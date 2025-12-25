Mùa đông chăm ăn quả này thì bổ máu, đẹp da, phụ nữ sẽ có khuôn mặt hồng hào và nói không với rụng tóc

Mùa đông đến, nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều chị em bị tay chân lạnh buốt, da sạm, thậm chí rụng tóc mỗi khi gội đầu, rất có thể đó là dấu hiệu khí huyết kém. Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng này một cách tự nhiên? Câu trả lời chính là quả hồng táo, món ăn bổ máu, dưỡng nhan được tin dùng qua bao đời nay!

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, hồng táo được mệnh danh là "quả bổ huyết". Chúng chứa nhiều vitamin B và C, giúp kích hoạt tuần hoàn máu, cải thiện sắc mặt, khiến da hồng hào, rạng rỡ hơn.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, hồng táo chứa nhiều chất chống oxy hóa (flavonoid, polysaccharide), vitamin C, chất xơ và kali, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ tim mạch, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và bảo vệ não bộ. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng khám phá cơ chế chống viêm, hỗ trợ điều trị ung thư (trong ống nghiệm) và tác dụng an thần từ chiết xuất hồng táo, bổ sung cho các ứng dụng y học cổ truyền. Với chị em, khí huyết dồi dào đồng nghĩa với da căng mịn, tươi trẻ, điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn mỗi ngày.

1. Hồng táo + trứng + đường nâu: Bữa sáng bổ khí huyết

Chuẩn bị:

15-20 quả hồng táo

1 quả trứng

30g đường nâu

Đem hầm tất cả trong 15–20 phút và dùng mỗi sáng. Công thức này không chỉ bổ máu mà còn giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, phù hợp cả với người mới ốm dậy hoặc sau sinh.

2. Cháo hồng táo: Dưỡng nhan, trắng da

50g hồng táo

100g gạo nếp hoặc gạo tẻ

Nấu thành cháo rồi dùng mỗi sáng hoặc tối. Cháo thơm ngọt, dễ ăn, hỗ trợ tái tạo da, ngừa thâm nám và làm mờ nếp nhăn, đặc biệt hữu ích khi trời lạnh khiến da dễ khô, sần sùi.

3. Hồng táo giúp ngủ ngon, hỗ trợ tiêu hoá

Uống nước hầm hồng táo sau bữa tối giúp thư thái tinh thần, dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Kết hợp hồng táo với bạch liên (lily) để tăng hiệu quả an thần.

Hồng táo cũng thường được thêm vào các món thuốc bắc để bảo vệ dạ dày, điều hòa cơ thể.

Lợi ích ít ai ngờ tới của hồng táo

Bảo vệ gan

Hồng táo cung cấp đường, chất béo lành mạnh và protein, hỗ trợ chức năng gan hoạt động hiệu quả hơn, rất tốt cho người mệt mỏi, uể oải hoặc bị dấu hiệu rối loạn chức năng gan nhẹ.

Tăng cường hệ tiêu hóa

Trong Đông y, hồng táo giúp bồi bổ tỳ vị, thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, đồng thời làm dịu tính "nóng" của một số thảo dược mạnh, giảm cảm giác khó chịu đường ruột.

Lưu ý khi dùng hồng táo

Mặc dù rất bổ dưỡng, hồng táo chứa lượng đường khá cao. Vì thế người tiểu đường, táo bón, có nhiệt trong cơ thể nên ăn với lượng vừa phải hoặc hỏi ý kiến bác sĩ/chuyên gia trước khi dùng thường xuyên.

