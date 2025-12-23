Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyển khoản 205 triệu đồng cho cô gái lạ sinh năm 2007, đến khi phát hiện, người đàn ông vội báo công an

23-12-2025 - 20:18 PM | Sống

Sau khi phát hiện sự việc, anh Trần Xuân đã chủ động trình báo đến Công an xã để được hỗ trợ.

Vừa qua, Công an xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực xác minh, hỗ trợ người dân trên địa bàn lấy lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng, anh Trần Xuân (SN 1993, thường trú tại xã Ea Bar, tỉnh Đắk Lắk) đã chuyển nhầm số tiền 205 triệu đồng vào tài khoản của chị Ka Phương Uyên (SN 2007, thường trú tại thôn Tân Thượng 1, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi phát hiện sự việc, anh Trần Xuân đã chủ động trình báo đến Công an xã để được hỗ trợ.

Chuyển khoản 205 triệu đồng cho cô gái lạ sinh năm 2007, đến khi phát hiện, người đàn ông vội báo công an - Ảnh 1.

Chị Uyên bàn giao lại số tiền chuyển nhầm cho Công an xã

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đinh Trang Thượng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ như xác minh thông tin tài khoản chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác định chính xác người chuyển nhầm.

Sau khi làm rõ vụ việc, Công an xã đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, xác nhận thông tin và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm một cách công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Tại buổi làm việc, người chuyển nhầm tiền đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã và công dân đã có hành động trung thực, nghĩa tình. Việc hỗ trợ xác minh, hoàn trả kịp thời không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Đinh Trang Thượng khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo ngay với cơ quan Công an, tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch tài chính, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin để hạn chế sai sót, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn và giàu tình người.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng

Nhận 542 triệu đồng từ tài khoản Vietcombank của thanh niên SN 2003, người phụ nữ xác nhận giao dịch thành công rồi trình báo công an

Đinh Anh

