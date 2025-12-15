Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

281 chủ xe vượt đèn đỏ, lấn làn... có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15-12-2025 - 13:02 PM

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 07/12 đến 14/12/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 07/12 đến 14/12/2025 đã phát hiện 281 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

I. XE Ô TÔ (196 trường hợp)

1. Vượt đèn đỏ: 25 trường hợp

29A-983.74; 29A-521.88; 98A-704.70; 98A-569.97; 98A-393.60; 98A-842.49; 98A-375.38; 98A-672.89; 98A-665.37; 98LD-011.87; 24C-061.10; 98A-231.22; 30E-309.97; 12A-198.92; 98A-474.78; 99A-112.04; 98A-365.43; 79A-029.34; 98A-099.20; 98C-351.46; 98A-367.81; 30G-350.89; 99A-327.73; 99D-008.08; 99LD-034.76.

2. Không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường: 41 trường hợp

29H-604.67; 98A-221.78; 98C-096.97; 99A-960.44; 98A-809.81; 99A-967.07; 98A-514.20; 30F-669.90; 98RM-00269; 30M-272.32; 35A-302.55; 98A-861.29; 98A-494.45; 98A-403.05; 98A-835.90; 99C-351.45; 98C-060.07; 98A-690.12; 30L-308.88; 98A-061.38; 98H-036.66; 98A-252.35; 98A-296.48; 34A-916.66; 98A-254.68; 98A-522.68; 98A-301.27; 20A-372.94; 20A-515.00; 20L-004.24; 29LD-502.60; 34A-003.32; 98E-009.06; 98H-049.28; 98H-075.15; 99A-298.82; 99A-310.34; 99A-522.01; 99A-585.64; 99C-308.28; 99H-082.93.

3. Rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 31 trường hợp

98A-766.72; 98A-601.41; 99A-466.14; 30F-4818; 99E-006.79; 98A-283.23; 99A-284.12; 98C-225.59; 98B-110.67; 99A-260.07; 29A-553.74; 99A-517.18; 99A-490.98; 17A-025.34; 98E-001.07; 99A-675.13; 98A-766.16; 99A-206.65; 98A-886.72; 30K-955.29; 12A-114.50; 14A-500.80; 30E-439.40; 98A-258.14; 99A-985.35; 98A-347.61; 98A-418.75; 98A-575.21; 98A-422.71; 12C-074.46; 29C-106.87.

4. Dừng xe dưới gầm cầu vượt: 13 trường hợp

89H-039.29; 30F-478.94; 98A-637.35; 98A-097.48; 29A-457.08; KA-66-28; 98A-720.86; 20H-015.00; 30F-982.93; 15C-067.45; 98A-004.22; 98A-946.95; 99A-994.17.

6. Chạy quá tốc độ quy định: 86 trường hợp

30A 134.23; 99A -249.79; 30L-980.59; 99H-082.87; 34A-491.59; 98H-082.28; 98A-097.99; 99A-462.64; 98C-283.82; 99E-005.67; 36E-006.84; 99H-080.45; 30H-663.95; 99A-913.98; 34A-665.54; 30M-4263; 99H-018.63; 99A-702.44; 18H-052.97; 99A-326.19; 36K-129.43; 89C-191.78; 30A-324.02; 89C-251.06; 18H - 015.25; 98A-283.17; 99A-423.59; 36A-591.72; 30G-731.17; 30H-648.41; 17A-361.64; 30E-301.37; 30K-647.12; 99A-904.12; 99A-683.51; 29K-296.97; 29K-008.50; 37H-103.19; 99A-324.96; 30K-279.32; 30H-911.78; 15K-139.60; 99A-093.54; 29K-131.13; 30M-199.39; 29C-863.51; 99A-613.08; 14A-625.45; 29E-119.74; 99H-011.78; 30E-648.26; 30H-388.38; 89A-285.54; 30M-431.70; 34A-849.45; 19H-088.02; 99A-154.64; 99C-261.47; 19A-450.61; 29D-401.38; 30E-448.25; 29CD-001.66; 30F-558.98; 30M-938.60; 30L-888.63; 30A-954.72; 99A-117.17; 30K-450.13; 30A-581.02; 37H-118.11; 30G-100.04; 34A-977.52; 30G-200.57; 99B-012.77; 99C-309.97; 99A-263.04; 30K-882.58; 99F-003.00; 30L-823.37; 99A-358.73; 89C-066.22; 30L-263.54; 29H-651.80; 30F-056.08; 29H-614.40; 30H-764.26.

Ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

II. XE MÔ TÔ (85 trường hợp)

1. Vượt đèn đỏ: 65 trường hợp

98B1-275.82; 99AA-388.14; 98G1-008.41; 98B2-086.39; 99B1-192.82; 99AA-873.08; 98F1-263.67; 98B2-863.04; 98B2-097.11; 98B1-179.19; 98B1-743.68; 29F1-283.33; 99AA-985.10; 98B2-740.91; 98B1-075.92; 98MÐ1-156.67; 98B2-948.01; 98AA-127.52; 98AF-040.57; 98E1-383.44; 98MÐ1-196.98; 98B3-948.37; 98B3-542.66; 98AA-206.64; 98B2-198.56; 98B1-129.23; 98B1-590.88; 98B1-120.34; 98B3-853.70; 98D1-711.46; 98E1-492.71; 98H1-391.73; 98F1-262.14; 98B3-435.70; 98D1-397.27; 98B3-375.48; 98B3-400.08; 36AC-662.12; 98AA-307.04; 98B1-590.88; 98AB-105.00; 98B3-738.58; 98B2-675.00; 99AA-268.68; 98B3-882.70; 98B3-891.64; 98H1-267.25; 98B1-010.98; 98B3-866.23; 98H1-337.13; 98B2-509.80; 98AA-089.20; 98B1-341.04; 98AA-108.79; 98B3-699.93; 98B1-932.57; 98B2-813.16; 98B2-759.58; 29E2-034.77; 98B3-705.68; 98B3-334.47; 99AA-982.40; 99AA-970.82; 99E1-660.64; 98B3-666.08.

2. Chạy quá tốc độ quy định: 20 trường hợp

98K1-339.97; 24HB -189.66; 88H1- 241.89; 14Z1-191.07; 99E1-504.74; 29X7-316.01; 98C1- 055.40; 98B3 - 013.74; 34C1 247.81; 99N1-8608; 89F1-302.88; 98B3-695.94; 99AA-746.40; 99AA-406.90; 17B4-693.87; 99D1-485.81; 90B2-622.86; 17B6-378.50; 25T1-160.74; 72C1-876.20.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

177 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Đời sống pháp luật

