Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

22-12-2025 - 22:15 PM | Sống

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025, hàng loạt phương tiện vi phạm về TTATGT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo danh sách các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025. Cụ thể, 112 phương tiện vi phạm về TTATGT đối với nhóm hành vi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025 theo danh sách dưới đây:

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.


112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.

 

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.

 

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.

 

112 chủ xe có biển số được hệ thống camera giám sát ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.


Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Theo Công an Thanh Hóa

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Minh Ánh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không gồng mình ở thành phố, cặp vợ chồng 60 tuổi bán nhà 30 tỷ đồng về quê dưỡng già: nuôi mèo, trồng rau, nghĩ thôi đã thấy an nhàn

Không gồng mình ở thành phố, cặp vợ chồng 60 tuổi bán nhà 30 tỷ đồng về quê dưỡng già: nuôi mèo, trồng rau, nghĩ thôi đã thấy an nhàn Nổi bật

Cảnh báo khẩn cho những ai còn để điện thoại ở 4 trạng thái này, tài khoản hoàn toàn có thể bị cắt giảm

Cảnh báo khẩn cho những ai còn để điện thoại ở 4 trạng thái này, tài khoản hoàn toàn có thể bị cắt giảm Nổi bật

Gửi lại xe để đi cấp cứu sau tai nạn… bỗng mất luôn xe máy!

Gửi lại xe để đi cấp cứu sau tai nạn… bỗng mất luôn xe máy!

22:03 , 22/12/2025
Đừng bận tâm đến chỉ số IQ nữa, đây mới là dấu hiệu cho thấy con có thể đi xa trên con đường học vấn

Đừng bận tâm đến chỉ số IQ nữa, đây mới là dấu hiệu cho thấy con có thể đi xa trên con đường học vấn

21:40 , 22/12/2025
Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ

Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ

20:45 , 22/12/2025
24 tuổi có lúc kiếm 70-80 triệu/tháng: Vẫn trắng tay vì sai lầm “chí mạng”!

24 tuổi có lúc kiếm 70-80 triệu/tháng: Vẫn trắng tay vì sai lầm “chí mạng”!

20:24 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên