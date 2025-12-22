Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gửi lại xe để đi cấp cứu sau tai nạn… bỗng mất luôn xe máy!

22-12-2025 - 22:03 PM | Sống

Tông vào ổ gà té gãy xương, người đàn ông gửi lại xe máy nhờ 1 người trông giữ để đi cấp cứu nhưng sau đó quay lại thì xe và người "mất tích"

Ngày 22-12, ông L.T.N. (SN 1984, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vẫn chưa tìm được chiếc xe máy mà ông gửi lại để đi bệnh viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông.

Gửi lại xe máy đi cấp cứu , người đàn ông mất tích và cuộc tìm kiếm xe máy - Ảnh 1.

Chiếc xe máy ông L.T.N. gửi lại để đi cấp cứu đến nay chưa tìm được

Theo ông N. khoảng 17 giờ ngày 14-12, ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột.

Trên đường đi, do vấp phải ổ gà trên đường, ông N. bị té ngã, gãy xương bàn chân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông chạy đến đỡ ông N. dậy. Trong lúc trò chuyện, người này cho biết nhà ở đối diện bên đường.

Do điện thoại hết pin, ông N. đã mượn điện thoại của người đàn ông này để gọi cho người thân đến đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước khi đi bệnh viện, ông N. gửi lại chiếc xe máy cho người đàn ông nói trên nhờ trông giữ.

Hai ngày sau, người nhà ông N. quay lại lấy xe máy thì không liên lạc được với người đàn ông trên, gọi điện nhưng đã khóa máy.

"Qua tìm hiểu, người đàn ông tên Chinh, là người làm thuê và không có nhà cửa tại khu vực xảy ra tai nạn. Ông Chinh đã rời khỏi nơi làm thuê từ ngày 14-12" – ông N. thông tin.

Cũng theo ông N. xe máy này ông mượn của một đồng nghiệp trong công ty.

Ông đã trình báo vụ việc đến Công an phường Ea Kao và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm lại chiếc xe.

Phát hiện nữ nhân viên công ty vàng bạc thường xuyên đi mua bạc xi mạ, sở hữu gần 550 triệu đồng: Công an Cần Thơ làm rõ điểm bất thường

Theo Cao Nguyên

Người lao động

