Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Trong bối cảnh thực phẩm bị làm giả ngày càng tinh vi, việc phân biệt thịt bò thật với thịt lợn hay thịt trâu giả bò được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Có một số mẹo đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt bò với thịt trâu giả bò – chỉ bằng mắt thường và cảm quan khi đi chợ hoặc siêu thị.

Phân biệt thịt bò và thịt lợn giả bò

Thịt lợn thường được kẻ gian tẩm ướp hóa chất tạo màu đỏ sẫm hoặc ngâm hàn the để nhìn giống thịt bò. Tuy nhiên, nếu tinh ý bạn hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt. Để phân biệt thịt bò và thịt lợn giả bò, bạn nên xem xét các yếu tố sau:

Màu sắc: Thịt bò có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm tùy loại (đỏ đậm đều cả miếng thịt), nhìn hơi khô, không bóng. Thịt lợn màu hồng nhạt đến đỏ nhạt, mặt cắt thường ướt, bóng và sáng hơn, nếu xử lý màu để giả bò thì vẫn không đều, chỗ đậm chỗ nhạt.

Thớ thịt: Thịt bò thớ hẹp, mịn, khi sờ thấy chắc và khô. Thịt lợn thớ to, mềm, nhiều mỡ xen kẽ.

Mùi: Thịt bò có mùi đặc trưng hơi nồng, ngai ngái, khi nấu lên dậy mùi thơm riêng. Thịt lợn có mùi nhẹ hơn.·

Mỡ: Thịt bò có mỡ màu vàng nhạt, mềm, dính chặt vào thớ thịt. Thịt lợn có mỡ mềm hơn và thường tách biệt khỏi thịt; màu trắng đục, dù có được làm giả thì cũng khó tạo ra màu vàng nhạt đặc trưng của mỡ bò (đây là dấu hiệu giúp phân biệt thịt bò và thịt lợn giả bò dễ dàng).

Khi nấu, thịt bò co lại nhanh, nước dùng trong, thơm ngọt. Thịt lợn khi nấu tiết nhiều bọt, nước dùng đục hơn.

Mẹo phân biệt thịt bò và thịt lợn, thịt trâu giả bò sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi mua thực phẩm. (Ảnh: Allrecipes)

Phân biệt thịt bò và thịt trâu giả bò

Trong nhiều trường hợp, thịt trâu được dùng để làm giả thịt bò do có hình thức khá giống nhau. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt để nhận diện:

Màu sắc:Thịt bò đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, nhìn khô ráo.Thịt trâu màu đỏ sẫm gần như tím, tối hơn thịt bò.

Thớ thịt:Thịt bò thớ mịn, sợi nhỏ. Thịt trâu thớ to, thô và cứng hơn.

Mùi: So với thịt trâu, thịt bò có mùi thơm nhẹ hơn khi nấu; thịt trâu có mùi hơi hôi, nồng hơn, đặc biệt khi để lâu.

Khi chế biến, thịt bò nấu nhanh mềm, giữ vị ngọt. Thịt trâu lâu chín, nếu nấu không kỹ sẽ rất dai.

Những chiêu trò biến thịt lợn, thịt trâu thành thịt bò

Người bán không trung thực có thể dùng nhiều cách để "hô biến" thịt lợn hoặc thịt trâu thành thịt bò để bán giá cao hơn, bao gồm:

- Dùng phẩm màu hoặc hóa chất tẩy rửa: Tẩm ướp thịt lợn hoặc thịt trâu bằng phẩm màu để làm đỏ thịt hơn, giống màu thịt bò. Một số chất có thể gây độc hại cho sức khỏe.

- Ngâm nước hoặc hàn the: Làm thịt dai hơn, giữ được lâu và tạo cảm giác thịt “tươi”.

- Trộn lẫn các loại thịt: Một số người bán còn thái mỏng và trộn thịt bò thật với thịt lợn/trâu để bán lẫn lộn.

Người tiêu dùng nên đặc biệt cảnh giác nếu thấy giá thịt bò thấp bất thường hoặc màu thịt quá sậm, mỡ trắng bất thường.

Lưu ý, khi chọn mua thịt, bạn nên đến nơi uy tín. Chợ truyền thống không rõ nguồn gốc dễ bị trộn lẫn thịt giả. Hãy chọn siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nơi có giấy kiểm định VSATTP. Không nên chọn thịt quá rẻ vì giá rẻ bất ngờ thường đi kèm rủi ro về chất lượng. Ngoài ra, cần quan sát kỹ trước khi mua, đừng ngại yêu cầu người bán cắt thịt ra để kiểm tra bên trong.