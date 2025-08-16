7 tác dụng bất ngờ của nước chanh ấm uống vào buổi sáng

Uống nước ấm thêm vài giọt nước chanh vào buổi sáng giúp hỗ trợ tiêu hóa, giải độc và hydrat hóa, đồng thời hỗ trợ giảm cân và tăng cường khả năng miễn dịch.

Dưới đây là những lợi ích của việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng:

Giúp thanh lọc cơ thể

Báo Lao động dẫn nguồn trang Jounal of Clinical Gastroenterology cho biết, một trong những thời điểm tốt nhất để uống nước chanh ấm là vào buổi sáng ngay khi thức dậy. Việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể giúp thanh lọc cơ thể sau một đêm dài nghỉ ngơi.

Chanh chứa vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời cung cấp nước cho cơ thể sau một đêm không uống nước, làm giảm tình trạng mất nước.

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch ruột

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng có thể kích thích sản xuất dịch mật, giúp tiêu hóa tốt hơn. Chanh có tác dụng hỗ trợ gan trong việc đào thải độc tố và cải thiện quá trình tiêu hóa.

Nước ấm giúp làm dịu dạ dày, hỗ trợ giảm chứng đầy bụng và khó tiêu, đồng thời giúp làm sạch ruột, từ đó tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng trong bữa ăn.

Giúp giảm cân hiệu quả

Uống nước chanh ấm vào buổi sáng không chỉ giúp cơ thể thanh lọc mà còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân . Việc uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường đốt cháy calo. Chanh chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Tăng cường sức khỏe làn da

Nước chanh ấm còn tác dụng làm đẹp da, khi được uống vào buổi sáng. Vitamin C trong chanh giúp kích thích sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn. Vitamin C cũng giúp làm sáng da và giảm sắc tố, đồng thời giúp cơ thể chống lại tác động của tia UV và ô nhiễm.

Ngăn ngừa đường huyết tăng vọt

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin y tế Dr Axe cho biết, nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa European Journal of Nutrition năm 2020 cho thấy uống 250 ml nước chanh khiến lượng đường trong máu tăng vọt sau khi ăn thấp hơn.

Ngăn ngừa sỏi thận

Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Y tế Đại học Duke (Mỹ) đã phát hiện bệnh nhân sỏi thận dùng liệu pháp nước chanh trong 4 năm đã giảm mạnh sự hình thành sỏi thận.

Giúp cân bằng độ pH

Chanh có tác dụng kiềm hóa cơ thể như nước kiềm, giúp cân bằng độ pH của cơ thể và tối ưu hóa sức khỏe tổng thể, giảm đau mạn tính, làm xương chắc khỏe và chống lại bệnh tật.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa British Journal of Radiology, nuôi dưỡng môi trường kiềm trong cơ thể cũng có thể giúp nâng cao hiệu quả điều trị ung thư.