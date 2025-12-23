Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-12-2025

Thu phí 150.000 đồng/tháng với người dùng tài khoản ngân hàng sau

Nhiều ngân hàng áp dụng chính sách thu phí đối với tài khoản thanh toán không hoạt động, với mức phí và điều kiện khác nhau.

Thời gian gần đây, hàng loạt ngân hàng đã rà soát danh sách các tài khoản cá nhân, đóng tài khoản không hoạt động hoặc áp dụng phí duy trì, phí quản lý đối với những tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư và tần suất giao dịch.

Chẳng hạn Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB ) áp dụng chính sách phí mới từ tháng 12, theo đó các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT), được gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”. Với những tài khoản không hoạt động nhưng số dư không đủ để thu phí, VIB sẽ trích toàn bộ số dư còn lại theo quy định và miễn phần phí chưa thu đủ.

Hay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng công bố chính sách thu phí tài khoản thanh toán dựa trên số dư bình quân. Theo đó, tài khoản có số dư dưới 2 triệu đồng bị thu 5.000 đồng/tháng; tài khoản duy trì 2–10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí. Với tài khoản không phát sinh giao dịch trong một quý, BIDV áp dụng mức thu 30.000 đồng/quý.

Trong khi đó, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam thu 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng, còn Ngân hàng HSBC Việt Nam thu 100.000 đồng/tháng với tài khoản không giao dịch từ 24 tháng trở lên.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam thì thu 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng. (Ảnh minh hoạ)

Riêng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong một quý sẽ bị thu 30.000 đồng/quý.

Khảo sát cho thấy, ngoài VIB và BIDV, nhiều ngân hàng khác cũng đang áp dụng phí đối với tài khoản không hoạt động, với mức thu và thời gian xác định khác nhau.

Một số ngân hàng trong nước áp dụng mức phí thấp hơn. Woori Bank thu 5.000 đồng/tháng với tài khoản không giao dịch trong 12 tháng liên tục và có số dư dưới 50.000 đồng; Bac A Bank thu 5.000 đồng/tháng với tài khoản không giao dịch trong 12 tháng. PVComBank áp dụng mức 10.000 đồng/tháng với tài khoản không hoạt động trên 12 tháng và có số dư bình quân dưới 1 triệu đồng. ABBank và NCB cùng thu 20.000 đồng, lần lượt với tài khoản không giao dịch trong 12 tháng và 24 tháng. Đáng chú ý, BaoVietBank thu 30.000 đồng/tháng với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 6 tháng, ngắn hơn so với mặt bằng chung.

Theo lý giải từ các ngân hàng, việc thu phí đối với tài khoản không hoạt động nhằm bù đắp chi phí quản lý và vận hành hệ thống. Dù không phát sinh giao dịch, các tài khoản này vẫn phải được duy trì trên hệ thống core banking, kéo theo chi phí lưu trữ dữ liệu, quản lý thông tin khách hàng, kiểm soát rủi ro, phòng chống rửa tiền và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Bên cạnh đó, chính sách thu phí cũng được xem là biện pháp khuyến khích khách hàng rà soát, kích hoạt lại hoặc đóng các tài khoản không còn nhu cầu sử dụng, qua đó hạn chế tình trạng tài khoản “ngủ đông” và hỗ trợ công tác quản lý. Mức phí, thời gian xác định tài khoản không hoạt động và điều kiện áp dụng được từng ngân hàng quy định riêng, công bố công khai trong biểu phí và có thể điều chỉnh theo từng thời kỳ.

