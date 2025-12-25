Đức Phúc lên tiếng: "Chú tài xế chạy xe công nghệ bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi wave cũ" không có thật

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động về một chú tài xế xe ôm công nghệ đã lớn tuổi, thường xuyên bị khách huỷ chuyến chỉ vì chạy chiếc xe Wave cũ kỹ. Khi biết thông tin, ca sĩ Đức Phúc để lại bình luận dưới bài đăng với mong muốn tìm cách liên hệ với chú tài xế để có thể hỗ trợ chú phần nào để cuộc sống mưu sinh bớt vất vả hơn. Chỉ 2 ngày sau khi tin lan truyền, ca sĩ Đức Phúc đã có phản hồi về câu chuyện.

Cụ thể, trên trang cá nhân nam ca sĩ chia sẻ: "Giáng sinh năm nay của Phúc đặc biệt lắm mọi người ạ!May mắn nhờ cộng đồng mạng và quý khán giả Phúc đã tìm được thông tin của chú Nguyễn Văn Sơn trong câu truyện "Chú tài xế chạy xe công nghệ bị huỷ chuyến nhiều lần vì đi xe wave cũ".

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Đức Phúc đã tìm tới nhà của chú tài xế công nghệ và bày tỏ nhã ý muốn gửi tặng chú một chiếc xe máy mới để phụ chú làm việc suôn sẻ hơn. Nhưng chú Sơn đã từ chối không nhận và chú đã chia sẻ với Phúc rằng: "Câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội là KHÔNG CÓ THẬT hoặc đó là câu chuyện của người khác mà lấy hình ảnh chủ đính kèm theo chứ KHÔNG PHẢI CÂU CHUYỆN CỦA CHÚ!" Ca sĩ Đức Phúc cho biết, anh cũng rất bất ngờ và nhờ chú chia sẻ thêm. Chú Sơn đã biết thông tin về câu truyện trên và không hài lòng. Chú rất muốn có thể lên tiếng gửi đến cộng đồng mạng rằng đó KHÔNG PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH nhưng chú không biết cách nào để làm được điều đó!

Trong cuộc gặp gỡ, chú Sơn chia sẻ với Đức Phúc rằng, hiện tại chú đang chạy xe ôm công nghệ bằng chiếc xe ga Honda PCX. Câu chuyện lan truyền chú đi xe Wave cũ là không chính xác. Chú Sơn rất mong mọi người có thể chia sẻ thông tin để tránh việc chú bị hiểu lầm cũng như tránh được những rủi ro về việc lấy thông tin lợi dụng lòng tốt của mọi người để lừa gạt sau này!Đức Phúc chia sẻ: "Khi được gặp và tiếp xúc với chú Sơn và vợ Phúc thấy dễ thương lắm mọi người ạ, mình cảm nhận rất rõ được nguồn năng lượng lạc quan tích cực mà cô chú toát ra nó vô cùng truyền cảm hứng đến mình, dù có trong hoàn cảnh nào dù cuộc sống có ra sao hay tuổi tác tuy đã lớn nhưng cô chú vẫn luôn yêu thương nhau rất nhiều như những cặp đôi còn trẻ vậy mọi người ạ và đặc biệt cô chú có một tấm lòng rất đẹp và cao cả!"

Theo đó, gia đình chú Sơn không dư giả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn tới mức phải kêu gọi ủng hộ, chú sẽ không làm điều đó. Chúc từ chối nhận món quà của Đức Phúc và mong anh dành để tấm lòng đó để giúp đỡ những gia đình khó khăn hơn chú.

Sau cùng, Đức Phúc đã xin phép cô chú để đồng hành một phần nhỏ học phí đến hết cấp một của cháu ngoại của cô chú. Đó giống như một món quà nhỏ để động viên em sẽ học tập tốt hơn, và gửi biếu cô chú một bao lì xì cho năm mới may mắn.

Với nam ca sĩ, cuộc gặp gỡ này giống như duyên lành, may mắn, giúp anh có một buổi chiều vô cùng ý nghĩa. Qua câu truyện lần này, ca sĩ ĐứcPhúc hy vọng quý khán giả và mọi người sẽ luôn tỉnh táo trước những câu truyện, những thông tin tương tự để tránh việc lòng tốt bị lợi dụng và những rủi ro không đáng có xảy ra.Phúc xin cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc những chia sẻ của Phúc! Chúc mọi người một mùa giáng sinh ấm áp và một năm mới bình an hạh phúc ạ!

