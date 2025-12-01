Việt Nam có loại rau người Trung Quốc coi như “báu vật”: Cực tốt cho nam giới nhưng hay bị chê

Mồng tơi là loại rau rất quen mặt trong mâm cơm của mỗi gia đình Việt. Thứ rau này được chế biến thành rất nhiều món ngon dân dã, đưa cơm như canh cua mồng tơi, mồng tơi xào tỏi… Theo trang Sohu, rau mồng tơi được người Trung Quốc coi trọng và gọi là “báu vật”. Vậy, mồng tơi bổ dưỡng tới thế nào?

Rau mồng tơi (Ảnh: Báo Nghệ An).

Giá trị nổi bật nhất của rau mồng tơi

Theo các phân tích, giá trị nổi bật nhất của rau mồng tơi nằm ở hàm lượng sắt cao, chất nhầy và hệ vi chất đa dạng, mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

Trả lời phỏng vấn trên báo Vietnamnet, BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, cho biết mồng tơi không chỉ là thực phẩm mà còn là vị thuốc dân gian được sử dụng lâu đời. Đặc biệt, đây là một trong những loại rau hiếm có lượng sắt non-heme cao, rất phù hợp với người ăn chay hoặc muốn bổ sung sắt từ nguồn thực vật.

Rau mồng tơi rất nhiều sắt (Ảnh minh họa).

Theo đó, trong 100g rau mồng tơi tươi chứa khoảng 1,5 - 2mg sắt, thấp hơn không đáng kể so với thịt bò. Lượng sắt này đáp ứng khoảng 15% nhu cầu sắt khuyến nghị hằng ngày, góp phần phòng thiếu máu và hỗ trợ sức khỏe xương khớp thông qua việc tăng hấp thu canxi.

Một đặc điểm khiến mồng tơi thường bị “chê” đó là nhớt. Thế nhưng, đây lại là thứ cực kỳ quý giá của rau mồng tơi. Hàm lượng chất nhầy và chất xơ hòa tan cao trong rau mồng tơi giúp:

Làm chậm hấp thu đường sau ăn Ổn định đường huyết Nhuận tràng, giảm táo bón Hỗ trợ đào thải cholesterol và mỡ thừa

Nhiều nghiên cứu cho thấy những tác dụng này đặc biệt có lợi cho người mắc đái tháo đường tuýp 2 và người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Rau mồng tơi bị nhiều người "chê" vì nhớt (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, mồng tơi còn là loại rau đặc biệt tốt cho nam giới. Theo VnExpress, trong y học dân gian, mồng tơi được coi là vị thuốc hỗ trợ sinh lý nam bởi:

Giàu kẽm, magiê, canxi, sắt, vitamin A, C - những chất cần thiết cho quá trình sản xuất tinh trùng. Chất nhầy giúp đào thải mỡ xấu, hỗ trợ người mỡ máu cao - yếu tố liên quan đến suy giảm sinh lý. Thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm mệt mỏi, hỗ trợ ham muốn.

Một món ăn từ rau mồng tơi tốt cho nam giới

Đây là một món ăn từ rau mồng tơi, có tác dụng hỗ trợ điều trị yếu sinh lý nam, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nguyên liệu

Rau mồng tơi: 100g

Rau má: 100g

Rau ngót: 100g

1 bộ lòng vịt hoặc lòng gà

Gia vị vừa đủ

Cách làm

Sơ chế sạch các loại rau, cắt nhỏ

Lòng vịt (hoặc gà) làm sạch, xào chín

Thêm một tô nước, đun sôi

Cho rau vào, nêm gia vị vừa ăn

Đun sôi lại khoảng 3 phút rồi tắt bếp

Dùng khi còn nóng trong bữa ăn