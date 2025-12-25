Ăn xong món lẩu vịt hầm gừng thì đau cổ họng, người đàn ông ngoài 40 tuổi tử vong vì xuất huyết não: Chuyện gì đã xảy ra?

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi tại Đài Loan đã tử vong vì xuất huyết não chỉ chưa đầy hai ngày sau khi ăn món lẩu vịt hầm gừng – món ăn vốn được xem là “đại bổ”, giúp giữ ấm cơ thể trong mùa đông. Câu chuyện đau lòng này đang được giới chuyên môn nhắc lại như một lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ đột quỵ tăng cao vào mùa lạnh, đặc biệt khi các dấu hiệu ban đầu bị xem nhẹ.

Theo thông tin từ truyền thông Singapore (Must Share News), nạn nhân là một người đàn ông làm nghề kinh doanh, sức khỏe trước đó không ghi nhận bệnh lý cấp tính. Trong một bữa tối mùa đông, anh dùng lẩu vịt hầm gừng - món ăn phổ biến được nhiều người châu Á lựa chọn với quan niệm làm ấm người, tăng cường thể lực.

Sau bữa ăn, người đàn ông bắt đầu cảm thấy đau vùng sau cổ. Ban đầu, cơn đau không quá dữ dội, chỉ giống như một cảm giác khó chịu thông thường nên anh không mấy để tâm. Tuy nhiên, vài giờ sau khi về nhà, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn: thị lực mờ dần, cơ thể rã rời, mất sức.

Cho rằng do mệt mỏi và thời tiết lạnh, anh nghĩ việc tắm nước ấm có thể giúp dễ chịu hơn. Nhưng khi vào phòng tắm, người đàn ông đột ngột ngã quỵ. Nghe thấy tiếng động mạnh, vợ anh chạy tới và phát hiện chồng nằm bất động trên sàn, lập tức gọi cấp cứu.

Tại bệnh viện, kết quả chụp CT não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não diện rộng, khối máu tụ đang chèn ép thân não – vùng kiểm soát hô hấp và ý thức. Tình trạng đồng tử giãn cho thấy não đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, người đàn ông liên tiếp xuất hiện các biểu hiện nặng như co giật toàn thân, méo mặt, sùi bọt mép. Dù được điều trị tích cực, anh vẫn không qua khỏi và tử vong chưa đầy 48 giờ sau đó.

Mùa đông - “mùa cao điểm” của đột quỵ

Các chuyên gia cho biết, mùa đông là thời điểm nguy cơ đột quỵ tăng cao rõ rệt. Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng và dao động mạnh hơn bình thường. Điều này làm tăng nguy cơ cả hai dạng đột quỵ: nhồi máu não (tắc mạch) và xuất huyết não (vỡ mạch).

Thống kê y tế cho thấy, số ca tử vong do bệnh tim mạch – não bắt đầu tăng từ mùa thu, đạt đỉnh vào tháng 1 - khi thời tiết lạnh sâu, và vẫn duy trì ở mức cao cho tới đầu xuân, thời điểm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Đặc biệt, những người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch, hoặc thường xuyên căng thẳng, thức khuya, uống rượu bia… là nhóm nguy cơ cao nhưng lại dễ chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu.

Đau cổ, chóng mặt - đừng xem thường

Trường hợp trên cho thấy, đột quỵ không phải lúc nào cũng khởi phát bằng liệt nửa người hay nói ngọng ngay từ đầu. Các triệu chứng như đau cổ đột ngột, chóng mặt, nhìn mờ, đau đầu dữ dội cũng có thể là dấu hiệu sớm của tai biến mạch máu não.

Bác sĩ cảnh báo, nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng thần kinh bất thường nào khác với thường ngày, người bệnh cần được đánh giá y tế ngay lập tức, thay vì chờ đợi hay tự xử lý tại nhà.

Thời gian là yếu tố sống còn trong điều trị đột quỵ. Thông thường, bệnh nhân cần được đưa tới bệnh viện trong vòng 3 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, và không muộn hơn 4,5 giờ để có cơ hội điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ tử vong và di chứng.

Ăn uống, rượu bia mùa lạnh: Càng cần thận trọng

Một chuyên gia dinh dưỡng tại địa phương cũng lưu ý rằng, vào mùa đông, việc ăn nhiều món nóng, nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia dễ khiến huyết áp tăng cao hơn bình thường. Khi cơ thể đang phải co mạch để giữ ấm, những yếu tố này sẽ làm tăng gánh nặng lên tim và mạch máu não.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh, mỗi người cần:

Giữ ấm cơ thể, tránh tiếp xúc lạnh đột ngột

Hạn chế rượu bia, tránh ăn quá nhiều đồ dầu mỡ

Theo dõi định kỳ huyết áp, đường huyết, cholesterol

Duy trì vận động nhẹ nhàng, đều đặn, kể cả trong nhà

Đặc biệt, vào dịp cuối năm - đầu năm, khi tiệc tùng nhiều, công việc căng thẳng và thời tiết lạnh kéo dài, việc lắng nghe cơ thể và không xem nhẹ những dấu hiệu bất thường có thể là yếu tố quyết định giữa sống - còn di chứng hoặc mất mạng.

Các câu hỏi thường gặp:

1. Đau cổ hoặc chóng mặt có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ không?

Đáp: Có. Đột quỵ không chỉ biểu hiện bằng liệt một bên hay rối loạn ngôn ngữ, mà còn có thể khởi phát bằng các triệu chứng như đau cổ đột ngột, chóng mặt, rối loạn thị giác. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu thần kinh bất thường nào khác thường, cần được bác sĩ đánh giá ngay.

2. Khi nghi ngờ đột quỵ, phản ứng quan trọng nhất là gì?

Đáp: Đó là đến phòng cấp cứu càng sớm càng tốt. Do thời gian điều trị hiệu quả của đột quỵ bị giới hạn rất nghiêm ngặt, người bệnh không nên tự phán đoán hay chờ nghỉ ngơi, mà cần gọi cấp cứu 119 ngay lập tức.

3. Vào mùa đông, cần lưu ý gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Đáp: Cần tránh tiếp xúc đột ngột với lạnh và giữ ấm đầy đủ khi ra ngoài. Đồng thời, hạn chế rượu bia và ăn uống quá mức, theo dõi định kỳ huyết áp, đường huyết và cholesterol. Do mùa đông thường ít vận động hơn, nên duy trì các bài tập nhẹ trong nhà. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu, chóng mặt, tê liệt… cần đi khám ngay để đảm bảo an toàn.

(Theo Naver)