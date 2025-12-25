"Chanh liều cao - sao liều ghê": Trào lưu sức khỏe độc hại nhất 2025 xứng đáng bị khai trừ

Năm 2025, mạng xã hội bùng nổ một trào lưu gây sốt: Uống nước cốt chanh liều cao được ca ngợi là "thải độc", "giải độc", "tiêu tan bách bệnh", "tăng miễn dịch", "giảm cân thần tốc" hay thậm chí "hồi phục mãn kinh". Từ TikTok, Facebook đến các nhóm kín như hội "Chanh liều cao", hàng ngàn bài đăng, video chia sẻ kinh nghiệm tiêu thụ hàng chục quả chanh mỗi ngày lan truyền rộng rãi, thu hút đông đảo người theo dõi. Nhưng đằng sau những lời hứa hẹn hoa mỹ ấy là thực tế đau lòng của những người phải nhập viện, thậm chí tử vong vì tin theo trào lưu thiếu kiểm chứng này.

1. Uống "chanh liều cao" trở thành trào lưu bị thổi phồng trên MXH

Trên các nền tảng như Facebook, Threads và TikTok, trào lưu "Chanh liều cao" khuyến khích người dùng bắt đầu với 1 quả/ngày rồi tăng dần lên 3–6 quả và hơn thế nữa theo từng tuần. Những chia sẻ tự nhận là "trải nghiệm cá nhân" thường quảng bá rằng uống càng nhiều càng tốt mà chẳng hề có bằng chứng khoa học rõ ràng.

Dưới các bài đăng, thành viên trong nhóm "Chanh liều cao" còn khuyên nhau tích cực bỏ bữa sáng để uống chanh khi bụng đói, dùng chanh muối phơi nắng… với mục tiêu "đào thải độc tố, bật mí cơ thể khỏe mạnh siêu tốc". Nhưng đáng tiếc, thứ lan truyền mạnh nhất không phải là kiến thức y khoa mà là niềm tin mù quáng và những lời "chém gió" vô căn cứ.

2. "Chanh liều cao" và rồi cái kết khiến nhiều người ngán ngẩm "sao liều ghê"

Không chỉ gây rối loạn tiêu hóa hay viêm dạ dày thông thường, trào lưu này đã khiến người dân trả giá bằng sinh mạng:

Tử vong do xử trí sai: Vắt chanh vào miệng cầu tỉnh lại

Năm 2025 tại Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp hôn mê nguy kịch do người nhà vắt nước cốt chanh vào miệng bệnh nhân để "cầu may tỉnh lại" trước khi xe cấp cứu đến. Đó là:

Người đàn ông 52 tuổi rơi vào hôn mê, người nhà cố vắt chanh vào miệng mong tỉnh lại, khiến nước cốt và tép chanh lọt vào khí quản, gây tắc đường thở, trì hoãn hồi sức; sau đó bệnh nhân được gia đình đưa về vì não phù nặng và nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp thứ hai là một người đàn ông trẻ bị đột quỵ do tăng huyết áp; khi chờ xe cấp cứu, vợ bệnh nhân cũng vắt chanh vào miệng theo niềm tin "thải độc", khiến nhân viên cấp cứu phải hút lượng lớn nước cốt chanh ra khỏi khí quản, một sai lầm nguy hiểm có thể khiến tình trạng nặng hơn và dẫn tới tử vong.

Nhập viện sau thời gian dài uống liều cao

Trước đó, một phụ nữ ở Thanh Hóa uống tới 6 quả chanh mỗi ngày trong nhiều tuần với mong muốn "thải độc cơ thể" đã phải nhập viện trong tình trạng viêm dạ dày ruột cấp, hệ tiêu hóa bị kích thích quá mức bởi acid citric từ nước chanh. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà phản ánh hệ quả nghiêm trọng của việc lạm dụng nước cốt chanh.

Những cảnh báo đanh thép từ giới chuyên gia cho trào lưu độc hại nhất năm 2025

Các chuyên gia y tế và dinh dưỡng liên tục phản đối mạnh mẽ trào lưu "chanh liều cao", nhấn mạnh rằng:

Không có bằng chứng khoa học nào xác nhận uống nước cốt chanh với liều lượng cực cao có thể "thải độc" hay chữa bệnh nan y; việc này chỉ là hiểu sai về bản chất của vitamin C và acid citric.

Acid citric ở nồng độ cao có thể làm mòn men răng, kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm loét, đau dạ dày, trào ngược và rối loạn cân bằng nước, điện giải.

Đặc biệt, việc cho người bệnh bất tỉnh uống hay vắt chanh vào miệng là vô cùng nguy hiểm, gây sặc, tắc đường thở và trì hoãn hồi sức y tế đúng đắn.

Bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng nếu muốn dùng chanh, hãy pha loãng ở liều lượng phù hợp (ví dụ vài giọt, không quá nửa quả mỗi ngày sau ăn), chứ đừng dùng nguyên chất liều cao, và tuyệt đối không dùng chanh để thay thế thuốc điều trị hay xử trí y tế chuyên môn.

Hết thời "chanh liều cao", hãy bảo vệ sức khỏe trong năm mới cho chính mình và gia đình

Thực sự, năm 2025 sẽ bị ghi nhớ không phải vì chanh mang lại sức khỏe thần kỳ, mà vì một trào lưu sai lầm đã:

- Gây nhập viện do rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày ruột.

- Gây tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong do xử trí sai lầm khi bệnh nhân cấp cứu.

- Lan truyền những quan điểm sai lệch về y tế trên quy mô rộng.

Giới chuyên gia sức khỏe và cộng đồng y tế hoàn toàn phản đối trào lưu "chanh liều cao". Chanh là một loại trái cây tốt ở liều lượng phù hợp, nhưng không phải là "thần dược" để chữa mọi bệnh hay giải độc cơ thể. Đến năm 2026, hãy dứt khoát loại bỏ trào lưu này khỏi lối sống sức khỏe của bạn. Thay vào đó, chọn lựa dựa trên bằng chứng khoa học, tư vấn y tế chính thống và sự tỉnh táo, không phải hiệu ứng đám đông trên mạng.