5 dấu hiệu cho thấy một người có sức khoẻ tốt, dễ sống thọ nhưng ít ai chú ý

Trong một nghiên cứu mới công bố đầu năm 2023 được trình bày tại hội nghị chung của Viện Tim mạch Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người trẻ tuổi có giấc ngủ tốt sẽ sống lâu hơn.

Nghiên cứu xem xét dữ liệu từ 172.000 người có độ tuổi trung bình là 50 và 54% là phụ nữ cho thấy việc đáp ứng một số tiêu chí nhất định về giấc ngủ có thể kéo dài thêm tuổi thọ. Những người tham gia được theo dõi trong khoảng 4,3 năm, trong đó hơn 8.000 đã qua đời vì bệnh tim mạch (30%), ung thư (24%) và nguyên nhân khác (46%).

Ảnh minh hoạ

Dựa trên việc đánh giá các yếu tố khác nhau về chất lượng giấc ngủ , các nhà nghiên cứu đã xác định 5 dấu hiệu để xác định xem giấc ngủ có ngon hay không: Ngủ 7 - 8 tiếng/ đêm, dễ tự đi vào giấc ngủ, không sử dụng thuốc ngủ, ngủ không bị ngắt quãng và cảm thấy cơ thể được nghỉ ngơi sau khi thức dậy.

Tiến sĩ Frank Qian, thành viên lâm sàng về y khoa tại Trường Y Harvard (Mỹ), đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Nếu giấc ngủ của mọi người có tất cả những tiêu chí lý tưởng này, họ có nhiều khả năng sống lâu hơn. Vậy nên việc cải thiện giấc ngủ một cách tổng thể và xác định nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ rất quan trọng, có thể ngăn ngừa một số trường hợp tử vong sớm”.

Theo một tuyên bố về nghiên cứu, “những người đáp ứng cả 5 yếu tố thuận lợi về giấc ngủ có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 30%, khả năng tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 21%, khả năng tử vong do ung thư thấp hơn 19% và 40 % ít có khả năng tử vong vì các nguyên nhân khác ngoài bệnh tim hoặc ung thư”.

Ảnh minh hoạ

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe, tuổi thọ đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học. Trong một nghiên cứu được công bố tháng 6/2023 trên Tạp chí PLOS, các nhà khoa học tại Đại học College London đã phân tích hơn 7.000 công chức ở Vương quốc Anh trong suốt 25 năm. Những người tham gia nghiên cứu đã báo cáo thói quen, chất lượng giấc ngủ ở độ tuổi 50, 60 và 70 cũng như vấn đề sức khỏe khi về già của họ.

Những căn bệnh được phân tích bao gồm ung thư, tiểu đường, bệnh tim, sa sút trí tuệ, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh thận mãn tính, suy tim, bệnh gan, viêm khớp, Parkinson, trầm cảm và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác.

Nghiên cứu cho thấy ngủ 5 tiếng hoặc ít hơn mỗi đêm ở độ tuổi 50, 60 và 70 có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển nhiều bệnh mãn tính theo thời gian so với ngủ 7 tiếng. Ở độ tuổi 50, nguy cơ mắc các căn bệnh mãn tính cao hơn 20% và có thể mắc nhiều hơn một bệnh. Tình trạng mắc nhiều hơn một bệnh mãn tính còn được ghi nhận ở độ tuổi 60 và 70 khi ngủ 9 tiếng trở lên mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ

Để tăng chất lượng giấc ngủ, nên đi ngủ và thức dậy theo một khung giờ nhất định ngay cả vào cuối tuần và ngày lễ. Thêm vào đó, hãy đảm bảo môi trường ngủ của bạn mát mẻ và tối, hạn chế tiếng ồn nhất có thể.

Cần tạo thói quen không sử dụng các thiết bị điện tử có ánh sáng xanh hoặc những thứ gây xao nhãng ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Thiền, yoga, thái cực quyền, tắm nước ấm là những việc giúp thư giãn và dễ ngủ hơn.

Theo Tiến sĩ Frank Qian, cha mẹ có thể dạy trẻ những cách để ngủ tốt hơn từ sớm để cải thiện sức khỏe. “Ngay từ khi còn trẻ, nếu mọi người có thể tập những thói quen tốt như ngủ đủ giấc, đảm bảo giấc ngủ mình liền mạch, điều này mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tổng thể lâu dài”, Tiến sĩ Qian nói, “Điều quan trọng đối với những người trẻ tuổi là hiểu rằng rất nhiều hành vi sức khỏe sẽ tích lũy lợi ích hoặc tác hại theo thời gian. Giống như cách chúng ta luôn nói về việc không bao giờ quá muộn để tập thể dục hoặc ngừng hút thuốc, cũng không giờ là quá sớm. Giấc ngủ nên được nhắc đến thường xuyên hơn”.