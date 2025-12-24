Đặc sản OCOP "đổ bộ" Hà Nội đúng dịp cuối năm

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 5546/UBND-KT ngày 13/10/2025 về việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại thực hiện cuối năm 2025 trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương Hà Nội giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức “Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP” nhằm tăng cường hỗ trợ quảng bá giới thiệu các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, kích cầu tiêu dùng nội địa, bình ổn thị trường.

Mặt bằng sự kiện – TTTM The Linc, KĐT Park City Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Nội

“Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP” năm nay được tổ chức từ ngày 25 - 28/12/2025 tại 2 điểm: Khu đô thị Park City (phường Dương Nội) và Chợ đầu mối Nam Hà Nội (xã Bình Minh). Với quy mô 200-300 gian hàng và các không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu, trình diễn và trải nghiệm sản phẩm, không gian giới thiệu văn hóa ẩm thực, không gian kết nối giao thương và ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, trình diễn sản phẩm được các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, góp phần làm tăng tính hấp dẫn và thành công chung của Chương trình – nơi người dân và du khách có cơ hội khám phá, trải nghiệm các sản phẩm đặc sản, thưởng thức các sản phẩm văn hóa, du lịch của các vùng miền trong cả nước.

Hội chợ thu hút sự tham gia hơn 120 đơn vị tham gia là các doanh nghiệp sản xuất, Hợp tác xã, làng nghề, đại diện các Hiệp hội ngành hàng và các tỉnh, thành với các sản phẩm tiêu biểu đến từ các ngành hàng với các sản phẩm như: sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống được trưng bày, giới thiệu, thuộc đa dạng lĩnh vực ngành nghề.

Tiêu biểu trong nhóm thực phẩm, nông sản và sản phẩm OCOP có các đơn vị như Công ty Cổ phần Dược quốc tế Halicophar với các sản phẩm yến sào, đông trùng hạ thảo; Công ty Cổ phần Thương mại An Gia Food với các dòng ô mai, mứt truyền thống; các cơ sở sản xuất miến dong cao cấp, bánh kẹo, nông sản chế biến đến từ Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa…

Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống và sản phẩm nông nghiệp an toàn, hội chợ ghi nhận sự tham gia của nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các sản phẩm như sữa chua, sữa tươi thanh trùng, mì – miến thanh long, giò bê, gà ủ muối, góp phần đa dạng hóa nguồn cung hàng hóa chất lượng cho thị trường cuối năm.

Bên cạnh đó, khu vực sản phẩm làng nghề và thủ công mỹ nghệ là điểm nhấn nổi bật, với các sản phẩm truyền thống như tò he dân gian, đồ gỗ mỹ nghệ, hoành phi, câu đối, tranh trang trí, tủ chè, cùng các sản phẩm dệt may, chăn ga gối, túi ví ghép vải thủ công, phản ánh sự sáng tạo và giá trị văn hóa lâu đời của các làng nghề Việt Nam.

Trong thời đại hội nhập, thương hiệu chính là sức mạnh cạnh tranh cốt lõi. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là kết tinh của lao động sáng tạo và bàn tay khéo léo của người thợ, mà còn là “sứ giả văn hóa”, góp phần kể câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

“Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm đặc sản làng nghề, OCOP” được chuẩn bị kỹ lưỡng, với mong muốn sẽ trở thành một điểm đến uy tín, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền và sản phẩm từ các làng nghề truyền thống, các mặt hàng định hướng xuất khẩu của Việt Nam… giúp nâng cao nhận thức của người dân về chất lượng và thương hiệu sản phẩm Việt và góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.