Kích hoạt quy trình báo động đỏ, Bệnh viện 19-8 báo tin vui sau 5 ngày

24-12-2025 - 16:46 PM

Bệnh viện 19-8 vừa kịp thời cứu sống một nam thanh niên 22 tuổi trong tình trạng nguy kịch, đối mặt nguy cơ tử vong cao do sốc mất máu đặc biệt nặng và tổn thương nhiều cơ quan.

Bệnh nhân là anh C.M.X. (22 tuổi), được chuyển vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8 lúc 0h58 ngày 2/11 sau một tai nạn nghiêm trọng. Khi nhập viện, anh X. rơi vào tình trạng mất máu mức độ rất nặng, cơ thể có nhiều vết thương hở lớn, gãy xương phức tạp kèm theo tổn thương mạch máu và thần kinh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, theo thông tin Bệnh viện chia sẻ với Vietnamnet.

Diễn biến lâm sàng nhanh chóng trở nên xấu hơn khi bệnh nhân tụt huyết áp, chảy máu ồ ạt và rơi vào sốc đa chấn thương. Trước tình huống khẩn cấp, Bệnh viện 19-8 đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cấp cứu, đồng thời truyền máu khối lượng lớn nhằm giành giật sự sống cho người bệnh.

Ê-kíp phẫu thuật liên khoa lập tức triển khai các biện pháp hồi sức và can thiệp cần thiết như kiểm soát chảy máu, đặt nội khí quản, gây mê hồi sức và phẫu thuật xử lý các tổn thương xương cũng như mạch máu.

Tuy được can thiệp kịp thời, sau phẫu thuật, tình trạng của anh X. vẫn hết sức nặng, với sốc đa chấn thương và tổn thương đa cơ quan. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực – Chống độc (A7) để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Tại đây, anh X. được điều trị toàn diện với thở máy, ổn định huyết động, truyền dịch và truyền máu, sử dụng kháng sinh phổ rộng, chống đông theo mục tiêu và theo dõi chặt chẽ tình trạng tưới máu chi.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân có nhiều cải thiện rõ rệt. Huyết động ổn định, tưới máu chi được phục hồi, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở với chỉ số SpO₂ đạt 99%.

Hiện anh X. đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về Khoa B1 để tiếp tục điều trị chuyên khoa và theo dõi phục hồi chức năng.

Thông tin quan trọng liên quan tới BHYT, người dân cần cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

