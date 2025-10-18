Khách Tây trân trọng đến cả cọng rau khi ăn 1 món của Việt Nam

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã có sức hút kỳ lạ với du khách quốc tế. Không chỉ bởi hương vị thơm ngon, mà còn bởi sự cân bằng tinh tế trong từng món ăn - nơi vị mặn, ngọt, chua, cay được hòa quyện một cách tự nhiên. Từ phở Hà Nội, bún bò Huế cho tới bánh mì TP.HCM, mỗi món đều phản ánh một phần tâm hồn người Việt: giản dị, gần gũi nhưng đầy sáng tạo.

Vì thế mà không ít khách Tây khi đến Việt Nam thường bị "say" ẩm thực nơi đây lúc nào chẳng hay. Họ ngạc nhiên khi thấy một món ăn đường phố giá chỉ vài chục nghìn nhưng lại được làm cầu kỳ và ngon đến khó tin. Và mới đây, một vị khách nước ngoài đã khiến dân mạng Việt thích thú khi thể hiện tình yêu ấy theo cách rất riêng - qua từng miếng bánh mì.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, người đàn ông Tây ngồi bên chiếc bàn nhỏ ven đường, trước mặt là ổ bánh mì vàng ruộm. Anh cẩn thận cầm lên, cắn từng miếng nhỏ, mắt lim dim như để cảm nhận trọn vẹn hương vị. Đặc biệt, khi một cọng rau mùi như sắp rơi ra khỏi chiếc bánh, anh không hề bỏ qua mà nhanh chóng đưa lên miệng thưởng thức một cách trân trọng.

Chỉ một hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người xem phải bật cười thích thú. Một dân mạng nhận xét: "Trông cái cách anh ta trân trọng tới từng cọng rau mùi là đủ thấy mê bánh mì Việt tới mức nào!" - lời nhận xét tưởng chừng vui đùa, nhưng lại nói trúng tâm lý của nhiều người Việt khi thấy du khách nước ngoài thật sự yêu món ăn của mình.

Bánh mì Việt vốn được xem là một trong những "biểu tượng" của ẩm thực đường phố ở Việt Nam. Chỉ là ổ bánh nhỏ thôi, nhưng lại chứa đựng cả sự hào phóng trong khẩu vị và tính sáng tạo không giới hạn của người Việt. Vỏ bánh giòn rụm, nhân bánh là sự phối hợp hài hòa giữa thịt, chả, pate, trứng, dưa leo, đồ chua, rau mùi và tương ớt... Mỗi thành phần đều giữ vai trò riêng, nhưng khi kết hợp lại thì tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Không chỉ là món ăn, bánh mì còn là câu chuyện về sự dung hòa giữa Đông và Tây, giữa cái cũ và cái mới. Một món ăn Pháp du nhập, nhưng đã được người Việt "biến tấu" thành đặc sản của riêng mình, trở thành "đại sứ hương vị" khiến bạn bè quốc tế phải trầm trồ.

Và có lẽ, trong ánh mắt say mê của vị khách Tây kia, ai cũng thấy một niềm yêu mến chân thành dành cho ẩm thực Việt - thứ tình cảm giản dị, xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất, như… một cọng rau mùi.