Người đàn ông sở hữu 7 căn nhà cho thuê tuyên bố: “Tôi có thu nhập hơn 2,2 tỷ đồng/tháng vẫn thấy cuộc đời vô nghĩa”

Năm 2020, một bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc từng gây xôn xao dư luận khi nhân vật chính – một chủ nhà tại Thâm Quyến – công khai thừa nhận rằng dù mỗi tháng thu về khoảng 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng), ông vẫn cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng và không có ý nghĩa. Lời bộc bạch tưởng chừng khó tin này đã làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều về đời sống tinh thần của những người giàu có tại các đô thị lớn ở đất nước tỷ dân.

Người đàn ông trong câu chuyện trên họ Dương. Gia đình ông hiện sở hữu 7 căn nhà tại Thâm Quyến, tất cả đều đang cho thuê, mang lại nguồn thu ổn định hàng tháng. Phần lớn số bất động sản này ông Dương được thừa kế từ cha mẹ.

Khi giá bất động sản tại Thâm Quyến không ngừng tăng cao suốt nhiều năm, việc có trong tay một căn nhà đã trở thành khát vọng lớn của không ít người Trung Quốc. Bởi vậy, những lời than thở về sự “vô nghĩa” trong cuộc sống của ông Dương – người hoàn toàn không phải bận tâm đến chuyện mưu sinh – đã khiến dư luận khó đồng cảm.

Lý giải về cảm xúc này, ông Dương cho biết bản thân ông không có mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Với 7 căn nhà trong tay, ông có thể tùy ý lựa chọn nơi ở theo tâm trạng, ngày tháng trôi qua trong sự dư dả nhưng thiếu định hướng.

Ảnh: Baijiahao

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Dương thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những người có công việc ổn định. Theo ông, họ có mục tiêu, có áp lực và động lực để tiến lên, trong khi bản thân ông chỉ sống qua ngày một cách mơ hồ, khó tìm thấy giá trị tồn tại của chính mình.

Câu chuyện của ông Dương không phải trường hợp hiếm. Truyền thông Trung Quốc từng phỏng vấn một tài xế taxi sở hữu nhiều bất động sản từ gia đình. Người đàn ông này cho biết, công việc lái taxi mang lại cho anh cảm giác bận rộn và trọn vẹn. Nếu với đa số người, lái taxi đơn thuần là để mưu sinh, đảm bảo thu nhập cho gia đình, thì với anh, đó là một cách để trải nghiệm cuộc sống.

Theo chia sẻ của người tài xế này, cuộc sống dư dả khiến anh không phải lo lắng về vật chất, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi những điều mới mẻ. Lái taxi giúp anh tiếp xúc với nhiều người, nhiều câu chuyện khác nhau, từ đó khiến mỗi ngày trôi qua không quá nhàm chán.

Ảnh: Baijiahao

Dĩ nhiên, không phải ai cũng đồng cảm với những tâm sự như vậy. Nhiều người cho rằng những “người giàu than thở” này quá kiểu cách, bởi phần đông xã hội ngày ngày nỗ lực làm việc chính là để đạt được cuộc sống mà họ đang có. Khi đã sở hữu nhà cửa, tài sản và sự tự do tài chính, việc nói rằng cuộc đời vô nghĩa dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng, những người không sống trong thế giới của người giàu khó có thể hiểu được áp lực và sự trống trải mà họ đối mặt. Khi các nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn, con người có xu hướng tìm kiếm ý nghĩa ở những tầng giá trị cao hơn – điều không phải ai cũng dễ dàng đạt được.

Thực tế tại Thâm Quyến cho thấy, không ít người làm các công việc tưởng chừng rất bình thường như tài xế taxi, bảo vệ, nhân viên giao hàng hay lao công, nhưng lại sở hữu khối tài sản đáng kể. Có trường hợp làm việc chỉ để “giết thời gian”, tránh cảm giác cuộc sống trôi qua vô định.

Thậm chí, dân mạng Trung Quốc còn truyền tai nhau rằng, ở Thâm Quyến, đừng vội xem thường những người bán rau. Bởi để có thể trồng rau tại đây đồng nghĩa với việc sở hữu đất – một loại tài sản vô cùng giá trị ở thành phố “tấc đất tấc vàng”. Nếu có đất trồng rau, rất có thể người đó là một “đại gia ẩn mình”.

Tại khu vực Thâm Quyến – Quảng Châu, còn tồn tại một nghịch lý thú vị: những nhân viên văn phòng mặc vest chỉnh tề có thể chỉ là người lao động bình thường, trong khi những người ăn mặc giản dị, có phần xuề xòa lại có thể là những người giàu có thực sự. Với họ, cuộc sống hàng ngày không xoay quanh việc kiếm tiền, mà là tìm cách lấp đầy khoảng trống tinh thần.

Một phóng viên Trung Quốc từng phỏng vấn một nữ lao công tại Thâm Quyến. Người phụ nữ này đã làm công việc vệ sinh suốt hơn 20 năm với mức lương chỉ khoảng 2.000–3.000 NDT/tháng (từ 7 triệu -11 triệu đồng). Chỉ đến khi tìm hiểu kỹ, phóng viên mới bất ngờ phát hiện người phụ nữ này sở hữu nhiều bất động sản tại địa phương. Bà đi làm đơn giản vì ở nhà quá rảnh rỗi, muốn tìm một công việc để ngày tháng trôi qua có ý nghĩa hơn.

Những câu chuyện như vậy ở Trung Quốc cho thấy, thu nhập và tài sản không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với cảm giác hạnh phúc. Mỗi mức sống lại có những nỗi băn khoăn riêng. Điều quan trọng nhất, có lẽ không phải là so sánh bản thân với người khác, mà là tìm được mục tiêu và giá trị phù hợp với chính mình, để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.

(Theo Baijiahao)