Khách Tây “dính bẫy” vì đi du lịch theo hướng dẫn của AI: “Vừa tốn tiền, vừa mất thời gian, không bao giờ làm nữa!”

Thất vọng vì phải quay về tay không

Orit Ofri – chuyên gia tư vấn marketing sống tại bang Oregon (Mỹ) – đã chia sẻ trải nghiệm “dở khóc dở cười” trong chuyến đi Paris tháng trước. Cô nhờ 1 ứng dụng AI tư vấn điểm tham quan và được gợi ý ghé thăm bảo tàng Musée d'Orsay. Thế nhưng, khi tới nơi, cô mới phát hiện đó là ngày thứ Hai – thời điểm bảo tàng đóng cửa.

“Tôi còn hỏi thêm về các nhà hàng quanh Tháp Eiffel trong bán kính 10 phút đi bộ, nhưng AI lại đề xuất những chỗ cách tới hơn 20 phút,” Orit nói, bày tỏ sự thất vọng khi phải quay về tay không. “Đúng là vừa tốn tiền, vừa mất thời gian, mà chẳng được gì.”

Câu chuyện của cô phản ánh xu hướng đang lan rộng: ngày càng nhiều du khách sử dụng AI để tìm cảm hứng và lập kế hoạch cho kỳ nghỉ. Tại Anh, con số này đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm qua, theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Anh (ABTA). Báo cáo mới nhất của ABTA cho biết cứ 12 người Anh thì có 1 người sử dụng AI trong quá trình lên ý tưởng du lịch, tăng thêm 4% so với năm trước. Tổ chức này nhận định, trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành yếu tố định hình các quyết định du lịch trong tương lai.

“AI đang được xem như một công cụ hữu ích để khám phá địa điểm mới, lập kế hoạch lịch trình và so sánh giá dịch vụ,” báo cáo nêu. Tuy nhiên, độ chính xác của các dữ liệu mà chatbot sử dụng lại là vấn đề đáng lo ngại.

Khi dữ liệu lỗi thời dẫn đến quyết định sai

Chuyên gia AI Jonas Muthoni, người từng phân tích hàng nghìn nội dung do AI tạo ra, cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Trong chuyến đi Kenya mùa hè vừa qua, ông thử để một chatbot lên kế hoạch và được gợi ý ghé thăm Công viên Quốc gia Maasai Mara đúng vào mùa di cư cao điểm của động vật.

“Lời khuyên này nghe có vẻ hoàn hảo,” Jonas kể, “nhưng chatbot không hề nhắc rằng vào thời điểm đó, đường sá ngập lầy và nhiều khu nghỉ dưỡng bị cô lập, gần như không thể tiếp cận.”

Theo ông, chatbot này lấy dữ liệu từ các trang du lịch cũ thay vì nguồn cập nhật tại địa phương, dẫn đến các thông tin thiếu chính xác.

Không chỉ gợi ý sai thời gian hoặc địa điểm, ứng dụng AI này đôi khi còn đưa ra các lựa chọn tốn kém một cách khó hiểu. Milton Brown, một chuyên gia marketing kỹ thuật số, cho biết AI đã đề xuất cho ông những khách sạn đắt hơn đến 40% so với các lựa chọn tương đương chỉ cách đó vài dãy phố.

(Ảnh minh họa: Internet)

“Những cơ sở lưu trú đó đang chạy các chiến dịch quảng cáo mạnh và trùng khớp với từ khóa mà AI được huấn luyện,” Brown phân tích. “Kết quả là chatbot có xu hướng vô tình ưu tiên các thương hiệu chi nhiều cho quảng cáo, thay vì thực sự phù hợp với nhu cầu của du khách.”

Ông Mark Tanzer, Giám đốc điều hành ABTA, nhận định sự gia tăng của AI là dấu hiệu cho thấy hành vi người tiêu dùng đang thay đổi mạnh mẽ. “Việc nhiều người tìm đến AI để lấy cảm hứng cho chuyến đi phản ánh bước chuyển trong cách chúng ta ra quyết định – không chỉ ở du lịch mà còn ở nhiều lĩnh vực khác,” ông nói.

Tuy nhiên, Tanzer cũng nhấn mạnh: “Thách thức lớn nhất của ngành du lịch hiện nay là làm sao tận dụng sức mạnh AI mà vẫn giữ được giá trị con người. Đó là kinh nghiệm, sự tinh tế và khả năng thấu hiểu của các đại lý, hướng dẫn viên hay chuyên gia tư vấn mà AI không thể thay thế.”

Tuy vậy, các hình thức tìm kiếm truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Phần lớn du khách vẫn dựa vào trải nghiệm cá nhân, lời khuyên từ bạn bè, người thân hoặc các trang web uy tín để lựa chọn điểm đến. Khoảng 25% người được khảo sát vẫn đọc sách hướng dẫn và tạp chí du lịch – minh chứng rằng yếu tố con người và trải nghiệm thực tế vẫn có giá trị riêng.

(Ảnh minh họa: Internet)