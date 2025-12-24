35 tuổi có 1 tỉ đầu tiên, tôi nhận ra: Thứ khó nhất không phải là kiếm tiền!

Chúng ta đều cần phải cố gắng kiếm tiền, đó là điều đương nhiên. Nhưng để có được khoản tiền nhàn rỗi 1 tỉ đồng, tôi dám chắc: Cố kiếm tiền là không đủ. Nhìn lại hành trình đi từ con số 0 đến cột mốc 1 tỉ đầu tiên, tôi mới hiểu đây là 3 mốc khó khăn nhất.

1. 100 triệu đầu tiên: Vô cùng gian nan vì thiếu kỷ luật tiết kiệm

100 triệu đầu tiên không đến từ một cú bứt phá thu nhập nào, mà đến từ việc tôi phải học cách thỏa thuận với chính mình mỗi ngày. Khi thu nhập còn thấp, có hàng trăm lý do để chúng ta từ chối, trì hoãn tiết kiệm: Cần mua cái này để làm việc hiệu quả hơn, cần thưởng cho bản thân sau 1 năm chẳng mua sắm gì, cần giữ hình ảnh với bạn bè,...

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi từng nghĩ tiết kiệm là khi có tiền dư mới để dành, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nếu không thể tiết kiệm khi lương 10 triệu, thì không có gì đảm bảo sẽ tiết kiệm được khi thu nhập nâng lên 20, 30, thậm chí 50 triệu!

100 triệu đầu tiên là giai đoạn tôi học cách từ chối rất nhiều thứ không thật sự cần, chấp nhận sống đơn giản hơn mức mong muốn, và quan trọng nhất là hình thành thói quen ghi chép, theo dõi từng đồng ra vào. Không có kỷ luật ở giai đoạn này, mọi kế hoạch lớn hơn phía sau đều là viển vông hết

2. 400 triệu tiếp theo: Thách thức nằm ở việc làm sao để “tiền đẻ ra tiền” một cách an toàn

Khi đã có trong khoảng 400 triệu, tôi bắt đầu đối diện với một nỗi sợ mới: Để tiền nằm yên thì xót, nhưng đầu tư thì lại lo. Đây là giai đoạn tôi nhận ra nỗ lực kiếm tiền và giảm chi tiêu để tiết kiệm không còn thực sự tối ưu, nhưng đầu tư lại là một vùng nước sâu với vô số cám dỗ.

Tôi từng bị hấp dẫn bởi những lời hứa lợi nhuận cao, những câu chuyện làm giàu nhanh, những người khoe tài khoản tăng vọt sau vài tháng. Và cũng chính ở giai đoạn này, tôi học được bài học đắt giá rằng an toàn không đến từ việc né rủi ro, mà đến từ việc hiểu rõ mình đang làm gì.

400 triệu không tăng lên nhanh chóng, nhưng nó lớn dần nhờ những lựa chọn chậm rãi, ưu tiên bảo toàn vốn, chấp nhận lợi nhuận vừa phải và tuyệt đối không đầu tư vào thứ mình không hiểu. Đây là giai đoạn tôi phải học sự kiên nhẫn và cách giữ cho tư duy của mình thật tỉnh táo - điều khó hơn rất nhiều so với việc cày cuốc kiếm tiền.

3. Kỷ luật đầu tư: Bài toán khó nhất khi tiền bắt đầu “nhân” ra tiền

Khi tài sản tiến gần mốc 1 tỉ, thử thách lớn nhất lại không còn nằm ở kiến thức, mà nằm ở cảm xúc. Có tiền trong tay khiến tôi dễ chủ quan, dễ tin rằng mình “đã khác xưa”, dễ nới lỏng kỷ luật chỉ vì vài lần thành công.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi nhận ra đầu tư không khó ở việc chọn kênh nào, mà khó ở việc tuân thủ nguyên tắc mà mình đã đặt ra từ đầu: không tất tay, không vay mượn, không chạy theo đám đông, không thay đổi chiến lược chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Có những lúc thị trường biến động, tài khoản đỏ lửa, tôi phải đấu tranh rất nhiều để không đưa ra quyết định trong hoảng loạn. Kỷ luật đầu tư là thứ không ai có thể làm thay bạn.

Đến khi chạm được vào cột mốc 1 tỉ, cảm giác không phải là hân hoan như tôi từng nghĩ. Tôi hiểu rằng số tiền này không phải là đích đến, mà chỉ là kết quả của một quá trình dài rèn kỷ luật, kiểm soát bản thân và học cách tôn trọng đồng tiền mình làm ra.

Kiếm được tiền đã khó, nhưng giữ được tiền, làm cho nó sinh lời một cách bền vững còn khó hơn gấp nhiều lần. Và có lẽ, bài học lớn nhất tôi nhận được trên hành trình này là: Giàu không phải là có bao nhiêu tiền, mà là bạn kiểm soát được tiền đến mức nào.