Vợ đều tên Ngà, yêu chồng hết mực của 2 nam nghệ sĩ là anh em ruột bị ung thư, 1 người di căn tới xương

Trong giới nghệ sĩ Việt, NSND Trần Hiếu và em trai nhạc sĩ Trần Tiến là hai cái tên được công chúng yêu mến qua nhiều thế hệ. Ở tuổi xế chiều, cả hai cùng đối diện với bệnh tật – ông Hiếu đang chiến đấu với ung thư giai đoạn 4 di căn xương, còn ông Tiến từng điều trị ung thư vòm họng suốt nhiều năm.

Ít ai để ý rằng, phía sau hai người đàn ông nổi tiếng ấy là hai người vợ cùng mang tên Ngà, luôn âm thầm chăm sóc, giữ ngọn lửa bình yên trong mái nhà.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu.

Người vợ kém 18 tuổi luôn ở bên NSND Trần Hiếu

Theo Vietnamnet, vợ hiện tại của NSND Trần Hiếu là bà Minh Ngà, kém ông 18 tuổi, từng là giáo viên có năng khiếu nghệ thuật. Hơn 30 năm gắn bó, bà được chồng gọi bằng cái tên trìu mến “bà tiên của đời tôi”.

Trong suốt thời gian nghệ sĩ Trần Hiếu điều trị bệnh, bà Ngà là người túc trực bên cạnh, từ chăm bữa ăn, giấc ngủ đến động viên tinh thần.

Bà từng chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Chồng tôi còn sống, không biết sao nhiều người gọi điện chia buồn".

Sức khỏe của NSND Trần Hiếu hiện yếu, đi lại khó khăn, nhưng theo lời vợ ông, tinh thần vẫn minh mẫn, vui vẻ khi được ở cạnh người thân.

Trên Sức khỏe & Đời sống, nghệ sĩ Trần Hiếu từng nói rằng điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là danh hiệu hay sân khấu mà là có người phụ nữ vẫn chọn ở lại, chăm sóc khi bản thân chẳng còn gì ngoài bệnh tật và tuổi già.

Vợ chồng NSND Trần Tiến.

Bà Bích Ngà – hậu phương của nhạc sĩ Trần Tiến

Người em trai, nhạc sĩ Trần Tiến, cũng có một người vợ tên Bích Ngà – một cựu giáo viên hiền hậu, kín tiếng.

Theo Ngôi Sao, bà là người đã đồng hành cùng chồng suốt 5 năm ông điều trị ung thư vòm họng. Trong thời gian khó khăn ấy, bà chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, luôn động viên chồng giữ tinh thần lạc quan. Bà cũng tiết lộ, nhạc sĩ Trần Tiến đã đẩy lùi được ung thư sau nhiều năm chữa trị.

"Bây giờ chồng tôi gần như không phải điều trị gì, chỉ uống thuốc hỗ trợ tăng sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh để tế bào ung thư không ngoi lên nữa", nguồn Ngôi sao.

Ở tuổi ngoài 70, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ thói quen sáng tác và tập thể dục mỗi sáng ở Vũng Tàu. Trong buổi họp báo gần đây khi nhắcc tới vợ, nhạc sĩ Trần Tiến nói thẳng: "Trong mọi tài sản, vợ tôi chính là báu vật vô giá".

Hai anh em nam nghệ sĩ đều đang sống chậm dành thời gian cho nhau, cho gia đình kể từ khi mắc bệnh.

Hai người phụ nữ cùng tên, cùng một chữ “nhẫn”

Điểm chung giữa bà Minh Ngà và bà Bích Ngà không chỉ là tên gọi mà là sự kiên nhẫn, lặng lẽ và tận tụy trong vai trò người vợ của hai nghệ sĩ nổi tiếng.

Cả hai đều không xuất hiện nhiều trước truyền thông, không nói về mình, chỉ nhắc đến chồng bằng sự trân trọng và lòng thương.

Trong khi khán giả nhớ đến tiếng hát ấm áp của Trần Hiếu hay những ca khúc đầy đời sống của Trần Tiến, ít người biết rằng phía sau họ là những người phụ nữ đã góp phần giữ cho tinh thần người nghệ sĩ không gục ngã giữa bệnh tật và tuổi già.

Hiện tại, cả NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Trần Tiến giờ đều sống chậm, dành thời gian bên vợ con, bạn bè.