4 loại "thịt dưỡng ẩm" nên ăn vào đầu mùa thu: Bổ dưỡng hơn thịt bò và cừu, đặc biệt dưỡng phổi, ngừa ho rất tốt

Khi mùa thu gõ cửa, thời tiết chuyển dần sang se lạnh và khô hanh. Đây là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường, đặc biệt là các vấn đề về đường hô hấp. Theo quan niệm của Đông y, mùa thu gắn liền với ngũ tạng là phế (phổi), vì thế việc bồi bổ phổi trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Bên cạnh các loại rau củ quả, việc lựa chọn đúng loại thịt để ăn cũng góp phần tăng cường sức khỏe, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Mùa thu, nhiều người thích bồi bổ bằng các món thịt bò hầm hay thịt cừu luộc. Họ cho rằng những món này sẽ giúp cơ thể “tích mỡ mùa thu” để chuẩn bị cho mùa đông. Tuy nhiên, ăn quá nhiều thịt đỏ dễ gây nóng trong người, dẫn đến tình trạng bực bội, khô họng. Do đó, chế độ ăn uống của chúng ta cần được điều chỉnh theo mùa, ưu tiên các loại thực phẩm có tác dụng "dưỡng ẩm".

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và y học cổ truyền, có bốn loại thịt được ví như "thịt dưỡng ẩm" vô cùng thích hợp để thưởng thức trong những ngày đầu thu. Chúng không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng bồi bổ phế, tốt hơn cả thịt bò hay thịt cừu vốn được cho là dễ gây "nóng" trong người. Đó là thịt vịt, thịt thỏ, thịt cá và thịt chim bồ câu.

1. Thịt vịt: Vị thuốc bổ mát lành

Thịt vịt là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Theo y học cổ truyền, thịt vịt có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng tư âm, dưỡng vị, lợi thủy, giải độc. Vì vậy, vào mùa thu, khi thời tiết hanh khô, ăn thịt vịt giúp bổ sung độ ẩm cho cơ thể, làm mát phổi và giảm bớt các triệu chứng khó chịu như ho khan, đau họng.

Lý do nên ăn thịt vịt vào mùa thu:

Giàu dinh dưỡng: Thịt vịt chứa hàm lượng protein cao, nhiều vitamin nhóm B (B1, B2, B6) và các khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, phốt pho, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bổ máu và chống suy nhược cơ thể.

Ít gây "nóng": Không giống như thịt bò hay thịt cừu, thịt vịt có tính mát, không gây nóng trong người, rất phù hợp với thể trạng của nhiều người.

Hỗ trợ tiêu hóa: Thịt vịt còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng và hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất.

Gợi ý món ngon: Vịt om sấu, cháo vịt, vịt nấu măng, vịt quay Bắc Kinh.

2. Thịt thỏ: Đạm chất lượng cao, ít chất béo

Thịt thỏ được coi là một trong những loại thịt giàu dinh dưỡng nhất nhưng lại ít calo và chất béo. Theo Đông y, thịt thỏ có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng bổ trung ích khí, thanh nhiệt, giải độc. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bồi bổ cơ thể mà vẫn giữ vóc dáng.

Lý do nên ăn thịt thỏ vào mùa thu:

Bồi bổ phổi, ngừa ho khan: Thịt thỏ giúp thanh nhiệt, giải độc, làm dịu các cơn ho khan do thời tiết hanh khô.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng chất béo bão hòa trong thịt thỏ rất thấp, trong khi đó, hàm lượng protein lại cao. Vì thế, đây là món ăn rất tốt cho những người có vấn đề về tim mạch, huyết áp cao.

Gợi ý món ngon: Thỏ nướng riềng mẻ, lẩu thỏ, thỏ xào sả ớt, thỏ nấu cà ri.

3. Thịt cá: Dưỡng chất dồi dào

Thịt cá luôn được xem là nguồn thực phẩm vàng đối với sức khỏe. Mùa thu ăn cá không chỉ mang lại cảm giác mát lành mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, cá có tính bình, vị ngọt, giúp kiện tỳ, ích khí, bổ huyết.

Lý do nên ăn thịt cá vào mùa thu:

Giàu Omega-3: Các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi chứa nhiều axit béo Omega-3. Đây là dưỡng chất cực kỳ quan trọng giúp giảm viêm, tăng cường sức khỏe tim mạch và cải thiện chức năng não bộ.

Dễ tiêu hóa: Thịt cá có cấu trúc mềm, dễ tiêu hóa hơn nhiều so với các loại thịt đỏ, giúp hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng hơn.

Bổ sung vitamin D: Một số loại cá như cá hồi, cá trích là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên tuyệt vời. Đây là loại vitamin quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm khi giao mùa.

Gợi ý món ngon: Cá hấp xì dầu, cá lăng om chuối đậu, cá diêu hồng chiên xù, súp cá...

4. Thịt chim bồ câu: 'Sâm' từ thiên nhiên

Chim bồ câu được coi là một loại thực phẩm bổ dưỡng, thậm chí còn được ví như "sâm" từ thiên nhiên. Theo y học cổ truyền, thịt chim bồ câu có vị mặn, tính bình, có tác dụng bổ thận, ích khí, dưỡng huyết, tăng cường thể lực.

Lý do nên ăn thịt chim bồ câu vào mùa thu:

Bồi bổ phế, giảm ho: Thịt chim bồ câu có tác dụng dưỡng âm, nhuận táo, rất tốt cho người bị ho khan lâu ngày, hen suyễn hoặc viêm phế quản.

Phục hồi sức khỏe: Với hàm lượng protein cao và các axit amin thiết yếu, thịt chim bồ câu giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng cho những người mới ốm dậy, người già, phụ nữ sau sinh.

Tăng cường sinh lực: Thịt bồ câu còn có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực cho cả nam và nữ.

Gợi ý món ngon: Cháo chim bồ câu, bồ câu tiềm thuốc bắc, bồ câu quay, bồ câu hầm hạt sen.

Khi bước vào mùa thu, việc bồi bổ cơ thể để phòng tránh các bệnh lý đường hô hấp là điều rất cần thiết. Bốn loại thịt trên không chỉ là những món ăn ngon mà còn là "vị thuốc" quý giúp bạn và gia đình có một mùa thu khỏe mạnh.

Tuy nhiên, dù là loại thịt nào, bạn cũng cần chú ý đến cách chế biến. Nên ưu tiên các phương pháp nấu như hầm, hấp, luộc để giữ lại tối đa các dưỡng chất và đảm bảo cơ thể được "dưỡng ẩm" một cách tốt nhất. Ngoài ra, việc kết hợp ăn các loại thịt này với nhiều loại rau xanh, trái cây theo mùa cũng là bí quyết giúp cơ thể cân bằng, khỏe mạnh hơn.