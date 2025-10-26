Bức ảnh “hết nước chấm”

Trong lúc giá vàng không ngừng "uốn lượn" như khoảng thời gian gần đây, có người lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên; nhưng cũng có người "tâm bất biến" khi giá vàng vạn biến, có tiền là vẫn cứ đi mua vàng, mặc kệ giá ra sao thì ra.

Cô vợ trong câu chuyện dưới đây chính là một người mua vàng vững tâm lý như vậy, một phần vì xác định mua để sau này cho con, một phần vì chồng ủng hộ, cứ thi thoảng lại đưa vợ đi mua vàng dù chẳng phải ngày lễ hay dịp gì đặc biệt. Thế nên đúng là chẳng tội gì không mua!

Nhìn xấp hóa đơn mua vàng do cô vợ đăng tải, nhiều người phải thốt lên: "Ôi hết nước chấm"!

"Giữa lúc vàng đang lên xuống thất thường, mình xin chia sẻ câu chuyện mua vàng của mình.

Vợ chồng mình cưới nhau năm 2014, xong gom hết vàng cưới rồi vay ngân hàng mới đủ 500 triệu mua 1 căn nhà chỉ có giấy vi bằng. Đến 2016 thì bọn mình trả hết nợ.

Từ đó tới giờ, gần như năm nào chồng cũng dẫn mình đi mua 1 món vàng vào ngày lễ hoặc đôi khi chẳng cần nhân dịp nào. Mình mua cả vàng tây lẫn vàng ta. Số hóa đơn này là chưa tính vàng 9999 vì những năm trước, ở chỗ mình, mua vàng 9999 không cần ra xuất hóa đơn, cần bán thì cứ mang đúng ra tiệm mình từng mua là họ biết vàng của họ. Đến năm nay có quy định thì mới xuất hóa đơn.

Mình mua vàng từ lúc giá vàng còn "đầu 3", lần gần nhất mua thì cũng tầm 15 triệu/chỉ rồi, mà mình cũng kệ, vẫn mua vì xác định mua tích sản, sau này cho 2 con trai cưới vợ" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình: Nể tư duy cần kiệm, tích sản của cô vợ 1 phần thì nể người chồng 10 lần. Ngày lễ đưa vợ đi mua vàng đã đáng yêu, đằng này không nhân ngày gì đặc biệt mà chồng vẫn dẫn vợ đi mua vàng, đúng là không muốn xin vía cũng không được.

"Bác cho em xin vía được chồng dẫn đi mua vàng, 1 lần trong năm thôi cũng được chứ không cần nhiều lần. Cưới nhau 11 năm mà vẫn vậy chứng tỏ đồng vợ đồng chồng, đều biết chăm lo vun vén cho gia đình" - Một người chia sẻ.

"Chồng mình cũng thế, vì ổng biết vợ chỉ ham mỗi vàng nên từ 2021 đến giờ dịp gì cũng mua vàng tặng vợ, kể cả là sinh nhật con. Lắm khi cũng bực nhiều cái mà chỉ biết mở két ra ngắm vàng chồng tặng cho nguôi cơn giận chứ cũng không to tiếng nặng lời, nên các anh chồng cứ thế mà học hỏi nhé, tặng vợ vàng là vợ hiền dịu nền nã lại ngay" - Một cô vợ nửa đùa, nửa thật.

"Nhà mình cũng mua vàng để cho con nhưng chỉ mua vàng nhẫn trơn cất đi thôi chứ không mua trang sức, tại cũng lười đeo" - Một người kể.

Lưu ý khi mua vàng tích sản cho con

Khi quyết định mua vàng tích sản cho con, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc "mua được bao nhiêu vàng", mà còn là "chọn loại vàng nào" và "quản lý tài chính ra sao". Mua vàng cho con là một hình thức tích sản lâu dài, để số vàng ấy thực sự trở thành của để dành giá trị, các mẹ cũng cần lưu ý trong việc chọn loại vàng cũng như cân đối với các khía cạnh tài chính khác.

Ảnh minh họa

Đầu tiên, nên ưu tiên mua vàng nhẫn trơn ép vỉ hoặc vàng miếng ép vỉ thay vì vàng trang sức. Lý do đơn giản là vì vàng trang sức thường bị mất giá khi bán lại, do bị trừ hao công chế tác hoặc khó xác định độ tinh khiết. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn và vàng miếng ép vỉ lại có ưu điểm vượt trội về khả năng lưu giữ giá trị và tính thanh khoản, dễ cất giữ và gần như không bị hao hụt khi bán ra.

Hơn nữa, các sản phẩm ép vỉ của những thương hiệu uy tín còn giúp xác minh rõ nguồn gốc, tuổi vàng, hạn chế rủi ro vàng giả, vàng kém chất lượng. Khi tích sản cho con, yếu tố "an toàn" và "dễ chuyển đổi" luôn cần được đặt lên hàng đầu, bởi thời gian giữ vàng có thể kéo dài hàng chục năm, đương nhiên không ai muốn khi trao lại cho con, tài sản ấy lại khó thanh khoản hoặc không giữ giá trị được như kỳ vọng.

Tiếp theo, song song với việc mua vàng tích sản cho con, bố mẹ cũng nên duy trì sự ổn định tài chính của gia đình bằng việc xây dựng quỹ dự phòng, các khoản tiết kiệm. Vàng là tài sản vật chất có giá trị lâu dài, nhưng giá vàng lại biến động theo thị trường, và nó không thể thay thế hoàn toàn cho tiền mặt trong những tình huống khẩn cấp.

Việc có quỹ dự phòng, quỹ tiết kiệm giúp bố mẹ bảo toàn được số vàng để dành cho con, thay vì phải bán đi để lấy tiền trang trải. Suy cho cùng, lo xa - nghĩ xa là tốt nhưng quan trọng nhất vẫn là hiện tại. Tài chính hiện tại đủ vững, việc tích sản cho con mới thật sự có thể lâu dài. Vàng là tài sản, nhưng cách bố lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, dự phòng mới chính là di sản. Khi biết tích sản đúng cách, con cái sau này không chỉ nhận được giá trị vật chất, mà còn thừa hưởng được thói quen tài chính thông minh - cũng là một dạng tài sản vô hình, đôi khi còn đáng giá hơn bất kỳ thỏi vàng nào.