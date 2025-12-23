Founder Tuân Võ - VĐV Ironman hàng đầu Việt Nam qua đời ở tuổi 41

Mới đây, thông tin Ironman Tuân Võ (sinh năm 1984, Đà Nẵng) - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam qua đời khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thông báo chính thức được đăng tải trên tài khoản Facebook Liên đoàn Triathlon Việt Nam.

Theo đó, anh Tuân Võ qua đời đột ngột vào đêm muộn 22/12 - rạng sáng 23/12. Không chỉ là một VĐV Triathlon hàng đầu, anh Tuân còn là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam và là leader của CLB Đà Nẵng Triathlon. Anh được cộng đồng yêu quý vì sự nhiệt huyết và hết mình cho thể thao, cống hiến cho cộng đồng.

Thông báo tin buồn từ Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn thông báo từ Liên đoàn Triathlon Việt Nam:

“Liên đoàn Triathlon Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Anh Võ Quốc Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, đã đột ngột qua đời tối qua, để lại nỗi bàng hoàng và tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng triathlon Việt Nam.

Anh Tuân là một Ironman sub 5, là leader của CLB Đà Nẵng Triathlon, và trên hết là một người mà bất kỳ ai từng chơi triathlon đều yêu quý và kính trọng. Ở anh là sự nhiệt huyết, bản lĩnh, tài năng và một tinh thần cống hiến trọn vẹn cho thể thao, cho phong trào và cho cộng đồng.

Nhưng trên tất cả những danh xưng ấy, anh Tuân là một người chồng, một người cha của ba đứa con còn thơ dại. Khi viết những dòng này, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào và vẫn chưa thể tin được vào sự thật đau đớn này.

Xin tiễn biệt anh Tuân. Mong anh yên nghỉ. Mong gia đình anh đủ mạnh mẽ để vượt qua mất mát quá lớn này.

Đà Nẵng và cộng đồng Triathlon Việt Nam sẽ luôn ở bên, như chính cách anh đã sống, đã cho đi và đã cống hiến trọn vẹn cho tất cả chúng ta.

RIP”.

Phía dưới thông báo này và các bài đăng trên trang cá nhân của anh Tuân, nhiều bạn bè và người thân thuộc cộng đồng Triathlon nói riêng và những người chơi thể thao nói chung đều bày tỏ sự xót xa, thương tiếc. Tất cả đều bày tỏ rất sốc vì sự ra đi đột ngột này.

Theo thông tin từ các thành viên ở CLB Đà Nẵng Triathlon lễ viếng bắt đầu từ 15h30 ngày 23/12 và linh cữu được hoả táng tại Trung tâm An Phước Viên (phường Hoà Khánh, TP. Đà nẵng) vào lúc 9h ngày 28/12/2025.

Trong khi đó, vợ anh Tuân Võ cũng khiến nhiều người xót xa với những chia sẻ xé lòng: “Chồng ơi!”, “Thương chồng lắm chồng ơi!”, “Chồng em bỏ em đi rồi ạ”,...

Chia sẻ của vợ anh Tuân Võ (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo Đà Nẵng, VĐV Tuân Võ có tên đầy đủ là Võ Quốc Tuân, tham gia làng thể thao 3 môn phối hợp lần đầu tiên là giải Ironman 70.3 được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2015. Đến cuộc thi Ironman 70.3 (bơi 1,9km; đạp xe 90km và chạy bộ 21km) Đà Nẵng 2018, anh Võ Quốc Tuân được xếp hạng 4 trong số VĐV Việt Nam xuất sắc nhất.

Không dừng ở đó, tháng 11/2018, tại cuộc thi Ironman 140.6 (bơi 3,8km; đạp xe 180km; chạy bộ 42km) tổ chức tại Langkawi (Malaysia), không chỉ hoàn thành cuộc thi, VĐV Võ Quốc Tuân được xếp hạng 188/1.250 VĐV tham gia tranh tài và trở thành VĐV số 1 Việt Nam thời điểm đó với thời gian về đích là 12 giờ 11 phút, được World Triathlon Corporation công nhận.

Năm 2019, chia sẻ với Tuổi trẻ, anh Tuân cho biết mình là người thành lập CLB Đà Nẵng Triathlon: “Đầu năm 2017 tôi thành lập CLB, quy tụ những người đam mê thể thao và bắt đầu hướng dẫn mọi người tập luyện. Đến cuộc thi Ironman Đà Nẵng 2019 thì Đà Nẵng đã có hơn 70 VĐV dự thi”. Từ đó đến trước khi xảy ra biến cố, anh vẫn giữ vị trí Chủ tịch CLB Đà Nẵng Triathlon.

Ngày 21/12 vừa qua, anh Tuân Võ vẫn tham gia một giải chạy marathon ở Hải Phòng, quãng đường 42km. Sau khi hoàn thành quãng đường, anh Tuân cho biết trong quá trình chạy thì từ km10 đã phải giảm tốc độ do nhịp tim tăng cao. Song anh vẫn không từ bỏ mà quyết tâm về đích.

Một số bình luận từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng bày tỏ sự thương tiếc với VĐV Tuân Võ, chia buồn với gia đình:

- Một người anh rất đáng ngưỡng mộ vì sự kiên trì tập luyện, vì sự nhiệt tình chu đáo quan tâm đến tất cả mọi người dù là bất kỳ ai. Một người chú luôn vui vẻ hoà đồng hướng dẫn tận tình cho các cháu khi thi đấu. Một người tuyệt vời với mọi người và cũng là người cha chu đáo với các con đáng để học tập. Sao anh ra đi đột ngột trong sự bàng hoàng nuối tiếc của mọi người? Anh đã sống trên cả tuyệt vời để lại tình yêu thương với mọi người. Tối hôm qua còn vui đùa, quay phim giúp các con team bơi chơi Noel mà anh? Không thể nào tin được.

- Cuộc sống này lạ lắm. Có quá nhiều điều mình chưa kịp nói, chưa kịp hiểu, chưa kịp chuẩn bị. Là người chơi thể thao, có những lúc mình cũng không hiểu hết cơ thể mình đang ở đâu, giới hạn nằm chỗ nào. Có khi chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường… rồi mọi thứ đổi hướng.Nhiều lúc nghĩ đơn giản thôi, sáng mở mắt ra, còn thở, còn đi làm, còn được vận động, còn được sống một ngày trọn vẹn, đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Mình không biết anh, cũng chưa từng gặp. Nhưng qua cách mọi người nhắc về anh, bằng sự trân trọng và yêu quý, có lẽ anh đã sống một cuộc đời rất tử tế với thể thao và với cộng đồng. Mong anh yên nghỉ.

- Một người anh chu đáo, bền bỉ và tâm huyết với những ảnh hưởng của anh sẽ còn mãi. Vĩnh biệt anh Tuân. Đời quá vô thường anh ạ. Được đồng hành cùng anh các chuyến đi và hợp tác cùng anh nữa. Xin giữ sự tiếc nuối. Trân quý anh vô cùng. Mong người thân sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này.

- Mình tiếp xúc với anh Tuân gần chục năm. Từ ngày đầu đến với triathlon. Và cũng từng có cơ duyên trở thành đồng nghiệp với anh. Thực sự rất quý mến tính cách, sự tình cảm cũng như nỗ lực của anh Tuân trong cuộc sống cũng như trong thi đấu. Xin tạm biệt anh Tuân!