Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Về già, dù có tiết kiệm bao nhiêu, cha mẹ cũng không nên làm 3 điều này cho con cái: Ai tránh được là người khôn ngoan

24-12-2025 - 10:08 AM | Sống

Khi về già, điều quan trọng không phải là cha mẹ có bao nhiêu tiền, mà là biết dùng tiền như thế nào cho hợp lý.

Tiết kiệm cả đời để lo cho con cái là lựa chọn quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ. Với họ, sự an tâm lớn nhất khi về già không chỉ là có tiền dưỡng lão, mà còn là nhìn con cái ổn định, đủ đầy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải điều gì xuất phát từ tình thương cũng mang lại kết quả tốt. Khi bước vào tuổi xế chiều, dù có tích lũy được bao nhiêu, cha mẹ cũng cần cân nhắc để tránh làm 3 điều dưới đây cho con cái.

Dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để gánh thay trách nhiệm tài chính của con

Khi thấy con gặp khó khăn, không ít cha mẹ sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm để trả nợ, mua nhà, mua xe hoặc giải quyết các vấn đề tài chính thay con. Ban đầu, điều này xuất phát từ mong muốn giúp con bớt vất vả. Nhưng về lâu dài, điều này có thể tạo ra sự lệ thuộc.

Về già, dù có tiết kiệm bao nhiêu, cha mẹ cũng không nên làm 3 điều này cho con cái: Ai tránh được là người khôn ngoan- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khi cha mẹ đứng ra gánh thay mọi áp lực, con cái dễ hình thành tâm lý ỷ lại, thiếu ý thức tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Trong trường hợp cha mẹ không còn đủ sức lao động hay gặp biến cố sức khỏe, khoản tiền dưỡng già đã không còn, họ sẽ rơi vào thế bị động.

Giúp con là việc làm cần thiết cần thiết. Nếu giúp đến mức đánh đổi sự an toàn của bản thân lại là điều cha mẹ nên tránh. Bởi sự trưởng thành của con cái không thể xây dựng trên nền tảng hy sinh vô điều kiện của cha mẹ khi tuổi đã cao.

Giữ tiền nhưng trao toàn quyền quyết định cho con cái

Một sai lầm khác mà nhiều cha mẹ mắc phải là để con cái toàn quyền quản lý hoặc quyết định việc sử dụng tiền tiết kiệm của mình. Với suy nghĩ “sau này cũng để lại cho con”, họ không ngần ngại giao sổ tiết kiệm, quyền chi tiêu hay thậm chí quyền quyết định tài sản cho con khi bản thân vẫn còn sống.

Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước hết, cha mẹ có thể mất quyền chủ động trong chính cuộc sống của mình, từ chi tiêu hằng ngày đến những nhu cầu liên quan đến sức khỏe.

Thứ hai, không phải người con nào cũng đủ tỉnh táo và trách nhiệm khi đứng trước một khoản tiền lớn, nhất là khi chưa từng tự tay tạo ra nó.

Quan trọng hơn, việc cha mẹ sớm “buông tay” quyền quyết định tài chính đôi khi khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng, nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Khi tiền bạc xen vào, tình cảm nếu không khéo giữ rất dễ bị tổn thương.

Hy sinh toàn bộ nhu cầu cá nhân để “để dành cho con”

Nhiều cha mẹ lớn tuổi vẫn giữ thói quen sống kham khổ, dù điều kiện tài chính cho phép họ có một cuộc sống thoải mái hơn. Họ ngại chi tiêu cho sức khỏe, ngại đi chơi, ngại tận hưởng vì muốn để dành tiền cho con cái hoặc cho thế hệ sau.

Thế nhưng, tuổi già là giai đoạn cha mẹ cần được chăm sóc và quan tâm nhiều nhất. Việc tiết kiệm đến mức bỏ quên bản thân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn khiến tinh thần trở nên cô độc, thiệt thòi. Trong khi đó, con cái khi trưởng thành cũng mong cha mẹ được sống vui vẻ, an nhàn, thay vì hy sinh thêm nữa.

Về già, dù có tiết kiệm bao nhiêu, cha mẹ cũng không nên làm 3 điều này cho con cái: Ai tránh được là người khôn ngoan- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Suy cho cùng, tiền tiết kiệm là để phục vụ cuộc sống. Nếu cha mẹ không cho phép mình sử dụng số tiền đó để sống tốt hơn ở hiện tại, thì ý nghĩa của việc tích lũy cũng trở nên hạn chế.

Tóm lại, khi về già, điều quan trọng không phải là cha mẹ có bao nhiêu tiền, mà là biết dùng tiền như thế nào cho hợp lý. Yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc gánh thay mọi trách nhiệm, trao hết quyền kiểm soát hay hy sinh trọn vẹn bản thân.

Một khoản tiết kiệm đủ để cha mẹ chủ động cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng tuổi già không chỉ là sự đảm bảo cho chính họ, mà còn giúp con cái yên tâm hơn.

Người đàn ông tiết kiệm suốt 40 năm, đến khi nghỉ hưu khóc ròng ân hận: “Nhìn tiền trong tài khoản mà thấy thật vô nghĩa!”

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 100 chủ xe máy có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Gần 100 chủ xe máy có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

35 tuổi có 1 tỉ đầu tiên, tôi nhận ra: Thứ khó nhất không phải là kiếm tiền!

35 tuổi có 1 tỉ đầu tiên, tôi nhận ra: Thứ khó nhất không phải là kiếm tiền! Nổi bật

Đặc sản OCOP "đổ bộ" Hà Nội đúng dịp cuối năm

Đặc sản OCOP "đổ bộ" Hà Nội đúng dịp cuối năm

09:48 , 24/12/2025
Nghỉ hưu sớm khi đang nhận mức lương hơn 112 triệu/tháng, 1 năm sau người đàn ông 48 tuổi thừa nhận: “Cuộc sống khắc nghiệt hơn tôi nghĩ”

Nghỉ hưu sớm khi đang nhận mức lương hơn 112 triệu/tháng, 1 năm sau người đàn ông 48 tuổi thừa nhận: “Cuộc sống khắc nghiệt hơn tôi nghĩ”

09:35 , 24/12/2025
Mua con ốc 50 ngàn đồng về ăn, cô gái nghèo đổi đời thành tỷ phú nhờ báu vật giấu kín

Mua con ốc 50 ngàn đồng về ăn, cô gái nghèo đổi đời thành tỷ phú nhờ báu vật giấu kín

09:20 , 24/12/2025
Giảng viên đại học đi làm shipper: Một tháng kiếm 26 triệu đồng, sụt 6kg

Giảng viên đại học đi làm shipper: Một tháng kiếm 26 triệu đồng, sụt 6kg

08:53 , 24/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên