tuổi 40 không phải là sự kết thúc của thanh xuân, mà là thời điểm để bạn học cách yêu chiều và thấu hiểu cơ thể mình một cách sâu sắc hơn.

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

