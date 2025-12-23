Loại quả ở Việt Nam khiến khách Tây thốt lên rằng "ngon nhất quả đất": Có vị kiwi, cam, xoài và dâu tây cùng lúc

Ẩm thực và trái cây Việt Nam từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá của du khách quốc tế. Từ những món ăn đường phố cho tới các loại trái cây nhiệt đới, nhiều vị khách Tây thừa nhận rằng Việt Nam luôn mang đến cho họ những bất ngờ vượt xa tưởng tượng. Và với một du khách dưới đây, điều khiến anh "đứng hình" lại đến từ một loại quả tưởng chừng rất quen thuộc với người bản địa.

Trong một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, vị khách Tây này cho biết anh đã nghe nói rất nhiều về trái cây Việt Nam trước khi tới đây. Bạn bè từng kể, các bài review du lịch cũng nhắc đến việc Việt Nam có vô số loại quả lạ miệng, hương vị phong phú, ăn một lần là nhớ. Thế nhưng, chỉ đến khi trực tiếp cầm trên tay một loại quả được người bán giới thiệu, anh mới hiểu vì sao trái cây Việt lại được yêu thích đến vậy.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Ban đầu, anh không kỳ vọng quá nhiều. Trái cây trông nhỏ gọn, vỏ dày, nhìn bề ngoài khá "khiêm tốn". Nhưng ngay khi bóc lớp vỏ và nếm thử miếng đầu tiên, phản ứng của anh lập tức thay đổi. Gương mặt từ tò mò chuyển sang bất ngờ, rồi nhanh chóng là thích thú. Anh dừng lại vài giây, nhắm mắt, như đang cố gắng "giải mã" hương vị trong miệng.

Theo cảm nhận của vị khách này, loại quả anh vừa ăn có vị chua nhẹ giống kiwi, thanh mát như cam, ngọt dịu như xoài chín và thoang thoảng hương dâu tây. Với anh, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như đang ăn nhiều loại trái cây cùng lúc.

Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành phấn khích. Trong video, anh liên tục lắc đầu, bật cười và thốt lên: "Oh my God!" Thậm chí, anh còn thắc mắc vì sao mình chưa từng nghe nhắc nhiều hơn về loại quả này trước đây, dù hương vị của nó quá đặc biệt.

Và loại quả đó chính là măng cụt. Vị khách Tây còn chia sẻ: "Măng cụt chắc chắn là loại trái cây ngon nhất trên Trái Đất. Sao lại ít được nhắc đến thế này nhỉ?" Câu nói ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng.

Không dừng lại ở việc ăn thử cho biết, anh lập tức quay lại quầy và mua thêm hẳn 1kg măng cụt để ăn tiếp. Trong suốt quá trình thưởng thức, anh vẫn liên tục trầm trồ, mỗi múi măng cụt đều khiến anh gật gù đầy thỏa mãn. Với anh, đây không chỉ là một loại trái cây ngon, mà là một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ trong chuyến đi Việt Nam.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @nicksontour)

Từ câu chuyện này, nhiều người lại nhắc đến sự phong phú đáng kinh ngạc của trái cây Việt Nam. Nhờ khí hậu nhiệt đới, Việt Nam sở hữu vô số loại quả theo mùa, từ những cái tên quen thuộc như xoài, nhãn, vải cho tới những "viên ngọc ẩn" như măng cụt - loại quả có thể khiến du khách quốc tế phải thốt lên vì kinh ngạc.

Có lẽ, chính những khoảnh khắc như vậy mới cho thấy một điều quen mà lạ: đôi khi, những gì rất đỗi bình thường với người bản địa lại chính là điều khiến du khách nhớ mãi khi rời Việt Nam. Và măng cụt - với vị ngon "kết hợp cả kiwi, cam, xoài lẫn dâu tây" - rõ ràng là một trong số đó.

(Nguồn: @nicksontour)