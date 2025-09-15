Dân gian có câu "Đừng mua thịt lợn sớm, đừng mua đậu phụ muộn": Ý nghĩa sâu xa không phải ai cũng hiểu

Trong đời sống hàng ngày, việc lựa chọn thực phẩm tươi ngon là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sức khỏe. Có nhiều kinh nghiệm được truyền miệng, từ đó giúp người dùng có thể kiến thức để chọn mua thực phẩm cho gia đình mình.

Câu nói sâu đây là một ví dụ như thế: "Đừng mua thịt lợn sớm, đừng mua đậu phụ muộn". Thực tế, đây là một câu nói quen thuộc trong đời sống văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc. Không chỉ là lời khuyên, nó còn phản ánh thói quen tiêu dùng của người dân qua nhiều thế hệ.

Vậy ý nghĩa thật sự đằng sau nó là gì?

Vì sao không mua thịt lợn sớm, không mua đậu phụ muộn?

Câu nói thể hiện lời khuyên cho người tiêu dùng về việc chọn thời điểm phù hợp khi mua hai loại thực phẩm cơ bản, dễ bị hỏng nhưng lại rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày: Thịt lợn và đậu phụ.

Đầu tiên là với vế 1: Không mua thịt lợn sớm. Thịt lợn được đánh giá là thực phẩm phổ biến hàng đầu trong bữa cơm của các gia đình. Đây cũng là loại thực phẩm dễ mua, giá thành hợp lý, dễ bảo quản và dễ chế biến.

Vào buổi sáng sớm khi các cửa hàng mới mở cửa, nếu đã có sẵn thịt lợn, khả năng rất cao là đó là thịt được bày bán từ ngày hôm trước hoặc được vận chuyển từ các nơi khác đến, không đảm bảo độ tươi mới. Việc mua thịt vào thời điểm này có thể khiến người tiêu dùng mua phải thịt không còn tươi ngon. Thậm chí nếu thịt không được bảo quản đúng cách trong thời gian dài, còn có thể đã bị hư hỏng 1 phần, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh liên quan đến thực phẩm không đảm bảo.

Vế thứ 2 là: Không mua đậu phụ muộn. Khác với thịt lợn, đậu phụ là thực phẩm bổ sung, tạo nên những món phụ thơm ngon, giải ngấy cho các thành viên trong gia đình. Nhưng đậu phụ lại được xếp vào danh sách những loại thực phẩm dễ hỏng và dễ mất chất dinh dưỡng nhất nếu không bảo quản đúng cách, trong đó có việc để quá lâu.

Nếu không được bảo quản cẩn thận, đậu phụ sẽ không còn tươi ngon, có thể bị chua hoặc ôi thiu, ảnh hưởng đến chất lượng món ăn và sức khỏe người tiêu dùng. Đó là lý do vì sao vào cuối ngày, khi các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, đậu phụ còn lại thường được bán với giá rẻ hoặc thậm chí cho không để tránh lãng phí.

Kinh nghiệm mua thịt lợn, đậu phụ ngon từ chợ

Để đảm bảo mua được thịt lợn và đậu phụ ngon, người dùng hãy chú ý đến những dấu hiệu trên sản phẩm ngay khi lấy trên kệ, tủ đựng ở siêu thị hay từ quầy hàng ở chợ.

Khi mua thịt lợn, người tiêu dùng cần chú ý đến màu sắc và bề mặt của thịt để đảm bảo sản phẩm tươi ngon. Thịt lợn tươi thường có màu đỏ hồng, không quá nhạt hay quá sậm. Màu sắc này cho thấy thịt mới mổ và chưa bị oxy hóa. Bề mặt thịt phải mịn màng, không có dấu hiệu nhớt, và khi ấn vào thịt, không để lại dấu vết lạ. Thịt lợn tươi cũng sẽ có mùi thơm đặc trưng của thịt, không có mùi hôi hay mùi lạ. Những dấu hiệu này sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết được sản phẩm tươi mới.

Ngược lại, nếu thịt lợn có màu sắc không tươi như xám, ngả sang nâu hoặc thâm tím, đó là dấu hiệu của thịt đã để lâu hoặc bị hỏng. Thịt có mùi hôi, mùi lạ, hoặc cảm giác nhớt khi chạm vào đều là những dấu hiệu cảnh báo sản phẩm không còn tươi mới.

Ngoài ra, nếu thịt khô cứng và không có độ đàn hồi khi ấn vào, đây cũng là dấu hiệu của thịt không tươi, đã bị bảo quản không đúng cách. Vì vậy, khi mua thịt lợn, ngoài việc chú ý đến các dấu hiệu nhận biết, bạn cũng nên kiểm tra ngày đóng gói của sản phẩm để chọn mua được thịt tươi ngon và mới.

Với đậu phụ, đậu ngon sẽ có có màu trắng sáng, bề mặt mịn màng, không có vết ố vàng hay màu sắc khác thường. Đậu phụ cũng có mùi thơm tự nhiên của đậu nành, không có mùi chua hay ôi thiu. Khi ấn nhẹ vào đậu phụ, nếu đậu có độ đàn hồi và không bị vỡ quá dễ dàng, đó là dấu hiệu của đậu phụ tươi.

Nên tránh các loại đậu để lâu, đã ngả từ trắng sang vàng nhạt hoặc xỉn màu. Đây là dấu hiệu cho thấy đậu không còn độ tươi mới như ban đầu. Nếu có mùi chua hoặc mùi khó chịu, đây là dấu hiệu đậu phụ đã bị hỏng. Bên cạnh đó, đậu phụ quá mềm, dễ vỡ hoặc có cảm giác nhớt trên bề mặt cũng là dấu hiệu không nên mua vì chúng có thể đã bị ôi thiu.

Một yếu tố then chốt nữa người dùng có thể lưu ý khi mua thịt lợn, đậu phụ hay bất kỳ loại thực phẩm nào tại các chợ, siêu thị, cửa hàng lớn, đó là: Đọc kỹ ngày đóng gói và hạn sử dụng ghi trên bao bì. Kết hợp giữa nhiều yếu tố, người dùng có thể dễ dàng mua được thực phẩm tươi ngon, chất lượng, chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng cho gia đình.

