Dùng lò vi sóng 30 năm tôi mới biết tới nút "thần kỳ" này: Giúp thức ăn chín đều, ngon khó cưỡng

Tôi rất thích sử dụng lò vi sóng. Thông thường, tôi dùng thiết bị này để hâm nóng thức ăn nguội, hoặc đôi khi là để nấu chín một số thực phẩm đơn giản như rau củ. Thế nhưng, rất nhiều lần, tôi đã gặp phải tình huống khó chịu khi món ăn bị quá nóng hoặc chưa đủ nóng mà không biết điều chỉnh sao cho phù hợp.

Mới đây, tôi vô tình đọc được một bài viết trên báo Anh Daily Express, trình bày một mẹo rất hay khi sử dụng lò vi sóng giúp món ăn ngon hơn. Bài viết trích dẫn lời của đầu bếp Shilpa Uskokovic, người nói rằng nút “Power” (công suất) trên lò vi sóng chính là bí quyết để đạt được kết quả nấu ăn tốt nhất.

Theo đó, đầu bếp Shilpa cho rằng nút điều chỉnh công suất là thứ mà ai cũng nên sử dụng. Cô giải thích: “Điều chỉnh công suất giống như việc điều chỉnh mức nhiệt trên bếp của bạn. Khi điều chỉnh mức công suất của lò vi sóng, nó không làm giảm năng lượng đầu ra mà chỉ kiểm soát số lần lò vi sóng bật và tắt.”

Giải thích thêm về lợi ích của nút này, nữ đầu bếp nói: “Nếu tôi đặt công suất lò vi sóng ở mức 50% trong vòng một phút, thì lò vi sóng sẽ hoạt động trong 30 giây và nghỉ 30 giây theo từng chu kỳ.”

Shilpa cho rằng việc sử dụng đúng nút công suất giúp cô có được món ăn chín đều và ngon miệng.

Cô nói thêm: “Vì vậy, nếu bạn muốn nấu ăn thật chính xác, hãy dùng nút công suất. Đây là nút bị lãng quên nhiều nhất trên lò vi sóng.”

Sau khi đọc bài viết trên Daily Express, tôi nhận ra suốt 30 năm qua, tôi đã không hề đụng đến nút điều chỉnh công suất trên lò vi sóng. Vậy là tôi lên mạng tìm hiểu xem đây thực sự là nút gì và được sử dụng như thế nào.

Cách sử dụng nút công suất trên lò vi sóng

Theo chuyên trang KitchenAid, lò vi sóng thường có khoảng từ 5 đến 10 mức công suất khác nhau, và mỗi mức có mục đích nấu ăn riêng. Việc chọn đúng cấp độ công suất có thể giúp bạn tránh được tình trạng món ăn bị sống hoặc bị nấu quá chín.

Một số công thức nấu ăn dành riêng cho lò vi sóng sẽ chỉ rõ mức công suất cần dùng, được ghi bằng phần trăm hoặc tên gọi.

Cài đặt công suất của lò vi sóng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu máy, vì vậy bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi nấu. Nhìn chung, các hướng dẫn sau có thể áp dụng:

100% / Cao: Dùng để hâm nóng nhanh các món ăn tiện lợi và những món có hàm lượng nước cao như súp, đồ uống và hầu hết các loại rau củ. Mức công suất cao cũng lý tưởng để làm bánh mì bằng lò vi sóng. 90%: Dùng để nấu các phần thịt nhỏ, mềm, thịt xay, thịt gia cầm cắt miếng, phi lê cá, cũng như để hâm nóng các loại súp kem. 80%: Dùng để hâm nóng cơm, mì ống hoặc các món hầm có thể khuấy được, cũng như để nấu hoặc hâm nóng những món như cá nguyên con hoặc thịt nướng nguyên miếng. 70% / Trung bình - Cao: Dùng để hâm nóng một phần ăn đơn lẻ. 60%: Dùng để nấu các món nhạy cảm như trứng, pudding, kem trứng và các món hầm không thể khuấy như lasagna. 50% / Trung bình: Dùng để nấu thịt nguội, gà nguyên con và thịt hầm, cũng như nấu các món hầm nhỏ lửa. 40%: Dùng để làm tan chảy sô-cô-la và hâm nóng bánh mì, bánh cuộn, bánh ngọt. 30% / Trung bình - Thấp / Rã đông: Dùng để rã đông bánh mì, cá, thịt (bao gồm cả thịt bò xay), và các món ăn đã nấu chín trước. 20%: Dùng để làm mềm bơ, phô mai. 10% / Thấp: Dùng để làm giảm độ lạnh của trái cây.

Cách thay đổi mức công suất của lò vi sóng

Bảng điều khiển của lò vi sóng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu máy, nhưng thông thường, bạn sẽ nhấn nút COOK TIME (thời gian nấu) và nhập khoảng thời gian bạn muốn nấu thức ăn. Sau đó, bạn nhấn nút POWER LEVEL (mức công suất) và chọn mức công suất mong muốn.

Hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị để biết thêm chi tiết cụ thể cho mẫu lò vi sóng mà bạn đang dùng.