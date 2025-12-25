Không phải bánh chuối, món ăn từ 30.000 đồng/phần này mới là đại diện Việt lọt top ngon nhất châu Á

Bánh tôm là món ăn gắn liền với ký ức ẩm thực Hà Nội vừa được nhắc tên trong danh sách những món chiên giòn ngon nhất châu Á do TasteAtlas công bố. Việc một món ăn đường phố quen thuộc của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với nhiều đặc sản châu lục không chỉ gây tò mò cho thực khách quốc tế, mà còn khiến không ít người Việt nhìn lại món bánh tôm thân quen bằng một góc nhìn mới.

Từ món ăn lâu đời ở hồ Tây đến bảng xếp hạng châu Á

Bánh tôm vốn là đặc sản lâu đời của khu vực Hồ Tây, gắn với những quán ăn bình dân ven hồ, nơi người Hà Nội thường ghé lại vào buổi chiều để thưởng thức món chiên nóng hổi. Theo mô tả của TasteAtlas, bánh tôm gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của tôm tươi, độ giòn của khoai lang sợi và lớp bột chiên vàng ruộm. Món ăn được chấm 4/5 điểm, đánh giá cao ở độ giòn, hương vị và tính biểu tượng địa phương.

Nguyên liệu quen thuộc, cách làm không cầu kỳ

Điểm đặc biệt của bánh tôm nằm ở sự giản dị. Nguyên liệu chính thường chỉ gồm tôm tươi (tôm sông hoặc tôm sú nhỏ), khoai lang bào sợi, bột mì hoặc bột năng, trứng và gia vị cơ bản. Khoai lang được trộn cùng bột, xếp thành từng miếng, đặt tôm lên trên rồi thả vào chảo dầu nóng, chiên ngập cho tới khi lớp vỏ xù lên và chuyển màu vàng nâu bắt mắt.

Điểm đặc biệt của bánh tôm nằm ở sự giản dị. (Ảnh: Traveloka)

Bánh tôm ngon nhất khi ăn ngay sau khi chiên, giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ ngọt, mềm bên trong. Món ăn thường được dọn kèm rau xà lách, các loại rau thơm, dưa góp đu đủ, cà rốt và bát nước chấm chua ngọt pha từ nước mắm, giấm, đường, tỏi, ớt.

Ngoài bánh tôm truyền thống kiểu hồ Tây, một số nơi biến tấu món ăn theo khẩu vị địa phương như có quán dùng tôm lớn hơn, tăng tỷ lệ trứng để vỏ bánh béo hơn; nơi khác lại pha bột loãng, chiên mỏng để bánh nhẹ và giòn lâu. Ở một vài tỉnh phía Nam, bánh tôm được biến tấu gần với bánh chiên hải sản, ăn kèm nước mắm me hoặc nước mắm tỏi ớt đậm vị hơn.

Giá bán từ quà vặt bình dân đến đặc sản du lịch

Ngoài bánh tôm truyền thống kiểu hồ Tây, một số nơi biến tấu món ăn theo khẩu vị địa phương. (Ảnh: Youtube)

Tại Hà Nội, bánh tôm thường có giá dao động 30.000 – 40.000 đồng/phần ở các quán bình dân, đủ cho một bữa ăn nhẹ. Ở các nhà hàng hoặc khu du lịch, mức giá có thể cao hơn, khoảng 60.000 – 100.000 đồng/phần, đi kèm không gian và cách trình bày chỉn chu. Tại TP.HCM hay các tỉnh khác, bánh tôm ít phổ biến hơn nhưng vẫn xuất hiện trong thực đơn các quán món Bắc, với giá nhỉnh hơn do chi phí nguyên liệu và vận chuyển.

Báo chí quốc tế và du khách nói gì?

TasteAtlas mô tả bánh tôm là món ăn "đơn giản nhưng gây nghiện", phù hợp dùng như khai vị hoặc ăn no tùy khẩu phần. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách nước ngoài nhận xét bánh tôm "giòn nhẹ, không quá ngấy", đặc biệt thích cách ăn kèm rau sống giúp cân bằng vị dầu mỡ. Không ít người so sánh bánh tôm với tempura của Nhật hay fritters của châu Âu, nhưng nhấn mạnh nước chấm và rau ăn kèm tạo nên bản sắc rất Việt Nam.

TasteAtlas mô tả bánh tôm là món ăn "đơn giản nhưng gây nghiện". (Ảnh: Grand Mercure Hanoi)

Từ một món ăn là quà vặt ven hồ đến danh sách ẩm thực châu Á, bánh tôm cho thấy sức hút bền bỉ của ẩm thực Việt: không cầu kỳ, không xa hoa, nhưng đủ tinh tế để khiến thực khách nhớ mãi sau lần thưởng thức đầu tiên.