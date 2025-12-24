Bác sĩ 50 năm nghiên cứu về ung thư chỉ rõ: Thà nhịn đói còn hơn ăn 4 món này

Khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi, con người thường lo lắng hơn về sức khỏe, đặc biệt sau khi chứng kiến người thân quen mắc ung thư – một căn bệnh đáng sợ. Ai cũng biết chế độ ăn uống và lối sống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, nhưng nhiều người vẫn cho rằng những món ăn hàng ngày "vô hại". Gần đây, các bác sĩ ngày càng nhấn mạnh rằng thói quen ăn uống không hề tầm thường.

Một bác sĩ Trung Quốc 85 tuổi, với 50 năm nghiên cứu về ung thư, thường nhắc nhở công chúng tránh lạm dụng một số thực phẩm phổ biến. Ông không nhằm hù dọa, mà giúp mọi người nắm nguyên tắc sức khỏe cơ bản: nhiều nguy cơ ung thư bắt nguồn từ những món ăn uống hàng ngày quen thuộc.

- Đồ chiên rán nhiều lần: Thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao như gà rán, khoai tây chiên tạo chất hóa học gây stress oxy hóa và viêm nhiễm. Sau tuổi 50, trao đổi chất chậm lại khiến cơ thể khó giải độc, dẫn đến gánh nặng tiêu hóa lâu dài.

- Đồ muối chua (thịt, rau, cá muối): Quá trình muối chua sinh nitrit cao, tăng nguy cơ nhiễm trùng niêm mạc dạ dày. Nhiều người ở vùng ven biển hay núi ăn hàng ngày, dẫn đến bệnh dạ dày bất ngờ ở tuổi già.

- Đồ ngọt và đường cao: Đồ uống, bánh kẹo, trà sữa gây đường huyết cao kéo dài, viêm mãn tính và tăng cân. WHO ghi nhận hơn 400 triệu người lớn mắc tiểu đường, với 60% kèm viêm chuyển hóa – yếu tố liên quan nhiều loại ung thư.

- Thịt chế biến sẵn (mì gói, xúc xích): Chứa nitrosamine, được IARC xếp nhóm rủi ro cao. Nghiên cứu trên 1,2 triệu người cho thấy người ăn thường xuyên có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn đáng kể.

Chế độ ăn uống thực sự ảnh hưởng đến cơ thể mỗi ngày. Đặc biệt khi chúng ta già đi, cơ thể không thể chịu đựng được những áp lực như khi còn trẻ. Đó là lý do các bác sĩ và học giả liên tục nhắc nhở chúng ta. Đừng đợi đến khi vấn đề phát sinh mới hối tiếc.

Tuy nhiên, việc duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ vẫn rất quan trọng. Điều này không có nghĩa là hoàn toàn tránh những thực phẩm này, mà là hiểu cách kiểm soát số lượng và tần suất tiêu thụ. Tất nhiên, nhiều người có thể hỏi, "Nếu ăn ít hơn thì có thể ăn gì khác?" Thực ra, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không khó.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, bạn không cần kiêng khem cực đoan, mà kiểm soát lượng và tần suất. Thay vào đó, ưu tiên rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm chưa chế biến, kết hợp tập luyện và uống đủ nước. Bạn nên ăn ít nhất 400g rau quả mỗi ngày để giảm 15-35% nguy cơ bệnh tiêu hóa. Đặc biệt, nên tránh ăn đêm bằng mì gói hay xúc xích; chọn salad hoặc sinh tố thay đồ ngọt.

Sức khỏe tuổi già phụ thuộc vào thói quen hôm nay. Bắt đầu kiểm soát ngay để tránh hối tiếc sau này.