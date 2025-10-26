Quán quân Olympia 2025 ngay sau Chung kết: "Vòng nguyệt quế hơi... nặng một chút"

Sáng ngày 26/10, trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã chính thức diễn ra. Ngôi vị tân Quán quân đã gọi tên nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

Ngôi vị tân Quán quân Olympia 2025 đã gọi tên nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh.

Suốt hành trình chinh phục đỉnh Olympia, Bảo Khánh gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh và tự tin, cùng kho tàng kiến thức sâu rộng và tư duy phản xạ nhanh nhạy, giúp nam sinh xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận Chung kết năm cực kỳ kịch tính với 215 điểm. Nam sinh chỉ hơn người về nhì là Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) 5 điểm.

Chia sẻ của Bảo Khánh sau khi giành chiến thắng tại trận Chung kết Olympia năm thứ 25.

Chia sẻ ngay sau khi giành chiến thắng, Bảo Khánh gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã có mặt tại trường quay và điểm cầu Hà Nội để cổ vũ cho mình. Nam sinh chia sẻ, đã lâu rồi trường Ams mới có một sự kiện quy mô, hoành tráng và đầy tâm huyết như vậy và cậu thật sự biết ơn mọi người rất nhiều.

“Em không chỉ gửi lời đến ba bạn cùng thi hôm nay, mà còn muốn nhắn nhủ tới tất cả những bạn đã, đang và sẽ yêu quý chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Nếu các bạn có ước mơ được đứng trên sân khấu này, hãy tin rằng giấc mơ đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Chỉ cần các bạn theo đuổi nó mỗi ngày, chắc chắn sẽ có một ngày các bạn chạm được tới điều mình mong muốn. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình vì khi bạn thật sự muốn làm điều gì, cả vũ trụ sẽ cùng giúp bạn đạt được”, Bảo Khánh nói.

Tại phần giao lưu ngay sau Chung kết, tân Quán quân Olympia hài hước cho biết mình đeo vòng nguyệt quế nãy giờ cũng thấy... hơi nặng một chút.

"Cái nặng không chỉ là nặng của vòng nguyệt quế mà còn của tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho em", Bảo Khánh cho hay.

Bảo Khánh chia sẻ vòng nguyệt nặng bởi tình yêu thương mà mọi người đã gửi gắm vào đó

Để mô tả về hành trình tại vòng chung kết, Bảo Khánh chọn 2 chữ "trọn vẹn". Lý do là bởi nam sinh cho rằng mình đã thể hiện được hết mình, hết khả năng của bản thân và không còn gì để hối tiếc: "Em cảm thấy hôm nay là một phần thi rất trọn vẹn và mình đã thể hiện được hết năng lực của bản thân. Em cảm thấy ấn tượng nhất với vòng thi Về đích. Trong vòng này, em đã vươn lên đứng đầu và em đã giữ vững ngôi vị đứng đầu để giành lấy vòng nguyệt quế".

Năm nay là kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nên với Bảo Khánh, chức vô địch hôm nay không chỉ là một chiến thắng cho bản thân nam sinh, cho bạn bè, gia đình mà còn là chiến thắng cho trường, cho Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến bởi vì nó chứng minh rằng học sinh của Thủ đô và học sinh của trường Ams là những người con rất hiếu học, rất năng động sáng tạo và sẵn sàng giành lấy vinh quang mà mình xứng đáng.

Nam sinh đặc biệt gửi lời tri ân đến gia đình: "Bố mẹ của em đã đi làm vất vả nuôi em. Có được vòng nguyệt quế như hôm nay đều là công sức của gia đình và những người thân yêu đã che chở, đùm bọc em. Riêng với cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia, gia đình luôn tạo điều kiện hết sức cho em không chỉ trong việc học tập mà còn là cho em cơ hội được đi đến nhiều nơi để tìm hiểu về văn hóa, xã hội, củng cố kiến thức cũng như duy trì sức khỏe để có thể đi hết hành trình hôm nay".

Khánh đã có một hành trình đầy cảm xúc tại Olympia

Nói về dự định sau khi trở thành nhà vô địch Olympia 2025, Bảo Khánh cho biết sẽ đi ăn liên hoan một bữa để giải tỏa, còn những dự định xa hơn thì chính Khánh cũng chưa đưa ra được.

"Xa hơn thì em đang có rất nhiều tâm tư, giấc mơ, hoài bão. Nhưng để lựa chọn thì em chưa thể quyết định hoàn toàn. Em sẽ giữ điều đó làm bí mật để mọi người tìm hiểu sau", Khánh nói.