Cả 11 người đến khám đều được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối! BS khuyến cáo, dù trời lạnh đến mấy cũng đừng làm điều này

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tại một bệnh viện ung thư ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), 11 bệnh nhân được nội soi siêu âm trong cùng một buổi sáng đều được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn tiến triển.

Mặc dù nguyên nhân dẫn đến ung tư của mỗi người có thể khác nhau, nhưng qua đây, bác sĩ cũng khuyên mọi người cần lưu ý một điều trong thời tiết lạnh. Tr[ì lạnh, nhiều người thích chống lại cái lạnh bằng cách uống nước nóng và ăn thức ăn nóng, nhưng thói quen ăn uống này có thể gây ra ung thư thực quản.

Các bác sĩ khuyên không nên ăn đồ ăn quá nóng, ngay cả trong thời tiết lạnh, và nên giảm lượng thức ăn nhiều muối, đồ nướng, cũng như tránh các chế độ ăn uống "nặng mùi vị".

Theo số liệu về gánh nặng ung thư toàn cầu do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế công bố, ung thư thực quản là một trong mười loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới. Sự xuất hiện của ung thư thực quản không phải là ngẫu nhiên, mà có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống không lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày.

1. Nếu bạn thích ăn đồ cay nóng, hãy cẩn thận kẻo bị bỏng thực quản

Nhiều người thích ăn đồ ăn khi còn nóng, dù đó là mì nóng hổi hay há cảo mới ra lò. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây hại cho thực quản. Thức ăn quá nóng có thể làm bỏng niêm mạc thực quản và sự kích thích lặp đi lặp lại lâu dài đối với niêm mạc thực quản có thể dẫn đến ung thư thực quản.

2. Rau củ muối chua có hương vị đậm đà và tiềm ẩn nguy cơ ung thư cao

Rau củ muối chua chứa nitrit , và việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Rau củ muối chua có vị đậm đà, dễ ăn nhưng tiềm ẩn nguy cơ ung thư nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài. Trong quá trình muối, nitrat tự nhiên trong rau có thể chuyển hóa thành nitrit.

Khi vào cơ thể, nitrit kết hợp với các chất amin sẽ tạo thành nitrosamine - nhóm chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư. Đồng thời, hàm lượng muối cao trong rau muối còn gây kích thích và tổn thương niêm mạc thực quản, làm tăng nguy cơ viêm mạn tính và ung thư thực quản. Nguy cơ này không đến từ một vài bữa ăn, mà tích lũy dần theo thói quen ăn rau muối hằng ngày, kéo dài nhiều năm.

3. Ăn quá nhanh có thể gây tổn thương thực quản

Ăn quá nhanh không chỉ cản trở quá trình tiêu hóa mà còn dễ làm tổn thương thực quản. Hơn nữa, nuốt thức ăn mà không nhai kỹ có thể làm trầy xước niêm mạc thực quản và theo thời gian, điều này có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

4. Hút thuốc và uống rượu là những tác nhân góp phần gây ung thư thực quản

Hút thuốc lâu năm là một yếu tố chính góp phần gây ra ung thư thực quản. Uống quá nhiều rượu làm tổn thương niêm mạc thực quản và những người lạm dụng rượu lâu năm có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn đáng kể.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư thực quản

Các triệu chứng ban đầu của ung thư thực quản không rõ ràng, nhưng cơ thể sẽ âm thầm phát ra "tín hiệu cảnh báo". Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức:

1. Cảm giác có dị vật trong thực quản: Đây là một trong những triệu chứng điển hình của ung thư thực quản giai đoạn đầu. Bệnh nhân thường cảm thấy có dị vật trong cổ họng mà họ không thể khạc ra hoặc nuốt xuống, và điều này có thể xảy ra dù họ đã ăn hay chưa.

2. Khó nuốt: Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân ung thư thực quản có thể chỉ cảm thấy nghẹn khi ăn thức ăn rắn, nhưng khi bệnh tiến triển, họ thậm chí có thể khó nuốt cả chất lỏng và nước.

3. Đau sau xương ức: Một số bệnh nhân ung thư thực quản bị đau sau xương ức, thường liên quan đến việc ăn uống.

4. Khàn giọng: Khi các tổn thương ung thư thực quản chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược, bệnh nhân có thể bị khàn giọng, thường kéo dài và dai dẳng, khác với chứng khàn giọng tạm thời do cảm lạnh gây ra.

Làm thế nào để phòng ngừa ung thư thực quản?

1. Sàng lọc sớm. Nội soi dạ dày là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa ung thư thực quản. Khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên bắt đầu nội soi dạ dày từ tuổi 40. Nếu kết quả khám ban đầu bình thường, có thể thực hiện khám lại sau 3-5 năm.

2. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý. Trong cuộc sống hàng ngày, tránh ăn đồ ăn quá nóng (như đồ uống nóng trên 65℃), tránh ăn quá nhiều và ăn nhanh, giảm ăn đồ chua, hun khói và chiên rán, bỏ thuốc lá và hạn chế uống rượu.

3. Tập thể dục thường xuyên. Người có tuổi có thể tập các bài tập như Thái Cực Quyền để tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh.