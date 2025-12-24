Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bốn ca ghép tủy, gan và tim thành công liên tiếp tại Bệnh viện Trung ương Huế

24-12-2025 - 12:30 PM

Bốn bệnh nhân sau khi được ghép tủy đồng loại, ghép gan và ghép tim thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế đã cùng xuất viện.

Ngày 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho 4 trường hợp ghép thành công, gồm 2 ca ghép tủy đồng loại điều trị bệnh Thalassemia, một ca ghép gan và một ca ghép tim xuyên Việt.

Tiến hành ca ghép tạng cho bệnh nhân﻿ tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện 2 ca ghép tủy đồng loại thứ 13 và 14 cho bệnh nhi mắc Thalassemia - bệnh tan máu bẩm sinh phải truyền máu suốt đời.

Đáng chú ý, ca ghép thứ 13 cho bệnh nhi Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, Gia Lai) là trường hợp bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người hiến và người nhận . Ê-kíp đã áp dụng kỹ thuật mới, truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép, giúp hạn chế gạn tách hồng cầu, bảo tồn tế bào gốc và giảm chi phí điều trị. Sau hơn một tháng, bệnh nhi phục hồi tốt , tăng cân, các dòng tế bào máu ổn định, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%.

Ca ghép tủy thứ 14 được tiến hành cho bệnh nhi Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), người hiến là em ruột 3 tuổi. Dù xuất hiện một số biến chứng trong quá trình ghép, nhưng nhờ theo dõi sát và chăm sóc tích cực , bệnh nhi hồi phục nhanh, tăng 1kg, chỉ số huyết sắc tố đạt 11,6 g/dl và đủ điều kiện ra viện sau gần một tháng.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca ghép tạng xuyên Việt. Ca ghép gan thứ 5 được thực hiện cho bệnh nhi M.V.U.N. (8 tuổi, TP. Huế) mắc xơ gan tiến triển nặng. Gan hiến từ người cho chết não được điều phối từ Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM), vận chuyển bằng đường hàng không về Huế và ghép thành công vào rạng sáng 10/11. Sau phẫu thuật, chức năng gan của bệnh nhi hồi phục ổn định.

Ca ghép tim xuyên Việt thứ 21 được tiến hành cho bệnh nhân N.M.C. (56 tuổi, Quảng Ngãi) trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu chỉ 18,5%.

Bệnh viện Trung ương làm lễ xuất viện﻿ cho các ca ghép thành công.

Tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ghép thành công trong sáng 14/11. Sau hồi sức tích cực, phân suất tống máu của bệnh nhân tăng lên 55–60%, sức khỏe ổn định.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, các ca ghép thành công là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong bệnh viện, cùng sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện tuyến trung ương, lực lượng chức năng và các hãng hàng không.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và hàng chục ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực ghép tại Việt Nam.

