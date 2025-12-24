Nghỉ hưu sớm khi đang nhận mức lương hơn 112 triệu/tháng, 1 năm sau người đàn ông 48 tuổi thừa nhận: “Cuộc sống khắc nghiệt hơn tôi nghĩ”

Ở tuổi 48, khi nhiều người vẫn đang chật vật trên hành trình thăng tiến, Trương Vĩ – một quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghệ tại Thượng Hải, Trung Quốc – lại đưa ra quyết định khiến không ít đồng nghiệp sửng sốt: nghỉ hưu sớm.

Với khoản tiết kiệm tích lũy suốt gần 20 năm đi làm, anh Trương tin rằng mình đã đủ điều kiện để “thoát khỏi guồng quay công việc”, tận hưởng cuộc sống tự do đúng nghĩa. Thế nhưng chỉ sau 1 năm rời văn phòng, người đàn ông này buộc phải thừa nhận: cuộc sống nghỉ hưu sớm không hề nhẹ nhõm như những gì anh từng hình dung.

Quyết định nghỉ việc khi đang ở “đỉnh cao sự nghiệp”

Trước khi nghỉ việc, Trương Vĩ là trưởng bộ phận kỹ thuật của một công ty công nghệ có vốn nước ngoài tại Thượng Hải. Công việc áp lực cao nhưng đổi lại anh có thu nhập tốt, phúc lợi ổn định và vị thế xã hội đáng mơ ước. Trong mắt nhiều người, Trương Vĩ là hình mẫu “người đàn ông thành đạt”.

Tuy nhiên, sau nhiều năm liên tục làm việc với cường độ cao, anh Trương bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Những buổi họp kéo dài đến khuya, những dự án dồn dập khiến sức khỏe của anh suy giảm rõ rệt. Khi phong trào “nghỉ hưu sớm” và “tự do tài chính” được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, Trương Vĩ càng thêm dao động.

“Lúc đó tôi nghĩ rất đơn giản. Tôi đã có nhà, có xe, con cái cũng đã trưởng thành, bản thân lại sống khá tiết kiệm nên khoản tích lũy hoàn toàn đủ để chi tiêu. Vậy tại sao mình không dừng lại sớm, sống cho bản thân mình một chút?”, anh Trương chia sẻ.

Sau nhiều đắn đo, anh nộp đơn xin nghỉ việc, chấp nhận từ bỏ mức lương hơn 30.000 NDT/tháng (hơn 100 triệu đồng) để bắt đầu cuộc sống mới.

Những ngày đầu “tự do” đầy hào hứng

3 tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc là quãng thời gian Trương Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Không còn chuông báo thức lúc 4 giờ sáng, không còn email công việc dồn dập, anh dành thời gian tập thể dục, đọc sách, đi du lịch ngắn ngày cùng vợ.

Bên cạnh đó, Trương Vĩ cũng bắt đầu học pha cà phê, tham gia các lớp chụp ảnh, thậm chí còn dự định viết một blog chia sẻ cách sống chậm. Trong mắt anh, đây chính là cuộc sống lý tưởng, là “phần thưởng” sau nhiều năm mải mê làm việc. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Bước sang tháng thứ 4, Trương Vĩ bắt đầu nhận ra những thay đổi âm thầm trong chi tiêu gia đình. Khi còn đi làm, phần lớn thời gian của anh gắn với văn phòng, các bữa ăn đơn giản, chi phí sinh hoạt tương đối cố định. Thế nhưng khi ở nhà toàn thời gian, mọi thứ bắt đầu khác đi.

“Có nhiều thời gian rảnh, tôi ra ngoài nhiều hơn, tiêu tiền nhiều hơn. Từ ăn uống, mua sắm, du lịch, cho đến các khóa học và cả những khoản chi trước đây hiếm khi nghĩ tới. Tất cả đều tốn kém”, anh thừa nhận.

Chỉ sau nửa năm, Trương Vĩ nhận ra tốc độ “đốt tiền” của mình nhanh hơn nhiều so với lúc còn đi làm.

Ảnh minh hoạ: internet

Cú sốc tâm lý và cái giá của quyết định “nghỉ hưu sớm”

Nếu áp lực tài chính chỉ là một phần, thì cú sốc lớn hơn với Trương Vĩ lại đến từ yếu tố tâm lý. Khi không còn danh xưng công việc, không còn môi trường giao tiếp quen thuộc, anh bắt đầu cảm thấy lạc lõng.

“Trước đây, tôi là ‘trưởng bộ phận Trương’, ngày nào cũng có người tìm đến trao đổi công việc. Còn bây giờ, tôi chỉ là một người đàn ông trung niên rảnh rỗi”, anh nói.

Những mối quan hệ xã hội dần thưa thớt khi bạn bè vẫn bận rộn với công việc, còn anh thì không còn nhiều câu chuyện để chia sẻ. Ở nhà nhiều hơn cũng khiến anh nhận ra những căng thẳng mới trong gia đình. Sự khác biệt về thói quen sinh hoạt, quan điểm chi tiêu, thậm chí là những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày cũng dễ trở thành mâu thuẫn.

“Tôi không ngờ rằng việc ở nhà toàn thời gian lại đòi hỏi sự thích nghi lớn đến vậy”, anh thừa nhận.

Sau 1 năm nghỉ hưu sớm, Trương Vĩ buộc phải nhìn lại quyết định của mình với con mắt thực tế hơn. Anh không phủ nhận lợi ích của việc thoát khỏi áp lực công việc, nhưng cũng thẳng thắn cho rằng mình đã đánh giá quá thấp những thách thức của cuộc sống không đi làm.

“Nghỉ hưu sớm không chỉ là bài toán tiền bạc, mà còn là bài toán về tâm lý, vai trò xã hội và kỷ luật cá nhân”, anh Trương nói.

Anh đang cân nhắc quay lại thị trường lao động, dù không nhất thiết là một công việc toàn thời gian, mà có thể là tư vấn bán thời gian hoặc tham gia các dự án ngắn hạn để duy trì nhịp sống và thu nhập.

Câu chuyện của Trương Vĩ phản ánh một thực tế ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, nơi khái niệm “nghỉ hưu sớm” đang được nhiều người trẻ và trung niên theo đuổi. Tuy nhiên, như chính nhân vật này thừa nhận, tự do không đến chỉ bằng việc rời bỏ công việc. Khi thiếu sự chuẩn bị toàn diện, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Cuộc sống sau khi nghỉ hưu sớm khắc nghiệt hơn tôi nghĩ”, anh Trương kết luận. “Nếu được quay lại thời điểm đó, có lẽ tôi sẽ chậm lại một bước, tính toán kỹ hơn, thay vì tin rằng chỉ cần đủ tiền là mọi vấn đề sẽ tự động được giải quyết.”

(Theo Sohu)