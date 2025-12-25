Sau 30 năm cuộc đời tôi mới biết lò vi sóng có chức năng này: Bạn sẽ bất ngờ khi đọc tiếp!

Mới đây, tôi vừa đọc được một bài viết trên báo Anh Daily Express, trong đó đề cập đến một chức năng tôi chưa từng nghe tới của lò vi sóng.

Điều thú vị là chức năng này không liên quan đến việc làm nóng thực phẩm, nhưng có thể giúp quá trình sử dụng của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Chức năng ‘ẩn’ của lò vi sóng

Lò vi sóng là một thiết bị tuyệt vời cho bất kỳ căn bếp nào nhờ tốc độ nhanh và khả năng nấu nướng tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của thiết bị nhà bếp quan trọng này là tiếng bíp khó chịu, tạo ra âm thanh liên tục mỗi khi sử dụng.

Theo Daily Express, một số mẫu lò vi sóng công nghệ cao có tích hợp chế độ im lặng với biểu tượng âm thanh hoặc loa để tắt tiếng bíp gây phiền nhiễu. Nhưng với những mẫu không có chức năng này, nhiều người lầm tưởng rằng không thể tắt được âm báo.

Mới đây, các chuyên gia tại tạp chí Mỹ Taste of Home đã tiết lộ một phương pháp bí mật để vô hiệu hóa âm thanh trên lò vi sóng. Họ chia sẻ: “Âm thanh khó chịu nhất trong căn bếp của bạn có lẽ đến từ bộ hẹn giờ của lò vi sóng. Nếu hôm nay là ngày bạn không thể chịu nổi tiếng bíp đó, thì đây là cách để tắt tiếng lò vi sóng.”

Khi đọc đến đây, tôi nhận ra đây chính là phương pháp tôi cần. Khi nấu ăn tại nhà có con nhỏ, tôi thực sự cần chiếc lò vi sóng trở nên im lặng, đặc biệt là lúc con đang ngủ. Thế nhưng, suốt 30 năm qua, tôi không hề biết là mình có thể tắt tiếng của lò vi sóng.

Tôi cũng giống như nhiều người, nghĩ rằng các con số trên lò vi sóng chỉ dùng cho chức năng hâm nóng; tuy nhiên, các chuyên gia cho biết bạn có thể tắt tiếng lò vi sóng bằng cách nhấn và giữ nút số 0, số 1 hoặc nút dừng (stop).

“Những nút này có thể được nhà sản xuất lập trình sẵn các chức năng bí mật để giúp bạn tắt tiếng bíp của lò vi sóng.” các chuyên gia tại Taste of Home cho biết.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có hai chiếc lò vi sóng nào hoàn toàn giống nhau, vì vậy phương pháp này có thể không hiệu quả với tất cả các thiết bị.

Một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ trên TikTok, Matty McTech, cho biết chủ nhà nên nhấn và giữ số 2 để tắt tiếng lò vi sóng.

Nếu tất cả các cách trên đều không hiệu quả, tốt nhất bạn nên kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng của lò vi sóng. Chuyên gia hướng dẫn: “Rất có thể có một cách đơn giản để vô hiệu hóa âm thanh đi kèm với bộ hẹn giờ của lò vi sóng. Bạn chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn hoặc tra cứu trên internet để tìm ra cách đó.”

Đây chỉ là một trong những mẹo hay nhà bếp mà bạn có thể áp dụng cho căn bếp của mình. Với tôi, những mẹo này luôn giúp ích theo cách này hay cách khác - lúc thì giúp nấu ăn ngon hơn, lúc thì giúp quá trình này trở nên nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi biết được mẹo giúp nấu nướng trở nên yên tĩnh hơn. Đây quả là một bí quyết "cứu cánh" cho một bà mẹ bỉm sữa như tôi!