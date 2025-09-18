Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Có thể bạn đã từng trải qua tình huống vì vội vàng mà cất cả khối thịt to vào ngăn đông tủ lạnh, đến khi nấu thì rã đông rồi cắt một miếng nhỏ và lại cất khối thịt còn lại vào ngăn đông. Việc này lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn chế biến hết cả khối thịt đó. Khi có người nhắc nhở, bạn lại cho rằng: "Đông lạnh trong tủ lạnh thì làm sao hỏng được chứ?". Tuy nhiên, bạn không hề nhận ra miếng thịt được rã đông đi rã đông lại và tiếp tục cho vào bảo quản trong tủ lạnh vốn không còn tươi ngon nữa. Và hậu quả về lâu dài có thể khiến bạn hối hận.

1. Thịt có thể để được bao lâu trong tủ đông? Có thực sự ổn khi rã đông đi rã đông lại?

Nhiều gia đình có thói quen mua thịt, cá, tôm số lượng lớn rồi nhét vội vào tủ đông để tiết kiệm thời gian đi chợ. Nhiều người cũng đã từng trải qua tình huống: Lục tung tủ đông, chỉ để tìm thấy một miếng thịt mua từ lâu và giờ trông như hóa thạch. Nhưng bạn có biết rằng đông lạnh không có nghĩa là "dừng thời gian lại"?

Phòng thí nghiệm của CCTV đã tiến hành các thử nghiệm, cho thịt lợn trải qua nhiều chu kỳ đông lạnh-rã đông. Kết quả đáng kinh ngạc cho thấy chỉ sau 4 lần rã đông, số lượng vi khuẩn trong thịt đã tăng vọt lên hơn 15 lần so với mức trước khi rã đông! So với thịt đã được đông lạnh và chưa được xử lý, việc rã đông nhiều lần về cơ bản đã tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Các chuyên gia cũng đã đưa ra khuyến nghị rõ ràng về thời gian bảo quản đông lạnh: Thịt lợn, thịt bò được khuyến nghị bảo quản trong tủ lạnh gia đình (khoảng -18°C) tối đa 6 tháng. Trong khi đó, thịt gà, thịt vịt và cá lý tưởng nhất nên bảo quản không quá 3 tháng. Bảo quản quá lâu không chỉ làm giảm hương vị của thịt mà còn làm mất chất dinh dưỡng do quá trình oxy hóa chất béo, tạo ra mùi khó chịu và sản sinh ra các chất có hại cho sức khỏe. Những thay đổi này thường không thể nhận thấy bằng mắt thường.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là khi thịt được rã đông rồi lại cho vào ngăn đông bảo quản lại nhiều lần, nhiệt độ tăng giảm đột ngột tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng lạnh như Listeria sinh sôi nảy nở. Loại vi khuẩn này có thể tồn tại ngay cả ở nhiệt độ -20°C. Nếu tiêu thụ lâu dài, có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, tiêu chảy và sốt. Ngay cả nấu ở nhiệt độ cao cũng không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố của nó.

2. Tủ lạnh không phải là nơi an toàn: Thời hạn sử dụng của thịt đông lạnh và những rủi ro về sức khỏe

Chúng ta thường nghĩ rằng miễn là thịt trong tủ lạnh được giữ đông lạnh thì không cần phải lo lắng về chất lượng của nó. Thực tế, tủ lạnh không phải là "máy tiệt trùng", nó chỉ đơn giản là làm chậm quá trình hư hỏng thực phẩm. Từ các báo cáo khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí y khoa hoặc tạp chí khoa học nổi tiếng, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng:

Thịt đông lạnh quá lâu vẫn sẽ bị oxy hóa, nhưng ở tốc độ chậm hơn. Đông lạnh quá 6 tháng sẽ tạo ra nhiều tác nhân oxy hóa từ chất béo và protein, gây áp lực lên mạch máu, thận và ruột, thậm chí đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Việc rã đông và đông lạnh nhiều lần 1 miếng thịt sẽ khiến độ ẩm trong mô thịt mất đi, miếng thịt không còn tươi, mất đi nhiều chất dinh dưỡng và thậm chí làm thịt đổi màu và mùi vị.

Thịt đông lạnh để lâu dễ bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh và các chất chuyển hóa có hại, vốn rất khó tiêu diệt hoàn toàn ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao. Dẫn đến tình trạng dễ bị ngộ độc, tiêu chảy... đặc biệt là với những đối tượng như người già, trẻ em và những người có sức đề kháng kém. Do đó, để tránh nguy cơ tiêu chảy, ngộ độc khi ăn phải thịt hết hạn sử dụng hoặc thịt đông lạnh rồi rã đông nhiều lần bạn nên tiêu thụ thịt gia cầm trong vòng 3 tháng khi bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh. Đối với thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn có thể bảo quản lâu hơn một chút nếu được đóng gói kín.

Cách bảo quản thịt đông lạnh trong tủ lạnh để tránh rủi ro

Với những gia đình thường xuyên phải dự trữ thịt tại nhà, làm sao để vừa thưởng thức được hương vị thơm ngon vừa không gây hại cho sức khỏe? Dưới đây là 3 nguyên tắc vàng bạn nên ghi nhớ:

Đóng gói khoa học: Sau khi mua thịt về, căn cứ vào khẩu phần ăn gia đình, bạn nên cắt thành từng miếng đủ dùng và đóng gói/cho vào hộp bảo quản riêng lẻ và dán nhãn ghi ngày tháng. Tránh tuyệt đối tình trạng đông lạnh cả khối thịt lớn rồi lấy ra xẻ nhỏ và lại cho vào đông lạnh lặp đi lặp lại.

Đông lạnh đúng cách: Sau khi mua thực phẩm về, bạn cần sơ chế sạch trước khi đóng gói và đông lạnh để giữ được độ tươi. Gia cầm và cá phải được moi ruột và rửa sạch. Thịt đỏ phải được cắt và làm sạch, lau khô, sau đó bọc trong màng bọc thực phẩm an toàn (hoặc hộp bảo quản) để tránh mất độ ẩm và mất hương vị. Lý tưởng nhất là đông lạnh nhanh ở nhiệt độ dưới -20 đến -25°C; nhiệt độ ổn định -18°C.

Tránh ngâm thực phẩm đông lạnh vào nước để rã đông.

Rã đông thực phẩm an toàn: Bảo quản lạnh thực phẩm trước và tránh rã đông trong nước ấm hoặc nhiệt độ phòng. Tốt nhất nên lấy lượng thực phẩm cần rã đông vào đêm hôm trước và rã đông từ từ trong ngăn mát tủ lạnh. Việc này giúp duy trì nhiệt độ ổn định và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Mặc dù rã đông bằng lò vi sóng khiến nước chảy nhanh hơn nhưng nó lại khiến chất lượng thực phẩm bị giảm. Do đó hãy đảm bảo kiểm soát thời gian và nhiệt độ, đồng thời cố gắng sử dụng hết thực phẩm đã đông lạnh trong 1 lần.

Đừng bao giờ đông lạnh rồi rã đông đi rã đông lại nhiều lần! Đây chính là mấu chốt "bảo vệ" thực sự. Sau khi thịt đã rã đông hoàn toàn, hãy nấu và ăn hết ngay. Không nên cất phần thức ăn thừa vào tủ lạnh.

Bất cứ thứ gì đã quá hạn sử dụng đều nên bỏ đi. Đừng ép mình ăn vì sợ lãng phí.

Phần kết luận

Lối sống lành mạnh đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mặc dù khi cho thực phẩm vào ngăn đông đá trông có vẻ như đang "ngủ yên", nhưng thực chất rủi ro đang âm thầm tích tụ. Dù thịt được đông lạnh bao lâu, nguy cơ mất chất dinh dưỡng và mất an toàn thực phẩm vẫn tăng dần. Việc rã đông nhiều lần thậm chí có thể khuếch đại mầm bệnh. Sức khỏe gia đình không phải là thứ bạn có thể duy trì chỉ bằng cách dự trữ thực phẩm. Trước khi nấu nướng, hãy kiểm tra thời gian đông lạnh của thịt, hạn chế rủi ro và có trách nhiệm hơn với gia đình.