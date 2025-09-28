Rã đông thịt chỉ trong vài phút bằng 1 mẹo 'thiên tài' - không phải dùng lò vi sóng

Không có gì bực bội hơn việc đang đói bụng và sẵn sàng chuẩn bị bữa ăn nhưng lại phát hiện ra bạn đã quên không lấy thịt ra khỏi ngăn đá. May mắn thay, có một mẹo đơn giản có thể giúp bạn đẩy nhanh quá trình này, theo báo Anh Mirror.

Hầu hết mọi người đều biết rằng nên lấy thịt ra khỏi tủ đông từ tối hôm trước hoặc ít nhất là vài giờ trước khi nấu để thịt rã đông dần trong tủ lạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt túi thịt vào một tô nước, hoặc dùng chức năng rã đông trong lò vi sóng. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một cách rã đông nhanh chóng mà không tiêu tốn thêm năng lượng, một phụ nữ đã chia sẻ phương pháp yêu thích của cô để rã đông thịt – điều mà bạn có thể thực hiện ngay trong lúc đang chuẩn bị bữa ăn.

Trong một video TikTok gần đây, một người đam mê ẩm thực sử dụng thịt băm đông lạnh để làm món khoai tây cuộn thịt. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của người xem chính là cách cô rã đông thịt.

Ở đầu video, người phụ nữ xuất hiện với một khối thịt băm đông lạnh đã được chia sẵn trong một túi nhựa trong suốt.

Cô tiếp tục lấy hai chiếc nồi lớn, đặt một chiếc úp ngược xuống mặt bàn bếp. Sau đó, cô đặt túi thịt đông lên trên chiếc nồi đó.

Tiếp theo, cô đặt chiếc nồi thứ hai lên trên túi thịt và để yên cho thịt bắt đầu rã đông. Như bạn có thể thấy qua khuôn mặt đầy hài lòng của cô ấy, cách này giúp thịt rã đông nhanh hơn đáng kể.

Người phụ nữ rã đông thịt bằng hai chiếc nồi, và kết quả khiến cô cực kỳ hài lòng.

Mẹo rã đông thịt này hoạt động như thế nào?

Theo Mirror, kim loại dẫn nhiệt hiệu quả, nó hút nhiệt từ không khí xung quanh và truyền nhiệt vào miếng thịt thông qua tiếp xúc trực tiếp, giúp rã đông nhanh chóng. Phương pháp này tận dụng khả năng truyền nhiệt của cả hai chiếc nồi kim loại để tăng tốc quá trình rã đông.

Bạn cũng có thể đổ nước ấm hoặc nóng vào chiếc nồi phía trên để đẩy nhanh quá trình hơn nữa. Tuy thời gian rã đông có thể thay đổi tùy theo độ dày và loại thịt, nhưng cách làm này chắc chắn rút ngắn thời gian đáng kể so với việc để thịt rã đông tự nhiên ngoài không khí.

Clip của cô gái đã thu hút tới 5,8 triệu lượt xem và hơn 600 bình luận. Rất nhiều người đã nhanh chóng chia sẻ sự ngạc nhiên của mình, khi hàng loạt khán giả đổ xô vào phần bình luận của video để bày tỏ cảm xúc.

Một người bình luận: "Tôi đã có một ngày tồi tệ, nhưng tôi vừa học được cách rã đông thịt... cảm ơn bạn!", trong khi một người khác nói thêm: "Trời ơi, tôi vừa lấy thịt băm ra!!!! Tôi sẽ thử cách này ngay bây giờ!"