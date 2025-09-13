Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”

13-09-2025 - 18:20 PM | Sống

Theo người bán, 5 loại thịt bò này chứa nhiều vi khuẩn và các tác nhân gây hại sức khoẻ. Do đó, khi đi chợ, mọi người nên tránh xa.

Thịt bò từ lâu được coi là một trong những loại thịt bổ dưỡng. Thịt bò chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B, có thể giúp tăng cường thể lực và bổ máu.

Tuy nhiên, để đạt được lợi ích tối đa khi ăn thịt bò, mọi người cần phải chọn mua được các miếng thịt bò tươi ngon, đảm bảo chất lượng. Chia sẻ trên trang tin Sohu (Trung Quốc), một người bán thịt bò đã tiết lộ bốn dấu hiệu nhận biết thịt bò hỏng, ôi thiu. Người này cho biết: “Khi đi chợ, đừng mua 5 loại thịt bò này vì vừa ít chất, vừa tiềm ẩn nguy cơ hại sức khỏe”.

Thịt bò có 5 dấu hiệu này chớ nên mua

Thịt có màu sắc bất thường

Theo kinh nghiệm của người bán thịt lâu năm, thịt bò tươi thường có màu đỏ sẫm tự nhiên, phần mỡ có trắng.

Tuy nhiên nếu thấy thịt bò có màu đỏ tươi và bóng bất thường, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thịt bò được tẩm phẩm màu hoặc xử lý hóa chất để "tạo màu" bắt mắt. Ngoài ra, nếu thịt bò có màu màu nâu sẫm hoặc có màu xanh lá xen lẫn với màu đỏ của thịt thì rất có thể miếng thịt bò đã bị ôi thiu, hư hỏng.

Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”- Ảnh 1.

Thịt bò có màu sắc bất thường.

Thịt bò có bề mặt nhớt, chảy dịch

Thịt bò tươi khi sờ vào sẽ có cảm giác khô ráo nhẹ, không dính tay. Tuy nhiên, thịt bò kém chất lượng, đã hư hỏng sẽ có cảm giác nhớt, chảy dịch khi sờ hoặc ấn vào miếng thịt. Nguyên nhân là do khi thịt hư hỏng, vi khuẩn bắt đầu phát triển nhanh chóng và phân huỷ protein trong thịt bò gây ra tình trạng nhớt.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên tiêu thụ các loại thịt bò đã bị ôi thiu hoặc hư hỏng vì có thể gây rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thực phẩm,...

Thịt bò có đốm trắng

Khi mua thịt bò, mọi người cần quan sát kỹ bề mặt thịt. Nếu thấy trên thịt bò xuất hiện các đốm trắng li ti, các sợi trắng xám hoặc các cụm nhỏ màu trắng nổi lên như mụn nước thì đây là dấu hiệu cho thấy thịt đã bị nhiễm sán.

Khi ăn phải thịt bò nhiễm sán, ấu trùng sán sẽ xâm nhập vào các cơ quan trong cơ thể như dạ dày, ruột non, gan,... và phát triển theo thời gian. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sán có thể gây tổn thương tới hệ tiêu hoá, gan thậm chí sán có thể di chuyển lên não bộ và gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở hệ thần kinh.

Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”- Ảnh 2.

Tiêu thụ thịt bò nhiễm sán gây hại cho sức khoẻ.

Thịt bò nhão, không có độ đàn hồi

Thông thường, bò khi mới mổ sẽ có thớ thịt dày và cứng. Sau khoảng 1-3 giờ, cơ thịt sẽ dần mềm hơn. Một miếng thịt bò tươi ngon thường sẽ có độ đàn hồi khi ấn tay vào và sẽ không để lại vết lõm.

Khi mua nếu sờ thấy miếng thịt quá mềm, kết cấu rời rạc, khả năng cao đây là thịt bò đã được rã đông nhiều lần, thậm chí bị ngâm nước hoặc tẩm hóa chất làm mềm. Các miếng thịt này gần như không còn giữ được các chất dinh dưỡng thiết yếu, thậm chí có thể chứa chất độc hại. Do đó, mọi người không nên mua các loại thịt bò mềm nhũn để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Người bán thịt bò nói thẳng: “Đừng mua 5 loại thịt này vì vừa ít chất, vừa hại sức khỏe”- Ảnh 3.

Thịt bò tươi thường có độ đàn hồi.

Thịt bò có mùi lạ

Khi mua thịt bò, mọi người có thể ngửi thử. Thịt bò tươi chỉ có mùi thịt đặc trưng, rất nhẹ, không gắt. Nếu ngửi thấy thịt bò có mùi chua, hôi tanh hoặc có mùi hóa chất thì tuyệt đối không nên mua vì thịt đã bị hỏng hoặc chứa các chất độc hại.

Người bán thịt nói thẳng: "5 loại thịt có cho cũng đừng lấy, người bán cũng chẳng dám ăn"

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

