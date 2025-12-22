Những trường hợp có thể bị ngân hàng khóa tài khoản thanh toán

Nhiều ngân hàng đang siết chặt quản lý đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, thông qua việc thu phí duy trì hoặc tiến hành đóng tài khoản nhằm tinh gọn hệ thống và hạn chế rủi ro.

Đơn cử, Ngân hàng Quốc tế (VIB) đã áp dụng chính sách thu phí đối với các tài khoản thanh toán không có giao dịch liên tục từ 12 tháng trở lên. Theo đó, các tài khoản này sẽ bị thu phí quản lý 10.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Để tránh bị thu phí, VIB khuyến nghị khách hàng cần thực hiện ít nhất một giao dịch ghi có vào tài khoản, như nhận tiền chuyển khoản từ tài khoản khác hoặc nộp tiền mặt tại quầy giao dịch, ATM.

Nhiều tài khoản thanh toán đang được ngân hàng đưa vào diện rà soát, thu phí hoặc chấm dứt hiệu lực. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ thu phí, một số ngân hàng còn tiến hành đóng hoàn toàn các tài khoản không hoạt động trong thời gian dài. Mới đây, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo kế hoạch rà soát và đóng các tài khoản thanh toán “ngủ đông”, áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân và tổ chức.

Theo SHB, các tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày 30/10) và có số dư bằng 0 đồng sẽ thuộc diện bị đóng. Khi tài khoản thanh toán bị chấm dứt, toàn bộ sản phẩm, dịch vụ đi kèm như thẻ ghi nợ, SMS Banking, ngân hàng số… cũng sẽ đồng thời hết hiệu lực.

SHB cho biết việc rà soát được thực hiện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm bảo an toàn dữ liệu, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời hạn chế rủi ro gian lận trong hệ thống ngân hàng.

Trong trường hợp khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng tài khoản, SHB khuyến nghị thực hiện ít nhất một giao dịch, như nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản, trong vòng 5-10 ngày làm việc kể từ khi thông báo được đăng tải. Sau thời hạn này, nếu tài khoản vẫn không có phát sinh, ngân hàng sẽ tiến hành đóng theo đúng thỏa thuận đã ký kết.

Ở chiều ngược lại, hiện chỉ một số ít ngân hàng duy trì chính sách miễn phí hoàn toàn đối với tài khoản thanh toán không hoạt động. Đáng chú ý, Techcombank vẫn miễn các loại phí liên quan đến tài khoản thanh toán và không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu, kể cả với tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.