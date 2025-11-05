Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người thường chọn cách rã đông thịt bằng lò vi sóng để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, phương pháp này không chỉ khiến thịt mất nước mà còn dễ làm chín mép, khiến thớ thịt khô, dai và giảm hương vị tự nhiên. Những người nội trợ có kinh nghiệm lại chia sẻ một mẹo rã đông cực nhanh, không cần lò vi sóng mà chỉ với vài nguyên liệu sẵn có trong bếp: muối và giấm trắng.

Cách làm vô cùng đơn giản. Trước hết, bạn chuẩn bị một chậu nước lạnh, sau đó cho một lượng muối vừa phải vào và khuấy đều cho tan. Khi muối đã hòa tan, thêm tiếp giấm trắng vào hỗn hợp này. Dùng đũa khuấy nhẹ để nước được hòa quyện hoàn toàn. Cuối cùng, cho miếng thịt đông lạnh vào ngâm khoảng 5 phút. Chỉ sau vài phút, miếng thịt sẽ rã đông nhanh chóng, mềm mại trở lại như thịt tươi mà không hề có mùi tanh khó chịu.

Nhiều người thắc mắc tại sao chỉ với muối và giấm trắng lại có thể rã đông nhanh đến vậy. Theo đó, muối có khả năng làm hạ điểm đóng băng của nước, giúp lớp băng trên bề mặt thịt tan nhanh hơn. Trong khi đó, giấm trắng chứa axit axetic – một chất có khả năng khử mùi tanh và đồng thời cũng làm giảm điểm đóng băng của nước.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này, nước muối giấm trở thành môi trường lý tưởng để rút ngắn thời gian rã đông mà không làm thay đổi kết cấu hay hương vị thịt.

Ảnh minh hoạ: Internet

Sau khoảng 5 phút, bạn có thể lấy thịt ra và thử cắt nhẹ bằng dao. Lúc này, thớ thịt đã mềm hoàn toàn, bên trong không còn dính đá vụn. Miếng thịt có độ đàn hồi, màu sắc hồng tươi tương tự như khi mới mua về. Quan trọng hơn, thịt rã đông bằng cách này không bị ám mùi lạ, không dai và giữ nguyên độ ngọt tự nhiên khi nấu chín.

Một số người lo ngại việc thêm giấm trắng có thể ảnh hưởng đến mùi vị món ăn. Thực tế, lượng giấm sử dụng trong nước rã đông rất nhỏ, không đủ để làm thay đổi hương vị. Trái lại, nó còn giúp thịt thơm hơn nhờ loại bỏ hoàn toàn mùi hôi đặc trưng của thịt đông lạnh. Sau khi rã đông, bạn chỉ cần rửa sơ lại với nước sạch trước khi chế biến là có thể yên tâm sử dụng.

So với cách ngâm thịt trong nước lạnh hay nước nóng, mẹo rã đông bằng muối và giấm trắng vượt trội cả về tốc độ lẫn chất lượng. Nếu ngâm nước lạnh, bạn phải chờ 30–40 phút mới có thể cắt được; còn ngâm nước nóng thì dễ khiến thịt chín lớp ngoài mà bên trong vẫn đông cứng. Trong khi đó, cách này chỉ mất khoảng 3–5 phút, rất nhanh gọn, an toàn và giúp thịt mềm như mới.

Với mẹo nhỏ nhưng hiệu quả này, bạn có thể tiết kiệm đáng kể thời gian nấu nướng, nhất là khi cần chuẩn bị bữa ăn gấp. Không cần đến lò vi sóng hay công cụ đặc biệt nào khác, chỉ với muối và giấm trắng, món thịt đông lạnh của bạn sẽ được “hồi sinh” tươi ngon trong vài phút, sẵn sàng cho mọi công thức nấu ăn.

(Tổng hợp)